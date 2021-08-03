Вспышка COVID-19 может случиться в Украине в ближайшие 2 недели, - KSE
В течение ближайших двух недель в Украине может начаться вспышка коронавируса.
Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Риск быстрой вспышки в Украине еженедельно увеличивается. Несмотря на то, что ситуация остается контролируемой, и медицинская система не перегружена (койки с кислородом загружены на 9%, реанимационные – на 12%), вспышка возможна на протяжении ближайших двух недель. Основными причинами является рост заболеваемости в мире", - сказал он.
По словам Ганиченко, вспышка может начаться в любом регионе.
"20 из 25 регионов Украины "растут", но мы квалифицируем это как рост вверх относительно плато, это еще не вспышка. Вспышка может начаться в любом регионе. Вероятнее всего, вспышка начнется в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях, эти регионы "растут" больше всего и дают более 50% всего роста госпитализаций в Украине", - сказал Ганиченко.
В KSE рекомендуют всем регионам усилить систему выявления-изоляции контактных и аналитику на уровне объединенных территориальных громад. Кроме того, эксперты отмечают необходимость вакцинации. "Украина продолжает наращивать темпы вакцинации – текущие темпы превышают среднемировые и европейские. За неделю Украина вакцинирует 1,3% населения", - добавил Ганиченко.
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херс ним. Колоться плесенью? А потом стану на половину человеком - на половину грибом? Врачи - вредители.
Чекаємо. Побачимо, що вони приготували.
бо я бачив тих ковідіотів-маскоборців, завдяки яким це станеться
Ще би ті особистості думали, кого вони обирають і менше смітили. Їм же в суспільстві жити не можна. Соціопати...
У нас повна країна зебуїнів которі вважають що вакцинація то зло.
А от КОВИДа за эти два его года в Украине умерло 53 тысячи человек. ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ.
И это только за 2018-й год. Так что статистика такая статистика... Меня же интересует сколько людей заразилось ОРВИ и гриппом за 2020-2021 год. Т.е. за время пандемии ковид. Не умерло, а сколько заразилось и переболело. Хотя на счет смертности тоже.