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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка COVID-19 может случиться в Украине в ближайшие 2 недели, - KSE

Вспышка COVID-19 может случиться в Украине в ближайшие 2 недели, - KSE

В течение ближайших двух недель в Украине может начаться вспышка коронавируса.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Риск быстрой вспышки в Украине еженедельно увеличивается. Несмотря на то, что ситуация остается контролируемой, и медицинская система не перегружена (койки с кислородом загружены на 9%, реанимационные – на 12%), вспышка возможна на протяжении ближайших двух недель. Основными причинами является рост заболеваемости в мире", - сказал он.

По словам Ганиченко, вспышка может начаться в любом регионе.

"20 из 25 регионов Украины "растут", но мы квалифицируем это как рост вверх относительно плато, это еще не вспышка. Вспышка может начаться в любом регионе. Вероятнее всего, вспышка начнется в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях, эти регионы "растут" больше всего и дают более 50% всего роста госпитализаций в Украине", - сказал Ганиченко.

Читайте: С 5 августа въезжающим в Украину без документа о вакцинации от COVID-19 придется идти на самоизоляцию, - Госпогранслужба

В KSE рекомендуют всем регионам усилить систему выявления-изоляции контактных и аналитику на уровне объединенных территориальных громад. Кроме того, эксперты отмечают необходимость вакцинации. "Украина продолжает наращивать темпы вакцинации – текущие темпы превышают среднемировые и европейские. За неделю Украина вакцинирует 1,3% населения", - добавил Ганиченко.

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Цікаво, як це можна кваліфікувати з юридичної точки зору.
Нагнітання страху і паніки другий рік по цілому світу.
То робіть так, щоб =нє случілось=. Виконуйте свої безпосередні обов*язки.
Ні, вилазять мавпа за мавпою і вкидають свої "гадання".
А як не =случіЦЦа=, то що зробите ? Намалюєте ?
Чи звільнитеся, може, після невдалих "прогнозів".
Співучасники.
І ті, що квакають, і ті, що поширюють.
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03.08.2021 19:14
+10
запомни истину!
прививка делается для того,чтобы человек вообще не болел той болезнью,от которой прививается. всем в детстве делают прививки от БЦЖ,от полимиелита,от кори,от краснухи,от желтухи,и после этих прививок,человек не болеет тем от чего прививался.
прививка от ковид-это дерьмо,потому что не защищает в принципе!
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03.08.2021 19:20
+9
просто интересно, что вас подталкивает навязывать пройти процедуру экспериментальной вакциной? ведь вакцинированные все равно являются разносчиками болезни в случае заражения?
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03.08.2021 19:14
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Це - в тебе, і твій путин-*****, і ти разом з ним.
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03.08.2021 19:28 Ответить
Хе-хе. Ты несешь х-йловскую прпаганду, и вдруг кацап не ты У тебя еще и шиза
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03.08.2021 20:16 Ответить
Сложно понять ....
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03.08.2021 19:18 Ответить
Сочуствую.
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03.08.2021 19:58 Ответить
Как хорошо что 70 лет тому назад, когда открыли пенициллин интернета не было. Многие бы тогда отказывались колоться этой гадостью. Что ногу отрежут - хер с ним. Колоться плесенью? А потом стану на половину человеком - на половину грибом? Врачи - вредители.
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03.08.2021 19:22 Ответить
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03.08.2021 19:24 Ответить
Вы хотите сказать, что пенициллин вакцина, а не лекарство с коротким сроком получения убедительного эффекта от лечения им? Ок, даешь лекарство от ковида аналогичное по эффективности пенициллину.
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03.08.2021 20:39 Ответить
Ботів масово кинули останні дні на ковідні теми. Ото такий "рівень". Скачуть, дурники, і чіпляються до людей.
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03.08.2021 20:57 Ответить
Нічого не вийде, звалять, як завжди на МП, туристів і парад. Парад - головне, і л десь 1-го вересня закриють країну.
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03.08.2021 19:27 Ответить
Коронабесы главные отдохнут на курортах и продолжат закручивать гайки. Заметил, еще с начала лета все помойки трещат что осенью будет жесть. Но в этом есть плюс - чем больше действие, тем активнее противодействие. Масочников уже редко видно в городе. Подонки непосильную задачу себе поставили, все равно что Вселенную развернуть обратно. Они еще не представляют чем это им выльется.
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03.08.2021 19:55 Ответить
Те ж саме тут. День Х - 1 вересня.
Чекаємо. Побачимо, що вони приготували.
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03.08.2021 20:21 Ответить
У вас на лаптестане уже по 800 ковидных жмуров каждый день. Хотите еще больше?
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03.08.2021 20:55 Ответить
обов'язково станеться
бо я бачив тих ковідіотів-маскоборців, завдяки яким це станеться
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03.08.2021 19:15 Ответить
В нас міст пописали гаслами - Скинь маску ! Ти особистість !
Ще би ті особистості думали, кого вони обирають і менше смітили. Їм же в суспільстві жити не можна. Соціопати...
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03.08.2021 19:30 Ответить
знаєте, не здивуюсь, якщо з'ясується, що до тих написів причетні спецслужби нашого "адіннарота"
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03.08.2021 19:38 Ответить
після московської хресної ходи , логічно , паломники розвезли по всій країні !
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03.08.2021 19:17 Ответить
усьо по плану...офис на мендельштрассе форева,блеать.
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03.08.2021 19:17 Ответить
ну да...как раз после крестного хода полуумных мацковского пархатриата
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03.08.2021 19:20 Ответить
Яке збільшення вакцинації?
У нас повна країна зебуїнів которі вважають що вакцинація то зло.
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03.08.2021 19:20 Ответить
Було колись в армії: " вспышка с лево!; вспышка с право!; вспышка прямо!", що знову?
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03.08.2021 19:25 Ответить
А еще были когда-то в армии вспышки дизентерии, педикулёза и кучи всего того прекрасного, что хорошо передаётся между организмами в подобных группах. И КОВИД из этой кучи...
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03.08.2021 19:29 Ответить
Нет. Ковид скорее из группы ОРВИ. Что более заразно и быстрее распространяется.
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03.08.2021 21:48 Ответить
Нет. Симптоматика отличается и КОВИД более заразен.
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03.08.2021 21:52 Ответить
Чем, извиняюсь спросить, отличается? Чем более заразен, если заражается им с явно выраженными симптомами даже по офф статистике менее 17 процентов. С тяжелыми симптомами и того меньше не более 5%. Кто нибудь когда нибудь отслеживал статистику к примеру по сезонному гриппу? Кста, а куда он последнее время подевался? Раньше вон по два раза в год эпидемии были. С приходом короны что-то не видать, не слыхать о нашем т.с. спутнике по жизни в осенне-зимне-весенний период. Сплошная корона.
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03.08.2021 22:51 Ответить
Я отслеживал. Например, как раз в предКОВИДный год, по данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, в том числе от гриппа умерли 12 детей до 17 лет.

А от КОВИДа за эти два его года в Украине умерло 53 тысячи человек. ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ.
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03.08.2021 22:57 Ответить
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

И это только за 2018-й год. Так что статистика такая статистика... Меня же интересует сколько людей заразилось ОРВИ и гриппом за 2020-2021 год. Т.е. за время пандемии ковид. Не умерло, а сколько заразилось и переболело. Хотя на счет смертности тоже.
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03.08.2021 23:02 Ответить
И один только КОВИД покрывает всю эту статистику как бык овцу. Оптом. В разы.
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03.08.2021 23:03 Ответить
Меня интересует статистика именно в период ковидной пандемии по гриппу и ОРВИ. Можно в ковид все записать. Даже сбитых на дороге. Ну а почему нет. Взяли тест - ковид. Значит умер от ковида.
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03.08.2021 23:07 Ответить
пневмоний ковида в 10 раз больше. Ну явно
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03.08.2021 23:22 Ответить
Возможно. Даже спорить не буду. А как проводится лечение, когда человек обратился с первыми симптомами заражения к врачу. Еще до пневмонии. Чем пытаются лечить и что назначают?
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03.08.2021 23:28 Ответить
Явно по сравнению с 2018-м годом. Где статистика за 2020-й - 2021-й года? Вот что любопытно.
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03.08.2021 23:29 Ответить
этому бесполено обьяснять , он жестко запрограммирован , думать не в состоянии.
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04.08.2021 19:22 Ответить
Да перекройте уже границу с расийской пидирацией.Всё гавно оттуда лезет.
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03.08.2021 19:30 Ответить
а вы за кого голосовали? почему здесь кричите?
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04.08.2021 07:47 Ответить
В магазинах все без масок, а что уже так можно?
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03.08.2021 19:40 Ответить
и в транспорте... уроды! так и хочется в промеж глаз дать!
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03.08.2021 23:23 Ответить
"Риск быстрой вспышки в Украине еженедельно увеличивается- следовательно шествие многотысячной толпы в Киеве без масок ,без соблюдения социальной дистанции , без наличия тестов и вакцинирования небыло самым большим риском быстрой вспышки вирусни? Вирус дебилизма бродит Украиной
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03.08.2021 20:05 Ответить
безбатченко, А в нарапсею - скиглити.
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04.08.2021 16:28 Ответить
Найцікавіше, як змінилася риторика: спочатку достатьно було антитіл, що і є цілковито логічним - антитіла є ключовим чинником щодо безепеки від коронавірусу(саме їх, антиіла, вакцинація і надає організму, якщо по-простому сказати). Потім стало: обов'язкова вакцинація, навіть тим, у кого вже ці самі антитіла вже є. ЩО? Це навіть не маячня, це щось набагато гірше. У кращому, майже нейтральному, випадку лобіювання інтересів фармакологічних синдикатів...
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04.08.2021 12:25 Ответить
А шо делать? - АпстенуубэйсА...
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04.08.2021 16:26 Ответить
Какой через 2 мнедели ,если вспышка началась сейчас. драные штрейбрехеры, которые едут в нарабсею поднимать ее бюджет, а с расчетом дельту везут на гостинец.
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04.08.2021 16:24 Ответить
Привыкайте к вспышкам . Вирус продукт военной китайской лаборатории использован Пекином как биологическое оружие . Если кто-то наивно думает победить его прививками , то зря . Он синтезирован так чтобы давать быстро новые мутации , много не убивать но наводить панику и парализовывать систему здравоохранения .
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04.08.2021 19:09 Ответить
скорее им подкинули эту дрянь из-за поребрика.
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04.08.2021 19:36 Ответить
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