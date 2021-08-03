Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта. ФОТО
Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" передало Вооруженным Силам Украины партию капитально отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Ремонт этой техники состоялся качественно и своевременно, согласно со всеми действующими на предприятии нормативными документами и в соответствии с технологическим процессом капитального ремонта под контролем службы управления качеством предприятия и военной приемки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Valery Greff
показать весь комментарий03.08.2021 16:56
+2 Valery Greff
показать весь комментарий03.08.2021 17:06
+2 Valery Greff
показать весь комментарий03.08.2021 17:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отремонтировали, уже хорошо. Я вижу, какими они привозятся в Житомир с фронта.
че отремонтировали - то есть гуд , но хочется нового