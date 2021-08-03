"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина должна помогать расти предприятиям по производству различных аквакультур.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Корниенко заявил во время визита на первую в Украине устричную ферму "Устрицы Скифии", расположенную на Тилигульском лимане.

"Украина с такими природными объектами как Тилигульский лиман может быть мировым лидером по производству различных аквакультур, в первую очередь устричных. Это полностью экологическое производство, здесь вообще нет загрязнения и никакого вреда для экологии. Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна возвращать славу устричного гиганта. Будем выращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера", - подчеркнул Корниенко.

По словам парламентария, государство должно заботиться о том, чтобы правила ведения бизнеса были прозрачными, чтобы контролирующие органы не оказывали давления на предпринимателей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский вспоминал Крым до того как его оккупировала Россия: "Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как его любим мы. Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море - это детство. Для тебя эти рапаны - они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны... Я ищу, а где там песочек, потому, что в детстве было так - на зубах. Это привить невозможно!"

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