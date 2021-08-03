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Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" передало Вооруженным Силам Украины партию капитально отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта 01

"Ремонт этой техники состоялся качественно и своевременно, согласно со всеми действующими на предприятии нормативными документами и в соответствии с технологическим процессом капитального ремонта под контролем службы управления качеством предприятия и военной приемки", - говорится в сообщении.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта 02

Также смотрите: Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ 5 БМП-2 после капремонта. ФОТО

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта 03

Автор: 

армия (8492) оборона (5198) техника (1732) ВСУ (6547) Житомирский бронетанковый завод (10)


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Топ комментарии
+7
Эх туда б новый модуль, як отут:

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта - Цензор.НЕТ 1674
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03.08.2021 16:56
+2
https://youtu.be/rVyDtxEWzmU

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту - Цензор.НЕТ 8558
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03.08.2021 17:06
+2
Неее. Это сейчас президентская забава...
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03.08.2021 17:18
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Эх туда б новый модуль, як отут:

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта - Цензор.НЕТ 1674
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03.08.2021 16:56 Ответить
Тогда это уже другая модель.
Отремонтировали, уже хорошо. Я вижу, какими они привозятся в Житомир с фронта.
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03.08.2021 19:29 Ответить
Та да, но необитаемый модуль лучше ж. Опять же стабилизация, гранатомёт, ПТУРы, людский найтвижын...
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03.08.2021 19:32 Ответить
Стабилизация и ПТУР есть и в текущем обитаемом модуле.
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03.11.2021 17:33 Ответить
Партія це скільки?
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03.08.2021 17:04 Ответить
https://youtu.be/rVyDtxEWzmU

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту - Цензор.НЕТ 8558
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03.08.2021 17:06 Ответить
Бачу, що вона тобі вже зайшла...
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03.08.2021 17:15 Ответить
Неее. Это сейчас президентская забава...
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03.08.2021 17:18 Ответить
Щось виразне про партію БМП-2 можеш сказати?
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03.08.2021 17:24 Ответить
Так в том и дело, что никто не может. Какой "президент", такая и партия. Так что не обижайся - бачили очі, шо обирали.
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03.08.2021 17:25 Ответить
А вы дорогой товарищ, с какой целью интересуетесь?
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03.08.2021 17:30 Ответить
красиво смотрятся
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03.08.2021 17:47 Ответить
смотрятся красиво , а на деле , броня тонкая ( трехлинейка во многих местах берет ) , двигун слаб ( машинка любит газ ) , пушка с большой отддачей и плохой кучностю ( последний всегда в сторону ) , механизмы наводки плохенькие ( и от чебурашки , и в ручнике )
че отремонтировали - то есть гуд , но хочется нового
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03.08.2021 18:46 Ответить
я не такой спец. но катался на нем. впечатления на всю жизнь)))
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04.08.2021 17:39 Ответить
гонял на такой) иструктор чуть не поседел. сидит чувак на броне, держится за пушку, а я топлю полную передачу)))
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03.08.2021 17:49 Ответить
рикошетить калаш будет чотко от носа ******** ссср
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03.08.2021 18:11 Ответить
...и сразу получил иск со штрафными санкциями от МОУ за ненадлежащее исполнение контракта. Прямо как зеркало... или зазеркалье... Уже забыл "Жаба-Абаж"...
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03.08.2021 18:26 Ответить
Що це за ремонт ?? Перше і останнє фото ... Якісь шрами на башті. Щось недоварили ...
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03.08.2021 18:36 Ответить
Колеса подкачали и вернули.
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03.08.2021 19:34 Ответить
Как по мне абсолютно бесполезная машина в боевых условиях современной войны.Пробиваемость пули плюс один выстрел и машины нет.Про подрыв нет смысла даже говорит в хлам сразу.Люди там как мишени.
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03.08.2021 22:09 Ответить
Нормально пули держит, сам стрелял в борт с калаша метров с 20ти, ни одной пробоины
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04.08.2021 00:04 Ответить
 
 