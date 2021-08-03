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"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Україна повинна допомагати рости підприємствам із виробництва різних аквакультур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це Корнієнко заявив під час візиту на першу в Україні устричну ферму "Устриці Скіфії", розташовану на Тилігульському лимані.

"Україна з такими природними об’єктами як Тилігульський лиман може бути світовим лідером із виробництва різних аквакультур, в першу чергу устричних. Це повністю екологічне виробництво, тут взагалі немає забруднення та жодної шкоди для екології. За часів Російської імперії південь України був місцем вирощування аквакультур, які експортували на весь світ. І зараз Україна має повертати славу устричного гіганта. Будемо вирощувати такі підприємства, допомагати їм зростати. Зокрема тут треба серйозно говорити про створення туристично-промислового кластера", - наголосив Корнієнко.

За словами парламентаря, держава повинна піклуватися про те, щоб правила ведення бізнесу були прозорими, щоб контролюючі органи не чинили тиску на підприємців.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський згадував Крим до того, як його окупувала Росія: "Ці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як його любимо ми. Для тебе ця природа унікальна. Для тебе це море - це дитинство. Для тебе ці рапани - вони смачні. І ти, коли їси ці рапани... Я шукаю, а де там пісочок, тому, що в дитинстві було так - на зубах. Це прищепити неможливо!".

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море (223) виробництво (1616) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+23
"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5625
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03.08.2021 15:48
+18
Ізвініті

"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2247
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03.08.2021 15:53
+16
Устрицы не в моде. Рапаны вкуснее, а вообще:
"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2313
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03.08.2021 15:46
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Правила форума Рада форумчан
і рапанного - для бубочки, бо йому з Криму протерміновані приходять
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03.08.2021 15:45 Відповісти
Ок. Слава Устрицам. Рапанам Слава!
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03.08.2021 15:47 Відповісти
Ізвініті

"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2247
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03.08.2021 15:53 Відповісти
а у нее там рапан или устрица?
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03.08.2021 15:55 Відповісти
Пианина и смычок...
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03.08.2021 15:57 Відповісти
Рачина!
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03.08.2021 15:57 Відповісти
Устрица,только волосатая.
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03.08.2021 15:59 Відповісти
Рапанов обожрался, теперь несет...
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03.08.2021 19:19 Відповісти
..там - вторая половина вареника, первая - у Мосейчукчи
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03.08.2021 16:08 Відповісти
рапановая устрица.
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03.08.2021 16:09 Відповісти
У неё там шаурма.
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03.08.2021 19:04 Відповісти
Ааааа..Зачем вы так?Раны на глазах только начали заживать,но тут опять это.Раны опять начали кровоточить.
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03.08.2021 15:58 Відповісти
И побежали совковые ватные *****, мыча и виляя унылыми рачинами, в светлое будущее!
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03.08.2021 15:59 Відповісти
оце я розумію високає іскуства падшей жещчіни
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03.08.2021 16:00 Відповісти
***** я сам чуть не подох.
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03.08.2021 16:01 Відповісти
Вустриць пережерла. Штанці й луснули. )
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03.08.2021 16:01 Відповісти
На рідкість дешева та вульгарна баба.
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03.08.2021 22:07 Відповісти
Рапанів потрібно просто нищити, бо вони чужі у Чорному морі і саме завдяки їх у Чормому морі більше немає устриць.
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03.08.2021 16:03 Відповісти
Видел я их там вчера ,человек десять ,с охраной ,100 устриц заказали ,хозяин с бородой- косичкой ,чуть из штанов не выпрыгивал.
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03.08.2021 19:24 Відповісти
А чего же ты им не сказал то эти устрицы не имеют никакого отношения к вонючему тилигулу.
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03.08.2021 19:58 Відповісти
Там хозяин с бородой-косой стоял перед столом по стойке смирно ,и сам им устрицы открывал. Я бы самые вонючие этим с учарам бы подал.
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04.08.2021 15:20 Відповісти
Устрицы не в моде. Рапаны вкуснее, а вообще:
"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2313
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03.08.2021 15:46 Відповісти
Все в тему!!!
Рапаны - скрытая реклама Корниенку.
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03.08.2021 15:48 Відповісти
это ничего я прочитал - авакакультур чуть чаем не облился
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03.08.2021 16:07 Відповісти
А при чем тут Барисыч?
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03.08.2021 16:09 Відповісти
*****, только деревья стали сажать - а теперь что, их вырубать и разводить устрицы?))
по состоянию на 1 августа бесноватый вовка-шмаркля и Ко должны были высадить более 55 млн. деревьев.... ГДЕ они? (молчать про органы мендель!)

а теперь новая порция "желтой благодати" для зебилов - разводить устрицы.. опять же - ГДЕ?)))
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03.08.2021 16:39 Відповісти
п.с. на сайте, где корниенко втирает про устрицы - открыты коментарии))
забыли закрыть, похоже))

https://sluga-narodu.com/oleksandr-korniienko-ukraini-treba-povertaty-slavu-ustrychnoho-hihanta/
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03.08.2021 16:43 Відповісти
И вот залажу я к Алахвердиевой в трусы, а там вот такооооооооой рапан. Но что поделать, баба да, баба да
"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5781
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03.08.2021 16:50 Відповісти
Выпускники Трускавецкого университета выведут летающих устриц и они будут гнездиться
на миллиарде посаженных деревьев.Профит.
Вам бы,проклятые порохоботы, только зюзю хаять-рапанами не корми.
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03.08.2021 17:20 Відповісти
"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4445
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07.08.2021 05:53 Відповісти
Рапановий рай, устрічний гігант... Зебіли, яки вам ще рехворм потрібно?
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03.08.2021 15:46 Відповісти
Все теперь Беларусь уже не главный производитель устриц. Осталось потеснить это мирового производителя на поприще ананасов, пармезана, салями...
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03.08.2021 15:56 Відповісти
Оце сижу й дивлюсь,як же це по українськи равликів їсти,ну молодчага Корній,українці тільки і мріють про них.
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03.08.2021 15:46 Відповісти
Шо такое, уже закусывать не чем?
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03.08.2021 15:46 Відповісти
зе-бил, - что с дурака взять. Сосна рабочая
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03.08.2021 15:46 Відповісти
Он не сосна, он просто относится к одной из этих "аквакультур"

"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1822
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03.08.2021 16:00 Відповісти
да?
а зернового ? а сахарного? а подсолнечного? а льняного? а.......................???
только устричного??? ну кто шо хавает ))))) хот устрицы, хто лапшу ))))))
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03.08.2021 15:47 Відповісти
ну да ну да народ у нас богатый толькоустрицами питается
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03.08.2021 15:47 Відповісти
"Украина должна возвращать славу устричного гиганта", - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5625
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03.08.2021 15:48 Відповісти
И слава Богу ! Не хватало чтобы они еще свои грибные приходы успевали реализовывать ! ))
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03.08.2021 15:50 Відповісти
Еще один гений, тогда уже плюс мидии и рапаны)))
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03.08.2021 15:48 Відповісти
Бабада будет устричным гигантом и будет ухаживать за корабельными соснами
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03.08.2021 15:48 Відповісти
я дико извиняюсь...а шо были когда то устричным гигантом ??? )))
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03.08.2021 15:48 Відповісти
зеля же сказал, шо рапаны вкусные а слово шефа - закон!
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03.08.2021 15:51 Відповісти
Я об этом впервые слышу. На морских навигационных картах всегда наносились границы устричного разведения. В прибрежных районах Италии и Франции- валом таких районов. У нас- ни разу не наблюдал.
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03.08.2021 15:51 Відповісти
отож! шо они курят ? )))))))
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03.08.2021 15:56 Відповісти
То він з беззубками сплутав.
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03.08.2021 16:03 Відповісти
В Черном море до начала XX века было много устриц.
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03.08.2021 16:05 Відповісти
Я родился лет на сто позже, судя по всему.
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03.08.2021 18:08 Відповісти
Вполне вероятно.
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03.08.2021 18:47 Відповісти
Были, были. Как только закончили высадку миллиарда деревьев, так сразу и стали. Гигантом. ЗЕленым.
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03.08.2021 16:13 Відповісти
При росії, а Україна судячи з його слів все просрала
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03.08.2021 21:46 Відповісти
А літакобудування? Чи як говорила Наталія Скабеєва на хліб не намажеш...
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03.08.2021 15:49 Відповісти
бАмбить не будем. (с)
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03.08.2021 15:51 Відповісти
жалко - дурки позакрывались
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03.08.2021 15:50 Відповісти
Пока Украина славится глупостью приведя к власти гигантов устриц и рапанов украинской демократии.
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03.08.2021 15:50 Відповісти
Це Корнієнко вустрицями таке пузяко напиячило?!)))
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03.08.2021 15:52 Відповісти
ну не рапанами же рапанами то зелька харю отъел
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03.08.2021 15:53 Відповісти
Гигантомания замахнулась на морскую фауну.
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03.08.2021 15:53 Відповісти
один с утра облизывался вспоминая ропаны . этот про устрицы мечтает . че это их сегодня на морепродукты потянуло . йоду в организме не хватает ?
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03.08.2021 15:53 Відповісти
перебьются. дайте им селедки
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03.08.2021 15:58 Відповісти
***
а у народа....из морепродуктов....
денег хватает только на соль (йодированную)))))
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03.08.2021 15:58 Відповісти
Я тоже про устрицы когда-то думал, если голодовка будет, можно будет речными устрицами питаться. Походу нас к этому готовят.
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03.08.2021 15:57 Відповісти
то мидии но за мидии должен думать хламидия, то есть агрохимия
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03.08.2021 15:59 Відповісти
И в реках будет агрохимия вместо мидий.
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03.08.2021 17:22 Відповісти
Дивлячись на пузо Корнієнка, виникає запитання: чи він сам не збирається зжерти ті устриці?
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03.08.2021 15:59 Відповісти
а он не хочет на слизняков перейти ))) в этом году их... как никогда... хоть лопатами грузи ))))

"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4516
....
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03.08.2021 16:00 Відповісти
Нехай відразу на опаришів переходить.
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03.08.2021 16:01 Відповісти
они не каннибалы . своих не едят
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03.08.2021 16:04 Відповісти
тоді це все пояснює
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03.08.2021 16:07 Відповісти
Они канибалы, едят своих избирателей.
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03.08.2021 17:23 Відповісти
Та вже і так для рибалки купляю по 15 грн столова ложка.
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03.08.2021 17:06 Відповісти
а чем слизняк от улитки отличается? Наличием ракушки? Ща возьмем слымака, польем соевым соусом, добавим лимонного сока, присыпим пармезаном и понеслась
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03.08.2021 16:02 Відповісти
Начал переписывать рецепт,но отбросил ручку.У Вас самый дешёвый ингридиент-это слымак.
Можно упростить рецептуру-берем слымака,макаем в солонку и вуаля-прошу к столу.Подавать холодным.
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03.08.2021 16:16 Відповісти
Сырое дерьмо лучше вообще не жрать. Там паразиты могут быть, шо потом и копыта откинуть можно . Тогда можно запекать слымаков на мангале
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03.08.2021 16:20 Відповісти
Моя мати в минулому році вимітала цих слимаків із погріба десятків зо три кожен ранок.Де вони там брались-загадка.Ніби ніяких щілин,щоб туди потрапити зовні нема.
Так вона вимітала їх цілий совок і кидала курям.Спочатку клювали іх гарно,а потім навіть курі почали дивитися на цих слимаків як на гімно.Мабуть щось знали.
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03.08.2021 16:33 Відповісти
Ага,головастиков выращивать и французам продавать.
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03.08.2021 16:03 Відповісти
Цікаво, Корнієнко справді впевнений, що до Порошенка Україна була найбільшим і найважливішим постачальником рапанів і устриць? Клятий Порошенко! Загубив в Україні таку галузь!
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03.08.2021 16:04 Відповісти
"Во времена Российской империи..."

Вот о чем оно грезит, зеленая мерзость
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03.08.2021 16:04 Відповісти
...Украина должна возвращать славу устричного гиганта...

І ананасового.
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03.08.2021 16:06 Відповісти
Бананового.
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03.08.2021 16:09 Відповісти
пока что, похоже, у слуг хорошо растут конопля и разньіе галлюциногенньіе грибки)) "устричные гиганты"))
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03.08.2021 16:11 Відповісти
каждая зелёная инвестняня своё болото хвалит
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03.08.2021 16:12 Відповісти
Так вот где собака зарыта! Есть такие возможности ,шо все от зависти ахнут. Надо вустриц разводить ,аристократам к ужину не хватает. Видно это очередная инициатива первой ляди. Скромная , позволила озвучить главе партии... Пенсионеров для дегустации будут записывать с шести утра ,но не более пяти вустриц в одни руки.
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03.08.2021 16:41 Відповісти
А хрін в ніс! Для пенсіонерів тільки слимаки.
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03.08.2021 17:13 Відповісти
Рецепт от Корниенко (Слуги Каннабиса):" Съел устрицу, зажевал каннабисом и порядок!"
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03.08.2021 16:52 Відповісти
Зеленый гигант двухстворчатый занимает 73% площади Украины
"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5867
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03.08.2021 16:53 Відповісти
Мели Емеля,пока твоя неделя по выбору зебилов.
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03.08.2021 17:14 Відповісти
Они канибалы, едят своих избирателей.
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03.08.2021 17:24 Відповісти
Шо за маразм?! Украина должна молниеносными темпами развивать ОПК и укреплять армию. А у них диснейленд в голове и устрицы
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03.08.2021 17:50 Відповісти
В добавку к янтарному кластеру добавится устричный.
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03.08.2021 19:14 Відповісти
ПРОБЛЕМА В ЧИСТОТЕ ВОДЫ, А НЕ В УСТРИЦАХ !!!
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03.08.2021 19:14 Відповісти
Проблема в тому ,що ця "Еліта" має деградований Розум і мораль : заводів, які б виробляли снаряди, озброєння для ЗСУ = 0 ! А вони мріють про устриці ... наче саме устриц Україні тільки і не вистачає на восьмому році війни !
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03.08.2021 23:27 Відповісти
 
 