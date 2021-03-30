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Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ 5 БМП-2 после капремонта. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящий в состав Укроборонпрома, передало военным 5 единиц БМП-2 после капитального ремонта.

ГОб этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ 5 БМП-2 после капремонта 01

Кроме современных навигационных систем, оптических приборов и прицелов, фар инфракрасного излучения с использованием диодных ламп БМП-2 также были оснащены гусеничными лентами отечественного производства. Часть из них - собственного производства предприятия, другая - харьковского завода им. В.А. Малышева.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ 5 БМП-2 после капремонта 02

Это первая для ЖБТЗ передача техники в рамках государственного оборонного заказа на 2021.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житомирский бронетанковый завод подготовил для передачи ВСУ 26 БМП, через суд изъятых у польского поставщика, - Укроборонпром. ФОТО

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ 5 БМП-2 после капремонта 03

С начала 2021 г. специалисты ЖБТЗ совершили 8 выездов для выполнения технических работ: четыре - в зону проведения операции Объединенных сил, еще четыре - в пункты постоянной дислокации воинских частей или учебные центры. Всего было отремонтировано более 30 машин.

ГП "Житомирский бронетанковый завод" занимается изготовлением, глубокой модернизацией и капитальным ремонтом боевой и специальной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, а также машин на их базе.

Смотрите: Львовский бронетанковый завод модернизировал партию танков для ВСУ. ФОТО

Автор: 

военно-промышленный комплекс (247) оборона (5210) Укроборонпром (1238) ВСУ (6601) Житомирский бронетанковый завод (10)


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Топ комментарии
+14
Было получше. Порох армию и создал с 0. И каждый месяц десяток танков передавал ВСУ
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30.03.2021 16:41
+9
Единственное в чем Порох неправ - что допустил к власти Зескот.
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30.03.2021 17:07
+7
С начала 2021 г. специалисты ЖБТЗ совершили 8 выездов для выполнения технических работ: четыре - в зону проведения операции Объединенных сил, еще четыре - в пункты постоянной дислокации воинских частей или учебные центры.......... Им надо посоветовать еще и кол-во закрученных гаек выкладывать. Будет внушительно выглядеть .
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30.03.2021 16:47
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30.03.2021 16:36 Ответить
А при Порошенко такое было?
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30.03.2021 16:38 Ответить
Было получше. Порох армию и создал с 0. И каждый месяц десяток танков передавал ВСУ
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30.03.2021 16:41 Ответить
С начала 2021 г. специалисты ЖБТЗ совершили 8 выездов для выполнения технических работ: четыре - в зону проведения операции Объединенных сил, еще четыре - в пункты постоянной дислокации воинских частей или учебные центры.......... Им надо посоветовать еще и кол-во закрученных гаек выкладывать. Будет внушительно выглядеть .
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30.03.2021 16:47 Ответить
Виїзди заводських бригад це наслідок повного розвалу рембатів та ремполків в ЗСУ. Те що мають робити самі військові в полі та в ППД змушені робити заводські бригади! Або це брак після того як техніка вже здана замовнику (ЗСУ) і виявлені істотні недоліки ремонтів. По кожному виїзду бригади за межі заводу потрібно проводити службове розслідування. Але Генштаб нічого не робить, бо немає нормального Головнокомандувача.
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30.03.2021 18:26 Ответить
Я не об этом. 5 лет мы слышали как модернизируют технику, а сейчас рапортуют сколько раз бригада на ремонт в поле выезжает.
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30.03.2021 18:34 Ответить
Ну в 2014 було проведено більше 30 тис ремонтів і це тема окремого розслідування. Як можна було так ремонтувати що кожну бойову одиницю ремонтувати по 5-10 разів за рік і це без участі техніки в бойових діях! В бойових діях техніка просто гинула відразу, ламалась і кидалась напризволяще, або знищувалась.
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30.03.2021 18:39 Ответить
Я как бы про Фому, а Вы про Ерему. Не знаю с какого потолка Вы берете цифры, но 30 тысяч ремонтов за год, явно из области фантастики.
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30.03.2021 18:44 Ответить
Вы что, не в курсе, с кем общались?
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30.03.2021 19:06 Ответить
Да разве упомнишь их тут всех.
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30.03.2021 19:25 Ответить
Игорёк Л.
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30.03.2021 21:22 Ответить
Порошенко передав ВСУ 600 танків?
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30.03.2021 16:59 Ответить
Единственное в чем Порох неправ - что допустил к власти Зескот.
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30.03.2021 17:07 Ответить
Слів защітан.
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30.03.2021 17:20 Ответить
Зеленскому слив Вагнеровцев защитан
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30.03.2021 17:29 Ответить
А чого з великої літери - щоб більше нащіталі, чи щоб же ж з гідністю?
Зенаступнік не дав прПєрєдніку наловити вагнерівців, щоб виміняти на 600 танків?
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30.03.2021 18:24 Ответить
А чого когда Попередник армию востанавливал, Зеленский в Горловке концерт давал сепарам?
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30.03.2021 18:31 Ответить
Бірманську, чи яку?
Хто ту армію розвалював не скажеш?
А війська південного оперативного командування хто пальним заправи, щоб вони змогли з боксів виїхати на захист - якийсь проходімєц?
Всі наші наступніки є закономірними спадкоємцями папєрєдніків. І поки ніхто з папєрєдніків за свої миздобутки не відповів, про своє майбутнє можуть не хвилюватися...
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30.03.2021 18:44 Ответить
Вагнеровцев с росийскими паспортами, которых брали в плен при Порохе, их всех сдал Путину Зеленский. А ключевого свидетеля по боингу, Цемаха, когда его брали в спец.операции один наш погиб. Зеля с..ка выдал и Цемаха.

Ваши новые лица, от низа и доверху - корупционеры и сепары, ведущие стану к разрухе и нищете.
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30.03.2021 18:58 Ответить
То це Зеленський з такою гідністю підписав у Мінську мирну угоду з терористами та домовився про обмін полоненими "всіх на всіх"?
Може таки щось про бірманську армію скажеш - у неї "третіх бетерів" в рази більше, ніж у найбоєздатнішої. Або про тайську, яка має в чотири рази більше важких танків "Оплот".
Чи хоча б про спецоперацію, завдяки який через лінію фронту вдалося перетягнуть стратегічне обладнання з Липецька, але воно для виробництва набоїв виявилося непридатним...
Що ж до зеправітєлєй, то з них вже їхні наступніки спитають. Але якщо ні папєрєднікі, ні пєрєлпапєрєднікі за миздобуте не відповіли, то й тим хвилюватися нічого.
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30.03.2021 19:39 Ответить
В 2014 когда войска РФ зашли и разбили ВСУ под Иловайском, необходимо время подтянуть резерв для обороны от РФ, надо было перемирие, подписали Минск. Если б не Порох, строчил бы ты сейчас высеры прячась в погребе под градами.
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30.03.2021 20:02 Ответить
Коли ті війська були аід Іловайськом наш головнокомандувач красувався на параді.
Але "мінський процес" він почав набагато раніше, похеривши "женевський" формат переговорів Україна+ЄС+США з Росією. Вже через два тижні після кенгурації він з гідністю відправив до Лугандону почесану дєлєгацию для ведення переговорів з терористами "під егідою".

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ п’ять БМП-2 після капремонту - Цензор.НЕТ 6628
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30.03.2021 20:22 Ответить
Это до Иловайска. Никаких договоренностей не было. Перед зачисткой Донбаса, сепарам предлагали мирно сложить оружие. В это время Зеленский играл х..ем на рояли
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30.03.2021 20:55 Ответить
Зеленський тоді був ігратєль на роялє, і з того часу не надто й змінився...
Але всі іловаймькі заслуги належать не йому, а однотуровим миролюбам на чолі з сивочолим гетьменом, який і в "велику мандату політику" через Ведмедчука проліз, і партію Наших Регіонів з гідністю "співочолював", і в ескадрилії злочинних папєрєдніків вєдомим мінісром економного розвутку пакращєння вашого життя політати встиг. А ще він встиг побувати і иінісром іносранних дєлов куча, і секретарем Радбезу Цієї Нації, і наглядачем її Банки...
От тільки про те, хто найбоєздатнішу розвалював нічого не знає - ні ухом, ні рилом, як кажуть ватні щиропетріоти.
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30.03.2021 23:41 Ответить
601,5!
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30.03.2021 18:11 Ответить
Вы 5 лет при Порошенко провели в анабиозе?
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30.03.2021 16:44 Ответить
У розпал ніким не оголошеної війни Укроборонпромторг з гідністю постачав славним бірманським воякам сотні "третіх бетерів" та гусеничних бронетранспортерів МТ-ЛБ, а в березні 2019-го ще й на створення там "виробництва" БТР-4 та "гвоздик" https://www.defence24.pl/produkcja-ukrainskich-pojazdow-opancerzonych-w-mjanmie контракт підписав .
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30.03.2021 17:17 Ответить
Ну вы же не заплатили налогов больше, чем те бирманцы, что бы накупить стотыщ танков и бтров. Или думаете, что их бесплатно производят, стоит только зебубке наказ издать?
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30.03.2021 20:45 Ответить
У нас налогі платят только труси.
І Петро Олексійович. Тільки вже з гідністю - как чєсний чєлавєк та благочинець.

Створення "виробництва" БТР-4 бравим бірманським віськовим обійшлося у 45 лямів USD (принаймні, офіційно). І всі ті гроші наш славний Укоборонпромторг чесно-прозоро-незаангажовано витратив на ремонт та пофарбування БМП-2 та закупівлю під ремонт БМП-1 хвігзнаякої передової давності.
Самій же найбоєздатнішій ні треті, ні четверті бетери нахвіг не потрібні, як і всякі мтлб з квіточками. А як кому дуже треба - нехай волонтери закуповують, як і все більш-менш придатне спорядження та харчі. У нашої прохвесійної армії вже й волонтери прохвесійні завелися. Навіть мандаті. Ось тільки досі нічого не було чути про те, скільки Одеський авіастроітєльний завод відремонтував "апачів", закуплених за в один тур зекономлені гроші...
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31.03.2021 00:13 Ответить
Чичас вам каломойшина семья настроит бтров. Все как вы и хотели.
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31.03.2021 00:23 Ответить
Якщо славних бірманськи партеьоров заженуть під злочинні санкції, то дведеться строіть - бо куди ж дівань з гідінстю законтрактовані...
А коломойша - унікальний проходіметс (сам путєн сказал, йолпт!).
Якби він зайняв свідому петріотічєску позицію, то найпівденніша частина найбоєздатнішої зберегла б увесь свій непереможний потенціал просто в боксах, не виставивши його під вогонь братніх агресорів. І ви б зараз писали це все сідя на подвалє род градом, як писала десь тут одна істрєбітєлніца танков.
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31.03.2021 00:43 Ответить
Из вашего потокового брэда все же не ясно, сколько танков собираются построить каламойши. Желательно указать в штуках. И когда заменят все ржавые пецыны БМП на новенькие бэтры. Желательно указать граничную дату.
То есть, жду ваш ответ в формате шт./ДД.Мм.гг. Текста не нужно.
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31.03.2021 01:37 Ответить
Наразі є інформація про те, скільки нових бетерів збудували, але не віддали захисникам України славні папєрєднікі, які, як ви без сумніву паи'ятаєте, збирались за один тур накупить апачів та завершити АТО упродовж годин. Ось за їхні миздобутки з них і слід спитати.
А з нинішніх спитають вже їхні наступніки, але аж ніяк не папєрєднікі.
При всій Бєніній коломойськості "унікальним проходімцем" його назвав саме путєн, якого сивочолий гетьман так піарив на бігбордах перед двотуровим прольотом. До речі, за даними SIPRI в часи гібридно-переможного командування того гетьмана Укроборонпромторг з 2014 по 2018 рік майже чверть (23%) свого експорту відправив братнім агресорам. З гідністю ж, мабуть...
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31.03.2021 03:02 Ответить
Опять ***********. Только цифры. Где зелёные бронетанковые дивизии? Какого пилять нептуновые заводы без заказов? Где пилять украинские снаряды? Ну как так-то, каламойши уже скоро на второй срок пойдут, а все хуже, чем при фигляре ПэЖэ.
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31.03.2021 10:45 Ответить
Ти, ватан, трохи прикрий рупор. Тут твої друззя стверджували, що славні папєрєднікі передали армії мало не 600 танків, піднявши її (і ті танки) з руїни, до якої армію "невідомоколи" довів "невідомохто", та, за словами залізного гетьмана, зробили найбоєздатнішою в Європі (після мароканської, мабуть). І ось тут я б хотів побачити твій коментар, бо за період славних гібридних перемог такою кількістю танків в Україні розжилась тільки "терармія" Лугандону.
А славний Укроборонпромторг практично в умовах війни умудрився наклепати 600 новеньких бетерів та зо дві сотні гусеничних транспортерів і чесно-прозоро-петріотично відправити все до М'янми. Тоді, як найбоєздатніша латала, як могла, недорозпродані "рештки бойової могутності" та "на волонтерських засадах" обварювала "натівською бронею" вислужені КрАЗИ та Камази.
І навіть якщо зенаступніки гідно продовжуватимуть традиції папєрдніків (а наразі не видно, щоб вони принципово змінили підхід до забезпечення обороноздатності держави), відповідальності з тих папєрєдніків ніхто не зніме.
А зенаступніки відповідатимуть вже тоді, як самі стануть папєрєднікамі. Або й не відповідатимуть, якщо не порушуватимуть неперервності традицій укрсучвлади і, змусивши папєрєдніків трохи поділитися миздобутим, з гідністю допилюватимуть те, що після них залишилося. Аж до повної та остаточної децентралізації держави.

Між іншим, Грузія, населення якої "менше Києва і області" відновлює у себе виробництво штурмовиків Cу-25. Застаріла, звичайно, техніка, але добряче модернізована, а головне - своя. Перший екземпляр вже літає, і що цікаво - сам, без Саакашвілі...
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31.03.2021 12:45 Ответить
Как же тяжко из зелебобика вытянуть конкретные цифры. Оно раз десять обдрыщет периметр, но ничего внятного не снесет. Где зелёная мезбригада. За два года уже можно было выпустить 599 бирманских бетеров, а на выходе меньше бригадного комплекта. Где велись величайшего из наполеонов в калибре до 165 см?
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31.03.2021 13:37 Ответить
Конкретні цифри тобі вказано, ватан. Просто ******* їх категорично не можуть прочитати, побачити, зрозуміти - не було цього нічого карочє, ніправда ваша, ні за що не повірю!
Зате цікавлять таємні плани того, що буде. Асхріналі, котєг?
Звідки ти знаєш, скільки тих бірманскіх бетеров виготовлено за півтора роки?
Там же папєрднікі 9 березня 2019-го новий контракт підписали. З гідністю.
На створення "нового виробництва". Скільки тим контрактом передбачено було чого виробити тобі ніхто достеменно не скаже. Тим більше зараз, коли у М'янмі/Бірмі "такоє творіццо" і за виконання таких контрактів можна нєхіло ід санкції потрапити.
А ось про те, що вдалося понавиробляти папєрєднікам дізнатися можна!
І повідмлення про нещасних 5 (п'ять!) відреставрованих БМП-2 також про це свідчить, адже серед видатних досягнень наших танкоремотобудівників є не лише якась-там діодна підсвітка, чи системи зв'язку, а й... гусениці вітчизняного виробництва, які робили аж на двох заводах.
А до цього їх з гідністю "десь роздобували" (на конхвети вимінювали, мабуть), або купували у приватних "постачальників озброєнь".
Дивно, як це славні новинярі не згадали про те, що всього кількома днями раніше житомирські танкоремотобудівники остаточно виготовили та виписали на службу 26 перевірених роками БМП-1, які привезли з Польщі ще минулого року і в листопаді мали передати у війська.

Зенаступнікі також часу не гають. Злиє євроязикі розповідають, про свіже підписання Укроборонпромторгом контракту з Пакистаном - на ремонт та обслуговування 320 такнків Т-80УД та "технічну підтримку" ще 350 Аль-Халідів - китайських танків з українськими двигунами та трансмісією (ще 150 таких має армія Мароко) - фактично того, що мало б бути Т-84/БМ "Оплот", яких у славних ЗСУ невідомо, чи два десятки набереться.
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31.03.2021 18:08 Ответить
Где зеленые дивизии, не очень умный человек? Я устал повторять. Где крейсера и крылатые ракеты? Куда поделись снаряды к гиацинтам? Кто наживается на войне при бубасике? Не уж то сам членограй?
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31.03.2021 18:18 Ответить
Вони всі там же, де й шикаладні, уставшая ти вата. Але черга атвічать за базар до зенаступніків ще не дійшла, то ж слово папєрєднікам, чиї миздобутки дедалі важче приховувати, як той же багатомільйонний риборозвідувальний карбас, який напрочуд своєчасно та з гідністю згорів прямо в кузні.
Що ж до питання про те, хто тепер на чому будєт наживаццо, то хлопці з пацанами над його вирішенням зараз якраз і працюють.
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31.03.2021 23:33 Ответить
У тебя дефект речи? Очень сумбурные тексты выдаешь? Для зелюков сойдёт, но не все же такие одаренные.
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01.04.2021 01:55 Ответить
Тексти нормальні. Вони лиш трохи підлаштовані під обмежені можливості твого ватно-петріотичного сприйняття. Розумію, що замало... Однак, опускатися до твого рівня мені не хочеться.
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01.04.2021 12:56 Ответить
Н'єє, дядьо, ти ниць не вмієшь писати вумно. Тільки по ідіотськи. Подай заяву до ОПи зелюка, станешь радником з космічних питань.
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01.04.2021 13:35 Ответить
Ну, аж на таку глибочінь "ватадіалєктікі" я не доберуся, навіть, якби й хотів.
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01.04.2021 14:10 Ответить
Да ти і в височинь не добереся. Навіть пасквілі виходять ніякі. Такий собі - бурмотило підносило.
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01.04.2021 15:05 Ответить
рикошетит калаш от него и свд и пулемет до 12 мм..норм тачка..особенно спереди)
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30.03.2021 17:05 Ответить
Денис , 2ка слабая машина , но к сожалению другой у нас нет
из плюсов только пушка ( с громадной отдачей ) , и то че башня утес держит ( не очень долго , но держит )
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30.03.2021 18:45 Ответить
смотря с какого расстояния и можно ромбом стать) как на тигре)
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30.03.2021 19:58 Ответить
супротив ихней арматы самая нужная вещь, хана будет этой паленой кацапской машинешке
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30.03.2021 16:50 Ответить
Какой арматы? Кацапы уралвагонзавод остановили, работяг выгнали, будут банкротить.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/smi-uralvagonzavod-ostalsya-bez-zakazov-na-2021-god-1029678480
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30.03.2021 16:53 Ответить
пригадайте, як при Пороху в нас розроблялася ракєтна зброя! постійно були випробування!
і порівняте з цим совковим гівном
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30.03.2021 16:53 Ответить
парашенка такое же говно как зебил,кучма,кравчук и ющенка,никто из них для страны реально ничего не сделал,при них как воровали беспощадно и безнаказанно так и воруют
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30.03.2021 18:00 Ответить
А де Янукович? При ньому що, не крали?
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30.03.2021 18:02 Ответить
Часом,не в рамках "Великого капремонтництва" під егідою преЗЕдента ?
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30.03.2021 17:23 Ответить
Гуськи дійсно модернові.
От фальшбортів немає.
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30.03.2021 17:44 Ответить
вот это мощно аж 5-ть БМП-2 передали ВСУ.

Лучше бы клепали серийно ракеты к высокоточной системе "Ольха-М" с дальностью пуска до 120 км.
ракеты калибра 122 мм "Тайфун-1" для реактивных систем залпового огня "Град" и калибра 220 мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган".
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30.03.2021 20:29 Ответить
Карлик намагається створити велику тінь...
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30.03.2021 21:58 Ответить
Есть ли смысл вообще в пнв с инфракрасной подсветкой ?
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30.03.2021 22:48 Ответить
Ну все! Можна прямо на Донецьк! Армія, після того як Порох обікрав - відновлена!
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31.03.2021 00:25 Ответить
 
 