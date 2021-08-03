Головнокомандувач ЗСУ Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний увів тимчасову заборону на відвідування посадовими особами зони проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Пізно ввечері, напередодні відрядження, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення операції Об'єднаних сил", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей", - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі. ФОТОрепортаж