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Новости Коронавирус и карантин
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Перспектив возврата к дистанционному обучению пока нет, - Шкарлет

Перспектив возврата к дистанционному обучению пока нет, - Шкарлет

Министерство образования пока что не рассматривает возможность возврата к дистанционной форме обучения.

Об этом министр образования Сергей Шкарлет заявил в интервью "Слово і діло", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив (возвращения к дистанционной форме обучения. - Ред.) нет, - отметил глава Минобразования.

"Но осень у нас связана с похолоданием: в межсезонье всегда растет количество заболеваний. Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными болезнями. Это – первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию – это распространение штамма Дельта, всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", - добавил Шкарлет.

Министр напомнил, что сегодня есть норма, инициированная Министерством здравоохранения, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.

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Автор: 

карантин (16729) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115) Шкарлет Сергей (297)


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видео - где это существо чтото мямлит - пожалуйста?
и да, любители "зелени" - пусть объяснят это ссущество - почему оно там, зачем, как, куда и причем тут Мендель?
вперед, раз-три
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03.08.2021 15:11 Ответить
подивимось через 2-3 місяці...
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03.08.2021 15:38 Ответить
так еще по-любэ месяц впереди....
вот к сентябрю...вернуться с массовых заплывов и загораний - там видно будет
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03.08.2021 15:50 Ответить
 
 