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Навчання з територіальної оборони відбудуться у двох районах Києва

Навчання з територіальної оборони відбудуться у двох районах Києва

Із 7 по 13 серпня проведуть навчання з територіальної оборони з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів.

Про це йдеться в дорученні заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zn.ua.

Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких навчальних місцях:

  • навчальне місце № 1 - виконання бойових завдань з оборони Києва (вул. Велика окружна навпаки ЖК "Міністерський");
  • навчальне місце № 2 - підтримання правопорядку і безпеки в Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом'янської РДА);
  • навчальне місце № 3 - охорона критично важливих об'єктів і комунікацій Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);
  • навчальне місце № 4 - охорона і забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом'янської РДА);
  • навчальне місце № 5 - розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської РДА та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони Києва (малий зал Голосіївської РДА);
  • навчальне місце № 6 - розгортання штабу району територіальної оборони Солом'янської РДА та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони Києва (спортивний зал Солом'янської РДА).

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Нагадаємо, раніше в Україні набув чинності закон, що передбачає створення Сил територіальної оборони з батальйонами. Вони мають бути створені в кожному районі, обласному центрі та Києві. На Сили територіальної оборони загальною чисельністю 11 тис. осіб у 2022 році пропонується витратити з держбюджету понад 2,5 млрд гривень.

Автор: 

Київ (19422) військові навчання (2775) тероборона (384)


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Почаще и побольше учений . Чтоб каждый украинец знал, как стрелять в оккупантов мыжебратьев
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04.08.2021 08:24 Відповісти
носителей мантий будут вешать на фонарях ?
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04.08.2021 11:12 Відповісти
 
 