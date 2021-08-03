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Головнокомандувач ЗСУ Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС

Головнокомандувач ЗСУ Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний увів тимчасову заборону на відвідування посадовими особами зони проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"Пізно ввечері, напередодні відрядження, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про тимчасову заборону відвідування посадовими особами зони проведення операції Об'єднаних сил", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей", - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі. ФОТОрепортаж

ВР (14942) Донбас (22354) ЗСУ (7500) операція Об’єднаних сил (6725) Залужний Валерій (723)


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Топ коментарі
+33
Хвилюється, щоб Порошенко нашим захисникам у наступний раз нічого не повіз... Бо бубочка дуже ображене.
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03.08.2021 13:02
+33
А зачем ему туда ехать? Он такие видосики прямо в говноквартале снимает.
Головнокомандувач ЗСУ Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС - Цензор.НЕТ 8603
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03.08.2021 13:23
+30
Головнокомандувач ЗСУ Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС - Цензор.НЕТ 8359

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03.08.2021 13:43
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Был у нас гарант бывший зэк, в армии он не служил по причине той что имел две (а может и три) судимости. А нынешний верховный головнокомандувач по какой причине в армии не служил?
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03.08.2021 22:04 Відповісти
тобто спочатку на рівні цієї всратої недовлади провалили за цей рік всі можливі і неможливі тендери і замовлення, а тепер навіть, якщо і волонтери щось захочуть привезти воякам, то не зможуть? Тільки через посередників або поза зоною ООС?
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04.08.2021 05:22 Відповісти
должностным лицам посещать зону проведения ООС А про волонтерські тут не обмовлено і словом.

А ось чиновники різних рангів махаючи своїми посвідченями лазили де і куди їм хотілося.А більша частина чиновників являються агентами ФСБ.
Так що командуючий зробив правильно.
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04.08.2021 10:16 Відповісти
вилучити у всіх телефони., щоб не здавли
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04.08.2021 07:03 Відповісти
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