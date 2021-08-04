Навчання з територіальної оборони відбудуться у двох районах Києва
Із 7 по 13 серпня проведуть навчання з територіальної оборони з практичним призовом військовозобов'язаних і резервістів.
Про це йдеться в дорученні заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zn.ua.
Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких навчальних місцях:
- навчальне місце № 1 - виконання бойових завдань з оборони Києва (вул. Велика окружна навпаки ЖК "Міністерський");
- навчальне місце № 2 - підтримання правопорядку і безпеки в Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом'янської РДА);
- навчальне місце № 3 - охорона критично важливих об'єктів і комунікацій Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);
- навчальне місце № 4 - охорона і забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом'янської РДА);
- навчальне місце № 5 - розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської РДА та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони Києва (малий зал Голосіївської РДА);
- навчальне місце № 6 - розгортання штабу району територіальної оборони Солом'янської РДА та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони Києва (спортивний зал Солом'янської РДА).
Нагадаємо, раніше в Україні набув чинності закон, що передбачає створення Сил територіальної оборони з батальйонами. Вони мають бути створені в кожному районі, обласному центрі та Києві. На Сили територіальної оборони загальною чисельністю 11 тис. осіб у 2022 році пропонується витратити з держбюджету понад 2,5 млрд гривень.
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faust7808
показати весь коментар04.08.2021 08:24 Відповісти Мені подобається 2
Arkady Korshun
показати весь коментар04.08.2021 11:12 Відповісти Мені подобається 0
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