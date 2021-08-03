Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію БМП-2 після капремонту. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" передало Збройним Силам України партію капітально відремонтованих бойових машин піхоти БМП-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

"Ремонт цієї техніки відбувся якісно і своєчасно, згідно з усіма чинними на підприємстві нормативними документами та відповідно до технологічного процесу капітального ремонту під контролем служби управління якістю підприємства та військового приймання", - йдеться в повідомленні.

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