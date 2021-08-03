Перспектив возврата к дистанционному обучению пока нет, - Шкарлет

Министерство образования пока что не рассматривает возможность возврата к дистанционной форме обучения.

Об этом министр образования Сергей Шкарлет заявил в интервью "Слово і діло", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив (возвращения к дистанционной форме обучения. - Ред.) нет, - отметил глава Минобразования.

"Но осень у нас связана с похолоданием: в межсезонье всегда растет количество заболеваний. Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными болезнями. Это – первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию – это распространение штамма Дельта, всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", - добавил Шкарлет.

Министр напомнил, что сегодня есть норма, инициированная Министерством здравоохранения, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.

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