Перспектив повернення до дистанційного навчання поки немає, - Шкарлет

Міністерство освіти поки що не розглядає можливості повернення до дистанційної форми навчання.

Про це міністр освіти Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз, у принципі, перспектив (повернення до дистанційної форми навчання. - ред.) немає, - зазначив глава Міносвіти.

"Але осінь у нас пов'язана з похолоданням: у міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки ковідом, а й звичайними гострими респіраторними захворюваннями. Це - перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, - це поширення штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі з'являються в світі. Тому ймовірність завжди є, в будь-якому випадку", - додав Шкарлет.

Міністр нагадав, що сьогодні є норма, ініційована Міністерством охорони здоров'я, що при наявності 80% вакцинованого педколективу навчальні заклади будуть вчитися в повноформатному варіанті в жовтій, помаранчевій і навіть червоній зонах.

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