Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" передало Вооруженным Силам Украины партию капитально отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Ремонт этой техники состоялся качественно и своевременно, согласно со всеми действующими на предприятии нормативными документами и в соответствии с технологическим процессом капитального ремонта под контролем службы управления качеством предприятия и военной приемки", - говорится в сообщении.

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