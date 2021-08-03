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Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" передало Збройним Силам України партію капітально відремонтованих бойових машин піхоти БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту 01

"Ремонт цієї техніки відбувся якісно і своєчасно, згідно з усіма чинними на підприємстві нормативними документами та відповідно до технологічного процесу капітального ремонту під контролем служби управління якістю підприємства та військового приймання", - йдеться в повідомленні.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ п’ять БМП-2 після капремонту. ФОТО

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту 03

армія (3767) оборона (4771) техніка (1820) ЗСУ (7501) Житомирський бронетанковий завод (18)


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Топ коментарі
+7
Эх туда б новый модуль, як отут:

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта - Цензор.НЕТ 1674
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03.08.2021 16:56
+2
https://youtu.be/rVyDtxEWzmU

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту - Цензор.НЕТ 8558
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03.08.2021 17:06
+2
Неее. Это сейчас президентская забава...
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03.08.2021 17:18
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Эх туда б новый модуль, як отут:

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта - Цензор.НЕТ 1674
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03.08.2021 16:56 Відповісти
Тогда это уже другая модель.
Отремонтировали, уже хорошо. Я вижу, какими они привозятся в Житомир с фронта.
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03.08.2021 19:29 Відповісти
Та да, но необитаемый модуль лучше ж. Опять же стабилизация, гранатомёт, ПТУРы, людский найтвижын...
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03.08.2021 19:32 Відповісти
Стабилизация и ПТУР есть и в текущем обитаемом модуле.
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03.11.2021 17:33 Відповісти
Партія це скільки?
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03.08.2021 17:04 Відповісти
https://youtu.be/rVyDtxEWzmU

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту - Цензор.НЕТ 8558
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03.08.2021 17:06 Відповісти
Бачу, що вона тобі вже зайшла...
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03.08.2021 17:15 Відповісти
Неее. Это сейчас президентская забава...
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03.08.2021 17:18 Відповісти
Щось виразне про партію БМП-2 можеш сказати?
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03.08.2021 17:24 Відповісти
Так в том и дело, что никто не может. Какой "президент", такая и партия. Так что не обижайся - бачили очі, шо обирали.
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03.08.2021 17:25 Відповісти
А вы дорогой товарищ, с какой целью интересуетесь?
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03.08.2021 17:30 Відповісти
красиво смотрятся
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03.08.2021 17:47 Відповісти
смотрятся красиво , а на деле , броня тонкая ( трехлинейка во многих местах берет ) , двигун слаб ( машинка любит газ ) , пушка с большой отддачей и плохой кучностю ( последний всегда в сторону ) , механизмы наводки плохенькие ( и от чебурашки , и в ручнике )
че отремонтировали - то есть гуд , но хочется нового
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03.08.2021 18:46 Відповісти
я не такой спец. но катался на нем. впечатления на всю жизнь)))
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04.08.2021 17:39 Відповісти
гонял на такой) иструктор чуть не поседел. сидит чувак на броне, держится за пушку, а я топлю полную передачу)))
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03.08.2021 17:49 Відповісти
рикошетить калаш будет чотко от носа ******** ссср
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03.08.2021 18:11 Відповісти
...и сразу получил иск со штрафными санкциями от МОУ за ненадлежащее исполнение контракта. Прямо как зеркало... или зазеркалье... Уже забыл "Жаба-Абаж"...
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03.08.2021 18:26 Відповісти
Що це за ремонт ?? Перше і останнє фото ... Якісь шрами на башті. Щось недоварили ...
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03.08.2021 18:36 Відповісти
Колеса подкачали и вернули.
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03.08.2021 19:34 Відповісти
Как по мне абсолютно бесполезная машина в боевых условиях современной войны.Пробиваемость пули плюс один выстрел и машины нет.Про подрыв нет смысла даже говорит в хлам сразу.Люди там как мишени.
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03.08.2021 22:09 Відповісти
Нормально пули держит, сам стрелял в борт с калаша метров с 20ти, ни одной пробоины
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04.08.2021 00:04 Відповісти
 
 