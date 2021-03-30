Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ п’ять БМП-2 після капремонту. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу Укроборонпрому, передало військовим 5 одиниць БМП-2 після капітального ремонту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Окрім сучасних навігаційних систем, оптичних приладів та прицілів, фар інфрачервоного випромінювання з використанням діодних ламп БМП-2 також було оснащено гусеничними стрічками вітчизняного виробництва. Частина з них – власного виробництва підприємства, інша – харківського заводу ім. В.О. Малишева.

Це перша для ЖБТЗ передача техніки в рамках державного оборонного замовлення на 2021.

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Від початку 2021 року фахівці ЖБТЗ здійснили 8 виїздів для виконання технічних робіт: чотири – у зону проведення Операції об’єднаних сил, ще чотири – у пункти постійної дислокації військових частин або навчальні центри. Загалом було відремонтовано понад 30 машин.

ДП "Житомирський бронетанковий завод" займається виготовленням, глибокою модернізацією та капітальним ремонтом бойової і спеціальної техніки різних модифікацій: БМП, БРЕМ, БМД, а також машин на їх базі.