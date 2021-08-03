Спалах COVID-19 може статися в Україні в найближчі 2 тижні, - KSE
Упродовж найближчих двох тижнів в Україні може початися спалах коронавірусу.
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ризик швидкого спалаху в Україні щотижня збільшується. Попри те, що ситуація залишається контрольованою, і медична система не перевантажена (ліжка з киснем завантажені на 9%, реанімаційні - на 12%), спалах можливий упродовж найближчих двох тижнів. Основними причинами є зростання захворюваності у світі", - сказав він.
За словами Ганіченка, спалах може початися в будь-якому регіоні.
"20 з 25 регіонів України "ростуть", але ми кваліфікуємо це як зростання вгору щодо плато, це ще не спалах. Спалах може початися в будь-якому регіоні. Найімовірніше, спалах почнеться в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській і Хмельницькій областях, ці регіони "ростуть" найбільше і дають понад 50% всього зростання госпіталізацій в Україні", - сказав Ганіченко.
У KSE рекомендують усім регіонам посилити систему виявлення-ізоляції контактних і аналітику на рівні об'єднаних територіальних громад. Крім того, експерти наголошують на необхідності вакцинації. "Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації - поточні темпи перевищують середньосвітові і європейські. За тиждень Україна вакцинує 1,3% населення", - додав Ганіченко.
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херс ним. Колоться плесенью? А потом стану на половину человеком - на половину грибом? Врачи - вредители.
Чекаємо. Побачимо, що вони приготували.
бо я бачив тих ковідіотів-маскоборців, завдяки яким це станеться
Ще би ті особистості думали, кого вони обирають і менше смітили. Їм же в суспільстві жити не можна. Соціопати...
У нас повна країна зебуїнів которі вважають що вакцинація то зло.
А от КОВИДа за эти два его года в Украине умерло 53 тысячи человек. ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ.
И это только за 2018-й год. Так что статистика такая статистика... Меня же интересует сколько людей заразилось ОРВИ и гриппом за 2020-2021 год. Т.е. за время пандемии ковид. Не умерло, а сколько заразилось и переболело. Хотя на счет смертности тоже.