Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту. ФОТО
Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" передало Збройним Силам України партію капітально відремонтованих бойових машин піхоти БМП-2.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.
"Ремонт цієї техніки відбувся якісно і своєчасно, згідно з усіма чинними на підприємстві нормативними документами та відповідно до технологічного процесу капітального ремонту під контролем служби управління якістю підприємства та військового приймання", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Valery Greff
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Отремонтировали, уже хорошо. Я вижу, какими они привозятся в Житомир с фронта.
че отремонтировали - то есть гуд , но хочется нового