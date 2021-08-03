"Україна повинна повертати славу устричного гіганта", - "слуга народу" Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Україна повинна допомагати рости підприємствам із виробництва різних аквакультур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це Корнієнко заявив під час візиту на першу в Україні устричну ферму "Устриці Скіфії", розташовану на Тилігульському лимані.

"Україна з такими природними об’єктами як Тилігульський лиман може бути світовим лідером із виробництва різних аквакультур, в першу чергу устричних. Це повністю екологічне виробництво, тут взагалі немає забруднення та жодної шкоди для екології. За часів Російської імперії південь України був місцем вирощування аквакультур, які експортували на весь світ. І зараз Україна має повертати славу устричного гіганта. Будемо вирощувати такі підприємства, допомагати їм зростати. Зокрема тут треба серйозно говорити про створення туристично-промислового кластера", - наголосив Корнієнко.

За словами парламентаря, держава повинна піклуватися про те, щоб правила ведення бізнесу були прозорими, щоб контролюючі органи не чинили тиску на підприємців.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський згадував Крим до того, як його окупувала Росія: "Ці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як його любимо ми. Для тебе ця природа унікальна. Для тебе це море - це дитинство. Для тебе ці рапани - вони смачні. І ти, коли їси ці рапани... Я шукаю, а де там пісочок, тому, що в дитинстві було так - на зубах. Це прищепити неможливо!".

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