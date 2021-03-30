Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ 5 БМП-2 после капремонта. ФОТО
Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящий в состав Укроборонпрома, передало военным 5 единиц БМП-2 после капитального ремонта.
ГОб этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Кроме современных навигационных систем, оптических приборов и прицелов, фар инфракрасного излучения с использованием диодных ламп БМП-2 также были оснащены гусеничными лентами отечественного производства. Часть из них - собственного производства предприятия, другая - харьковского завода им. В.А. Малышева.
Это первая для ЖБТЗ передача техники в рамках государственного оборонного заказа на 2021.
С начала 2021 г. специалисты ЖБТЗ совершили 8 выездов для выполнения технических работ: четыре - в зону проведения операции Объединенных сил, еще четыре - в пункты постоянной дислокации воинских частей или учебные центры. Всего было отремонтировано более 30 машин.
ГП "Житомирский бронетанковый завод" занимается изготовлением, глубокой модернизацией и капитальным ремонтом боевой и специальной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, а также машин на их базе.
Пожалуйста, подождите...
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Зенаступнік не дав прПєрєдніку наловити вагнерівців, щоб виміняти на 600 танків?
Хто ту армію розвалював не скажеш?
А війська південного оперативного командування хто пальним заправи, щоб вони змогли з боксів виїхати на захист - якийсь проходімєц?
Всі наші наступніки є закономірними спадкоємцями папєрєдніків. І поки ніхто з папєрєдніків за свої миздобутки не відповів, про своє майбутнє можуть не хвилюватися...
Ваши новые лица, от низа и доверху - корупционеры и сепары, ведущие стану к разрухе и нищете.
Може таки щось про бірманську армію скажеш - у неї "третіх бетерів" в рази більше, ніж у найбоєздатнішої. Або про тайську, яка має в чотири рази більше важких танків "Оплот".
Чи хоча б про спецоперацію, завдяки який через лінію фронту вдалося перетягнуть стратегічне обладнання з Липецька, але воно для виробництва набоїв виявилося непридатним...
Що ж до зеправітєлєй, то з них вже їхні наступніки спитають. Але якщо ні папєрєднікі, ні пєрєлпапєрєднікі за миздобуте не відповіли, то й тим хвилюватися нічого.
Але "мінський процес" він почав набагато раніше, похеривши "женевський" формат переговорів Україна+ЄС+США з Росією. Вже через два тижні після кенгурації він з гідністю відправив до Лугандону почесану дєлєгацию для ведення переговорів з терористами "під егідою".
Але всі іловаймькі заслуги належать не йому, а однотуровим миролюбам на чолі з сивочолим гетьменом, який і в "велику мандату політику" через Ведмедчука проліз, і партію Наших Регіонів з гідністю "співочолював", і в ескадрилії злочинних папєрєдніків вєдомим мінісром економного розвутку пакращєння вашого життя політати встиг. А ще він встиг побувати і иінісром іносранних дєлов куча, і секретарем Радбезу Цієї Нації, і наглядачем її Банки...
От тільки про те, хто найбоєздатнішу розвалював нічого не знає - ні ухом, ні рилом, як кажуть ватні щиропетріоти.
І Петро Олексійович. Тільки вже з гідністю - как чєсний чєлавєк та благочинець.
Створення "виробництва" БТР-4 бравим бірманським віськовим обійшлося у 45 лямів USD (принаймні, офіційно). І всі ті гроші наш славний Укоборонпромторг чесно-прозоро-незаангажовано витратив на ремонт та пофарбування БМП-2 та закупівлю під ремонт БМП-1 хвігзнаякої передової давності.
Самій же найбоєздатнішій ні треті, ні четверті бетери нахвіг не потрібні, як і всякі мтлб з квіточками. А як кому дуже треба - нехай волонтери закуповують, як і все більш-менш придатне спорядження та харчі. У нашої прохвесійної армії вже й волонтери прохвесійні завелися. Навіть мандаті. Ось тільки досі нічого не було чути про те, скільки Одеський авіастроітєльний завод відремонтував "апачів", закуплених за в один тур зекономлені гроші...
А коломойша - унікальний проходіметс (сам путєн сказал, йолпт!).
Якби він зайняв свідому петріотічєску позицію, то найпівденніша частина найбоєздатнішої зберегла б увесь свій непереможний потенціал просто в боксах, не виставивши його під вогонь братніх агресорів. І ви б зараз писали це все сідя на подвалє род градом, як писала десь тут одна істрєбітєлніца танков.
То есть, жду ваш ответ в формате шт./ДД.Мм.гг. Текста не нужно.
А з нинішніх спитають вже їхні наступніки, але аж ніяк не папєрєднікі.
При всій Бєніній коломойськості "унікальним проходімцем" його назвав саме путєн, якого сивочолий гетьман так піарив на бігбордах перед двотуровим прольотом. До речі, за даними SIPRI в часи гібридно-переможного командування того гетьмана Укроборонпромторг з 2014 по 2018 рік майже чверть (23%) свого експорту відправив братнім агресорам. З гідністю ж, мабуть...
А славний Укроборонпромторг практично в умовах війни умудрився наклепати 600 новеньких бетерів та зо дві сотні гусеничних транспортерів і чесно-прозоро-петріотично відправити все до М'янми. Тоді, як найбоєздатніша латала, як могла, недорозпродані "рештки бойової могутності" та "на волонтерських засадах" обварювала "натівською бронею" вислужені КрАЗИ та Камази.
І навіть якщо зенаступніки гідно продовжуватимуть традиції папєрдніків (а наразі не видно, щоб вони принципово змінили підхід до забезпечення обороноздатності держави), відповідальності з тих папєрєдніків ніхто не зніме.
А зенаступніки відповідатимуть вже тоді, як самі стануть папєрєднікамі. Або й не відповідатимуть, якщо не порушуватимуть неперервності традицій укрсучвлади і, змусивши папєрєдніків трохи поділитися миздобутим, з гідністю допилюватимуть те, що після них залишилося. Аж до повної та остаточної децентралізації держави.
Між іншим, Грузія, населення якої "менше Києва і області" відновлює у себе виробництво штурмовиків Cу-25. Застаріла, звичайно, техніка, але добряче модернізована, а головне - своя. Перший екземпляр вже літає, і що цікаво - сам, без Саакашвілі...
Зате цікавлять таємні плани того, що буде. Асхріналі, котєг?
Звідки ти знаєш, скільки тих бірманскіх бетеров виготовлено за півтора роки?
Там же папєрднікі 9 березня 2019-го новий контракт підписали. З гідністю.
На створення "нового виробництва". Скільки тим контрактом передбачено було чого виробити тобі ніхто достеменно не скаже. Тим більше зараз, коли у М'янмі/Бірмі "такоє творіццо" і за виконання таких контрактів можна нєхіло ід санкції потрапити.
А ось про те, що вдалося понавиробляти папєрєднікам дізнатися можна!
І повідмлення про нещасних 5 (п'ять!) відреставрованих БМП-2 також про це свідчить, адже серед видатних досягнень наших танкоремотобудівників є не лише якась-там діодна підсвітка, чи системи зв'язку, а й... гусениці вітчизняного виробництва, які робили аж на двох заводах.
А до цього їх з гідністю "десь роздобували" (на конхвети вимінювали, мабуть), або купували у приватних "постачальників озброєнь".
Дивно, як це славні новинярі не згадали про те, що всього кількома днями раніше житомирські танкоремотобудівники остаточно виготовили та виписали на службу 26 перевірених роками БМП-1, які привезли з Польщі ще минулого року і в листопаді мали передати у війська.
Зенаступнікі також часу не гають. Злиє євроязикі розповідають, про свіже підписання Укроборонпромторгом контракту з Пакистаном - на ремонт та обслуговування 320 такнків Т-80УД та "технічну підтримку" ще 350 Аль-Халідів - китайських танків з українськими двигунами та трансмісією (ще 150 таких має армія Мароко) - фактично того, що мало б бути Т-84/БМ "Оплот", яких у славних ЗСУ невідомо, чи два десятки набереться.
Що ж до питання про те, хто тепер на чому будєт наживаццо, то хлопці з пацанами над його вирішенням зараз якраз і працюють.
из плюсов только пушка ( с громадной отдачей ) , и то че башня утес держит ( не очень долго , но держит )
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/smi-uralvagonzavod-ostalsya-bez-zakazov-na-2021-god-1029678480
і порівняте з цим совковим гівном
От фальшбортів немає.
Лучше бы клепали серийно ракеты к высокоточной системе "Ольха-М" с дальностью пуска до 120 км.
ракеты калибра 122 мм "Тайфун-1" для реактивных систем залпового огня "Град" и калибра 220 мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган".