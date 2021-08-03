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Головнокомандувач ЗСУ Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС
Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний увів тимчасову заборону на відвідування посадовими особами зони проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
"Пізно ввечері, напередодні відрядження, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення операції Об'єднаних сил", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Юрий Бойко #439729
показати весь коментар03.08.2021 13:02
+33 Zelya Vsyo
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+30 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар03.08.2021 13:43
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А ось чиновники різних рангів махаючи своїми посвідченями лазили де і куди їм хотілося.А більша частина чиновників являються агентами ФСБ.
Так що командуючий зробив правильно.