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"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина должна помогать расти предприятиям по производству различных аквакультур.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Корниенко заявил во время визита на первую в Украине устричную ферму "Устрицы Скифии", расположенную на Тилигульском лимане.

"Украина с такими природными объектами как Тилигульский лиман может быть мировым лидером по производству различных аквакультур, в первую очередь устричных. Это полностью экологическое производство, здесь вообще нет загрязнения и никакого вреда для экологии. Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна возвращать славу устричного гиганта. Будем выращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера", - подчеркнул Корниенко.

По словам парламентария, государство должно заботиться о том, чтобы правила ведения бизнеса были прозрачными, чтобы контролирующие органы не оказывали давления на предпринимателей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский вспоминал Крым до того как его оккупировала Россия: "Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как его любим мы. Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море - это детство. Для тебя эти рапаны - они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны... Я ищу, а где там песочек, потому, что в детстве было так - на зубах. Это привить невозможно!"

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Автор: 

море (376) производство (460) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+23
"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5625
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03.08.2021 15:48
+18
Ізвініті

"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2247
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03.08.2021 15:53
+16
Устрицы не в моде. Рапаны вкуснее, а вообще:
"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2313
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03.08.2021 15:46
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Правила форума Совет форумчан
і рапанного - для бубочки, бо йому з Криму протерміновані приходять
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03.08.2021 15:45 Ответить
Ок. Слава Устрицам. Рапанам Слава!
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03.08.2021 15:47 Ответить
Ізвініті

"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2247
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03.08.2021 15:53 Ответить
а у нее там рапан или устрица?
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03.08.2021 15:55 Ответить
Пианина и смычок...
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03.08.2021 15:57 Ответить
Рачина!
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03.08.2021 15:57 Ответить
Устрица,только волосатая.
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03.08.2021 15:59 Ответить
Рапанов обожрался, теперь несет...
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03.08.2021 19:19 Ответить
..там - вторая половина вареника, первая - у Мосейчукчи
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03.08.2021 16:08 Ответить
рапановая устрица.
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03.08.2021 16:09 Ответить
У неё там шаурма.
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03.08.2021 19:04 Ответить
Ааааа..Зачем вы так?Раны на глазах только начали заживать,но тут опять это.Раны опять начали кровоточить.
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03.08.2021 15:58 Ответить
И побежали совковые ватные *****, мыча и виляя унылыми рачинами, в светлое будущее!
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03.08.2021 15:59 Ответить
оце я розумію високає іскуства падшей жещчіни
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03.08.2021 16:00 Ответить
***** я сам чуть не подох.
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03.08.2021 16:01 Ответить
Вустриць пережерла. Штанці й луснули. )
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03.08.2021 16:01 Ответить
На рідкість дешева та вульгарна баба.
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03.08.2021 22:07 Ответить
Рапанів потрібно просто нищити, бо вони чужі у Чорному морі і саме завдяки їх у Чормому морі більше немає устриць.
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03.08.2021 16:03 Ответить
Видел я их там вчера ,человек десять ,с охраной ,100 устриц заказали ,хозяин с бородой- косичкой ,чуть из штанов не выпрыгивал.
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03.08.2021 19:24 Ответить
А чего же ты им не сказал то эти устрицы не имеют никакого отношения к вонючему тилигулу.
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03.08.2021 19:58 Ответить
Там хозяин с бородой-косой стоял перед столом по стойке смирно ,и сам им устрицы открывал. Я бы самые вонючие этим с учарам бы подал.
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04.08.2021 15:20 Ответить
Устрицы не в моде. Рапаны вкуснее, а вообще:
"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2313
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03.08.2021 15:46 Ответить
Все в тему!!!
Рапаны - скрытая реклама Корниенку.
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03.08.2021 15:48 Ответить
это ничего я прочитал - авакакультур чуть чаем не облился
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03.08.2021 16:07 Ответить
А при чем тут Барисыч?
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03.08.2021 16:09 Ответить
*****, только деревья стали сажать - а теперь что, их вырубать и разводить устрицы?))
по состоянию на 1 августа бесноватый вовка-шмаркля и Ко должны были высадить более 55 млн. деревьев.... ГДЕ они? (молчать про органы мендель!)

а теперь новая порция "желтой благодати" для зебилов - разводить устрицы.. опять же - ГДЕ?)))
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03.08.2021 16:39 Ответить
п.с. на сайте, где корниенко втирает про устрицы - открыты коментарии))
забыли закрыть, похоже))

https://sluga-narodu.com/oleksandr-korniienko-ukraini-treba-povertaty-slavu-ustrychnoho-hihanta/
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03.08.2021 16:43 Ответить
И вот залажу я к Алахвердиевой в трусы, а там вот такооооооооой рапан. Но что поделать, баба да, баба да
"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5781
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03.08.2021 16:50 Ответить
Выпускники Трускавецкого университета выведут летающих устриц и они будут гнездиться
на миллиарде посаженных деревьев.Профит.
Вам бы,проклятые порохоботы, только зюзю хаять-рапанами не корми.
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03.08.2021 17:20 Ответить
"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4445
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07.08.2021 05:53 Ответить
Рапановий рай, устрічний гігант... Зебіли, яки вам ще рехворм потрібно?
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03.08.2021 15:46 Ответить
Все теперь Беларусь уже не главный производитель устриц. Осталось потеснить это мирового производителя на поприще ананасов, пармезана, салями...
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03.08.2021 15:56 Ответить
Оце сижу й дивлюсь,як же це по українськи равликів їсти,ну молодчага Корній,українці тільки і мріють про них.
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03.08.2021 15:46 Ответить
Шо такое, уже закусывать не чем?
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03.08.2021 15:46 Ответить
зе-бил, - что с дурака взять. Сосна рабочая
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03.08.2021 15:46 Ответить
Он не сосна, он просто относится к одной из этих "аквакультур"

"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1822
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03.08.2021 16:00 Ответить
да?
а зернового ? а сахарного? а подсолнечного? а льняного? а.......................???
только устричного??? ну кто шо хавает ))))) хот устрицы, хто лапшу ))))))
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03.08.2021 15:47 Ответить
ну да ну да народ у нас богатый толькоустрицами питается
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03.08.2021 15:47 Ответить
"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5625
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03.08.2021 15:48 Ответить
И слава Богу ! Не хватало чтобы они еще свои грибные приходы успевали реализовывать ! ))
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03.08.2021 15:50 Ответить
Еще один гений, тогда уже плюс мидии и рапаны)))
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03.08.2021 15:48 Ответить
Бабада будет устричным гигантом и будет ухаживать за корабельными соснами
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03.08.2021 15:48 Ответить
я дико извиняюсь...а шо были когда то устричным гигантом ??? )))
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03.08.2021 15:48 Ответить
зеля же сказал, шо рапаны вкусные а слово шефа - закон!
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03.08.2021 15:51 Ответить
Я об этом впервые слышу. На морских навигационных картах всегда наносились границы устричного разведения. В прибрежных районах Италии и Франции- валом таких районов. У нас- ни разу не наблюдал.
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03.08.2021 15:51 Ответить
отож! шо они курят ? )))))))
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03.08.2021 15:56 Ответить
То він з беззубками сплутав.
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03.08.2021 16:03 Ответить
В Черном море до начала XX века было много устриц.
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03.08.2021 16:05 Ответить
Я родился лет на сто позже, судя по всему.
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03.08.2021 18:08 Ответить
Вполне вероятно.
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03.08.2021 18:47 Ответить
Были, были. Как только закончили высадку миллиарда деревьев, так сразу и стали. Гигантом. ЗЕленым.
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03.08.2021 16:13 Ответить
При росії, а Україна судячи з його слів все просрала
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03.08.2021 21:46 Ответить
А літакобудування? Чи як говорила Наталія Скабеєва на хліб не намажеш...
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03.08.2021 15:49 Ответить
бАмбить не будем. (с)
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03.08.2021 15:51 Ответить
жалко - дурки позакрывались
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03.08.2021 15:50 Ответить
Пока Украина славится глупостью приведя к власти гигантов устриц и рапанов украинской демократии.
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03.08.2021 15:50 Ответить
Це Корнієнко вустрицями таке пузяко напиячило?!)))
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03.08.2021 15:52 Ответить
ну не рапанами же рапанами то зелька харю отъел
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03.08.2021 15:53 Ответить
Гигантомания замахнулась на морскую фауну.
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03.08.2021 15:53 Ответить
один с утра облизывался вспоминая ропаны . этот про устрицы мечтает . че это их сегодня на морепродукты потянуло . йоду в организме не хватает ?
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03.08.2021 15:53 Ответить
перебьются. дайте им селедки
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03.08.2021 15:58 Ответить
***
а у народа....из морепродуктов....
денег хватает только на соль (йодированную)))))
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03.08.2021 15:58 Ответить
Я тоже про устрицы когда-то думал, если голодовка будет, можно будет речными устрицами питаться. Походу нас к этому готовят.
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03.08.2021 15:57 Ответить
то мидии но за мидии должен думать хламидия, то есть агрохимия
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03.08.2021 15:59 Ответить
И в реках будет агрохимия вместо мидий.
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03.08.2021 17:22 Ответить
Дивлячись на пузо Корнієнка, виникає запитання: чи він сам не збирається зжерти ті устриці?
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03.08.2021 15:59 Ответить
а он не хочет на слизняков перейти ))) в этом году их... как никогда... хоть лопатами грузи ))))

"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4516
....
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03.08.2021 16:00 Ответить
Нехай відразу на опаришів переходить.
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03.08.2021 16:01 Ответить
они не каннибалы . своих не едят
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03.08.2021 16:04 Ответить
тоді це все пояснює
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03.08.2021 16:07 Ответить
Они канибалы, едят своих избирателей.
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03.08.2021 17:23 Ответить
Та вже і так для рибалки купляю по 15 грн столова ложка.
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03.08.2021 17:06 Ответить
а чем слизняк от улитки отличается? Наличием ракушки? Ща возьмем слымака, польем соевым соусом, добавим лимонного сока, присыпим пармезаном и понеслась
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03.08.2021 16:02 Ответить
Начал переписывать рецепт,но отбросил ручку.У Вас самый дешёвый ингридиент-это слымак.
Можно упростить рецептуру-берем слымака,макаем в солонку и вуаля-прошу к столу.Подавать холодным.
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03.08.2021 16:16 Ответить
Сырое дерьмо лучше вообще не жрать. Там паразиты могут быть, шо потом и копыта откинуть можно . Тогда можно запекать слымаков на мангале
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03.08.2021 16:20 Ответить
Моя мати в минулому році вимітала цих слимаків із погріба десятків зо три кожен ранок.Де вони там брались-загадка.Ніби ніяких щілин,щоб туди потрапити зовні нема.
Так вона вимітала їх цілий совок і кидала курям.Спочатку клювали іх гарно,а потім навіть курі почали дивитися на цих слимаків як на гімно.Мабуть щось знали.
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03.08.2021 16:33 Ответить
Ага,головастиков выращивать и французам продавать.
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03.08.2021 16:03 Ответить
Цікаво, Корнієнко справді впевнений, що до Порошенка Україна була найбільшим і найважливішим постачальником рапанів і устриць? Клятий Порошенко! Загубив в Україні таку галузь!
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03.08.2021 16:04 Ответить
"Во времена Российской империи..."

Вот о чем оно грезит, зеленая мерзость
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03.08.2021 16:04 Ответить
...Украина должна возвращать славу устричного гиганта...

І ананасового.
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03.08.2021 16:06 Ответить
Бананового.
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03.08.2021 16:09 Ответить
пока что, похоже, у слуг хорошо растут конопля и разньіе галлюциногенньіе грибки)) "устричные гиганты"))
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03.08.2021 16:11 Ответить
каждая зелёная инвестняня своё болото хвалит
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03.08.2021 16:12 Ответить
Так вот где собака зарыта! Есть такие возможности ,шо все от зависти ахнут. Надо вустриц разводить ,аристократам к ужину не хватает. Видно это очередная инициатива первой ляди. Скромная , позволила озвучить главе партии... Пенсионеров для дегустации будут записывать с шести утра ,но не более пяти вустриц в одни руки.
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03.08.2021 16:41 Ответить
А хрін в ніс! Для пенсіонерів тільки слимаки.
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03.08.2021 17:13 Ответить
Рецепт от Корниенко (Слуги Каннабиса):" Съел устрицу, зажевал каннабисом и порядок!"
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03.08.2021 16:52 Ответить
Зеленый гигант двухстворчатый занимает 73% площади Украины
"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5867
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03.08.2021 16:53 Ответить
Мели Емеля,пока твоя неделя по выбору зебилов.
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03.08.2021 17:14 Ответить
Они канибалы, едят своих избирателей.
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03.08.2021 17:24 Ответить
Шо за маразм?! Украина должна молниеносными темпами развивать ОПК и укреплять армию. А у них диснейленд в голове и устрицы
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03.08.2021 17:50 Ответить
В добавку к янтарному кластеру добавится устричный.
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03.08.2021 19:14 Ответить
ПРОБЛЕМА В ЧИСТОТЕ ВОДЫ, А НЕ В УСТРИЦАХ !!!
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03.08.2021 19:14 Ответить
Проблема в тому ,що ця "Еліта" має деградований Розум і мораль : заводів, які б виробляли снаряди, озброєння для ЗСУ = 0 ! А вони мріють про устриці ... наче саме устриц Україні тільки і не вистачає на восьмому році війни !
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03.08.2021 23:27 Ответить
 
 