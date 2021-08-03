Перспектив повернення до дистанційного навчання поки немає, - Шкарлет
Міністерство освіти поки що не розглядає можливості повернення до дистанційної форми навчання.
Про це міністр освіти Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз, у принципі, перспектив (повернення до дистанційної форми навчання. - ред.) немає, - зазначив глава Міносвіти.
"Але осінь у нас пов'язана з похолоданням: у міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки ковідом, а й звичайними гострими респіраторними захворюваннями. Це - перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, - це поширення штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі з'являються в світі. Тому ймовірність завжди є, в будь-якому випадку", - додав Шкарлет.
Міністр нагадав, що сьогодні є норма, ініційована Міністерством охорони здоров'я, що при наявності 80% вакцинованого педколективу навчальні заклади будуть вчитися в повноформатному варіанті в жовтій, помаранчевій і навіть червоній зонах.
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и да, любители "зелени" - пусть объяснят это ссущество - почему оно там, зачем, как, куда и причем тут Мендель?
вперед, раз-три
вот к сентябрю...вернуться с массовых заплывов и загораний - там видно будет