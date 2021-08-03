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Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

Главнокомандующий ВСУ Залужный временно запретил должностным лицам посещать зону проведения ООС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ввел временный запрет на посещение должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Изменения должны произойти в мировоззрении и отношении к людям", - новый главком ВСУ Залужный о приоритетах в работе. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29228) Донбасс (26955) ВСУ (6547) операция Объединенных сил (6766) Залужный Валерий (656)


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Топ комментарии
+33
Хвилюється, щоб Порошенко нашим захисникам у наступний раз нічого не повіз... Бо бубочка дуже ображене.
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03.08.2021 13:02
+33
А зачем ему туда ехать? Он такие видосики прямо в говноквартале снимает.
Головнокомандувач ЗСУ Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС - Цензор.НЕТ 8603
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03.08.2021 13:23
+30
Головнокомандувач ЗСУ Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС - Цензор.НЕТ 8359

.............
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03.08.2021 13:43
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Был у нас гарант бывший зэк, в армии он не служил по причине той что имел две (а может и три) судимости. А нынешний верховный головнокомандувач по какой причине в армии не служил?
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03.08.2021 22:04 Ответить
тобто спочатку на рівні цієї всратої недовлади провалили за цей рік всі можливі і неможливі тендери і замовлення, а тепер навіть, якщо і волонтери щось захочуть привезти воякам, то не зможуть? Тільки через посередників або поза зоною ООС?
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04.08.2021 05:22 Ответить
должностным лицам посещать зону проведения ООС А про волонтерські тут не обмовлено і словом.

А ось чиновники різних рангів махаючи своїми посвідченями лазили де і куди їм хотілося.А більша частина чиновників являються агентами ФСБ.
Так що командуючий зробив правильно.
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04.08.2021 10:16 Ответить
вилучити у всіх телефони., щоб не здавли
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04.08.2021 07:03 Ответить
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