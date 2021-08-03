Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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