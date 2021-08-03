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Новини Коронавірус і карантин
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Перспектив повернення до дистанційного навчання поки немає, - Шкарлет

Перспектив повернення до дистанційного навчання поки немає, - Шкарлет

Міністерство освіти поки що не розглядає можливості повернення до дистанційної форми навчання.

Про це міністр освіти Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз, у принципі, перспектив (повернення до дистанційної форми навчання. - ред.) немає, - зазначив глава Міносвіти.

"Але осінь у нас пов'язана з похолоданням: у міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки ковідом, а й звичайними гострими респіраторними захворюваннями. Це - перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, - це поширення штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі з'являються в світі. Тому ймовірність завжди є, в будь-якому випадку", - додав Шкарлет.

Міністр нагадав, що сьогодні є норма, ініційована Міністерством охорони здоров'я, що при наявності 80% вакцинованого педколективу навчальні заклади будуть вчитися в повноформатному варіанті в жовтій, помаранчевій і навіть червоній зонах.

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карантин (18172) школа (2204) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134) Шкарлет Сергій (353)


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видео - где это существо чтото мямлит - пожалуйста?
и да, любители "зелени" - пусть объяснят это ссущество - почему оно там, зачем, как, куда и причем тут Мендель?
вперед, раз-три
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03.08.2021 15:11 Відповісти
подивимось через 2-3 місяці...
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03.08.2021 15:38 Відповісти
так еще по-любэ месяц впереди....
вот к сентябрю...вернуться с массовых заплывов и загораний - там видно будет
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03.08.2021 15:50 Відповісти
 
 