Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ 5 БМП-2 после капремонта. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящий в состав Укроборонпрома, передало военным 5 единиц БМП-2 после капитального ремонта.

ГОб этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Кроме современных навигационных систем, оптических приборов и прицелов, фар инфракрасного излучения с использованием диодных ламп БМП-2 также были оснащены гусеничными лентами отечественного производства. Часть из них - собственного производства предприятия, другая - харьковского завода им. В.А. Малышева.

Это первая для ЖБТЗ передача техники в рамках государственного оборонного заказа на 2021.

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С начала 2021 г. специалисты ЖБТЗ совершили 8 выездов для выполнения технических работ: четыре - в зону проведения операции Объединенных сил, еще четыре - в пункты постоянной дислокации воинских частей или учебные центры. Всего было отремонтировано более 30 машин.

ГП "Житомирский бронетанковый завод" занимается изготовлением, глубокой модернизацией и капитальным ремонтом боевой и специальной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, а также машин на их базе.

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