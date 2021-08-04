Учения по территориальной обороне пройдут в двух районах Киева

В Киеве с 7 по 13 августа проведут учения по территориальной обороне с практическим призывом военнообязанных и резервистов.

Об этом говорится в поручении заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

План проведения учений предусмотривает выполнение практических действий на таких учебных местах:

учебное место № 1 – выполнение боевых задач по обороне Киева (ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский");

учебное место № 2 – поддержание правопорядка и безопасности в Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской РГА);

учебное место № 3 – охрана критически важных объектов и коммуникаций Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);

учебное место № 4 – охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской РГА);

учебное место № 5 – развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской РГА и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны Киева (малый зал Голосеевской РГА);

учебное место № 6 – развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской РГА и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны Киева (спортивный зал Соломенской РГА)

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Напомним, ранее в Украине вступили в силу законы, предусматривающий создание Сил территориальной обороны с батальонами. Они должны быть созданы в каждом районе, областном центре и Киеве. На Силы территориальной обороны общей численностью 11 тыс. человек в 2022 году предлагается израсходовать из госбюджета более 2,5 млрд гривен.