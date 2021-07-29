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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський підписав закони про національний спротив й збільшення чисельності ЗСУ

Зеленський підписав закони про національний спротив й збільшення чисельності ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які сам раніше вніс до парламенту як невідкладні. Це закон про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися, не допустить подій 2014 року та що захист України для нас - наша всенародна справа", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 16 липня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5558, який передбачає, що чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб.

Того ж дня Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №5557 про національний спротив. У ньому прописано створення в Україні територіальної оборони.

Також читайте: Головні новини 16 липня: Монастирський - очільник МВС, нові санкції РНБО

армія (3782) Зеленський Володимир (24584) оборона (4856) ЗСУ (7719) тероборона (392)


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Топ коментарі
+21
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6269
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29.07.2021 11:39 Відповісти
+15
Зеленський підписав закони про національний опір й збільшення чисельності ЗСУ - Цензор.НЕТ 6062
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29.07.2021 11:54 Відповісти
+10
а непогано там у Форте-дей-Мармі Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 8363
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29.07.2021 11:38 Відповісти
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Круть! Звучит-то как все красиво!
А как будем разбежавшихся летчиков собирать обратно?
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29.07.2021 11:38 Відповісти
и чем оно будет кормить армию
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29.07.2021 11:41 Відповісти
ну звiсно, не як при Порошенко


Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 5786
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29.07.2021 11:49 Відповісти
Зелупа буде годувати помиями, як зараз, а само буде жерти

Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 7252
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29.07.2021 11:51 Відповісти
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 7726
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29.07.2021 11:52 Відповісти
сейчас важны не только летчики, основная вайна, как говорил недавно Байден, ведется в киберпространстве, а в этом плане основные потребители украинских человеческих ресурсов иностранные компании, а отнюдь не ВСУ
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29.07.2021 11:45 Відповісти
Миш, это я для примера. Все я понимаю. Но своего ума идиотам не вложишь, потому я коротенько.Умные поймут, дураку не поможет.
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29.07.2021 11:50 Відповісти
В киберпространстве ведется не война, а подготовка к войне. А война у нас давно и людские потери, у нас, как раз не среди диванных войск!!!
И нужно не численность растить (которую еще нужно постараться набрать и оплатить), а заниматься переоснащением и закупкой новых вооружений! Московиты, какими бы жопоруками не были и как бы мы с них не потешались, но переоснащением армии все время занимаются, они в отличии от нас учли ошибки и уже во всю заняты внедрение тяжелых ударных дронов (которые у нас только в проектах), про закупки Нептунов, Ольхи...я уже молчу!
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29.07.2021 12:17 Відповісти
У москалів влада все таки дбає не лише про свої кишені, але і про обороноздатність Росії, наша ж, -- про свої кишені в першу чергу, а про інше -- як вийде.
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29.07.2021 20:58 Відповісти
кожен явиться на війну з власним винищувачем, що в мирний час буде запаркований біля його дому за 50 грн/год згідно нових тарифів
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29.07.2021 12:59 Відповісти
а непогано там у Форте-дей-Мармі Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 8363
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29.07.2021 11:38 Відповісти
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 5155
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29.07.2021 11:39 Відповісти
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 8013
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29.07.2021 11:39 Відповісти
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6225
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29.07.2021 11:39 Відповісти
https://lenta.ua/storage/24/12/08/26/890_450_61024117a2dbf.jpg Почувствуйте разницу - аренда яхты за 11 лямов четой Порошенко
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29.07.2021 12:24 Відповісти
Почувствуйте разницу - чета Порошенко отдыхает на деньги заработанные прибыльной корпорацией Рошен, и Зеленский отдыхает на деньги украденные в Привате
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29.07.2021 12:56 Відповісти
а також вкрадені з наших податків
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29.07.2021 13:02 Відповісти
спустя семь месяцев от обещанного, но все равно плюс!
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29.07.2021 11:38 Відповісти
11 тысяч кого? боевых подразделений или очередной департамент по продаже и распилу?
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29.07.2021 11:40 Відповісти
Каких нах боевых подразделений? Война-то кончилась! Ну так, постреливают.
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29.07.2021 11:52 Відповісти
Как никак диджитализация, поэтому сейчас как никогда нужны несколько подразделений диванных войск и все, победа гарантирована!
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29.07.2021 12:21 Відповісти
Ну хоть у этого "шары" есть!
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29.07.2021 12:40 Відповісти
он тебе их в "личку" показывал?
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29.07.2021 12:44 Відповісти
Да. Мы видели. Во время игры на рояле
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29.07.2021 12:57 Відповісти
заодно надо было подписать еще и закон о разгоне украинского МИДа вместе с ермаком... тихановскую Байден УЖЕ принял... а Зеленского - через месяц... не вопрос ли это к офису президента и МИДу?
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29.07.2021 11:38 Відповісти
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6269
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29.07.2021 11:39 Відповісти
а снаряды им будут выдавать, чтобы достойно ответить на обстрелы? или это будет указ уже другого президента?...
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29.07.2021 11:41 Відповісти
19.07.21 12:12 140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ.

"Обороняться"??? Ну разве что этим " законом " в бумажном варианте по морде врагу... 🤔
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29.07.2021 11:42 Відповісти
А они будут нужны в грудущих войнах? Настал век боевых дронов, управлять которым может не только искусственный интеллект, а и любой школьник-гемер! Это правильное и верное стратегическое направление, только вот не знаю насколько серьезно в Украине относятся к его развитию и внедрению.
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29.07.2021 11:50 Відповісти
"вайна в смартфоне" ?
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29.07.2021 12:58 Відповісти
вайна в дурдомє
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29.07.2021 13:03 Відповісти
Во-во, американці такі тупі, що навчають військових льотчиків роками.
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29.07.2021 14:57 Відповісти
ну шо ? спасаем зелину сраку?
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29.07.2021 11:42 Відповісти
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6380
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29.07.2021 11:46 Відповісти
Ермак должен быть изображен в буденновке. Тогда все сходится.
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29.07.2021 12:01 Відповісти
Ну понятно - внизу автор. А кто на Вас сверху ? У Вас такие сексуальные фантазии
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29.07.2021 12:28 Відповісти
Внизу автор - "кака разницца". В верху - завхоз. "принимать со всех сторон" - ваши воплотившиеся сексуальные фантазии. А мы - "хоть поржём"
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29.07.2021 13:01 Відповісти
Хто?
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29.07.2021 12:41 Відповісти
"Это является мощным сигналом всем---

Молодец, но почему ничего не сказал про "чёткий знак", "непоколебимую уверенность", "идеалы" и вообще, что "мяч теперь на их стороне поля"?
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29.07.2021 11:43 Відповісти
махровий уклонiст та ненависник всього українського наприймає...

Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 3498
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29.07.2021 11:44 Відповісти
Фрау Меркель! Я б уже на вашем месте помолчал бы - "ненависник всього українського" - Вы как-то в последнее время сильно ссуч..сь!
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29.07.2021 12:46 Відповісти
"пасему ми ни в нате?"
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29.07.2021 13:02 Відповісти
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6674
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29.07.2021 11:45 Відповісти
И почему ссылочки нет на оригинал? Ой, это собственный высер, ой, простите, сюр, или сюмар! Слабовато, на премию не тянет. Я просто смотрю в ваше окно - как вы стараетесь, мне Вас даже жалко! Правда!
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29.07.2021 12:38 Відповісти
И шо, не увидели еще откуда я на Вас смотрю? Вы не в то око смотрели - смотрите в Ваш "Windows"! Я Вам машу туда ручкой! Шо, не видите меня там? Так и задумано! А я Вас очень отчетливо! И не надо так метушиться - излишний адреналин вреден!
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29.07.2021 13:00 Відповісти
Зеленський підписав закони про національний опір й збільшення чисельності ЗСУ - Цензор.НЕТ 4627
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29.07.2021 13:03 Відповісти
Увага! Спущений з ланцюга Клоуно-бот! Тотальний Ахтунг!!!
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29.07.2021 13:05 Відповісти
дакакаяразница! Всё равно виноват Зеленский!
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29.07.2021 11:45 Відповісти
а почему вы не считаете 75% "хотьпоржёмствов" ?
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29.07.2021 13:04 Відповісти
Это уже на ваше усмотрение.
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29.07.2021 13:07 Відповісти
А. Ну тогда пусть развлекаются. Падажждём "смитунов"
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29.07.2021 13:12 Відповісти
Шо такое, четырежды уклонист в партизаны решил податься? 🤣😂🤣😂
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29.07.2021 11:45 Відповісти
Зеленський підписав закони про національний опір й збільшення чисельності ЗСУ - Цензор.НЕТ 6062
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29.07.2021 11:54 Відповісти
Вы уж как-то с Вальдемаром Кепським (см. чуть ниже) вдвоем определитесь - он пишет "трижды уклонист", Вы пишете "четырежды уклонист". Вы уж как-то определитесь - в одной методичке не может быть такой ошибки. Хто-то из вас безбожно ВРЕТ!!! А народу же интересно - сколько раз он действительно "уклонист"? Столы у вас рядом, а такая большая разница в цифрах. Почитайте внимательно методичку - может там написано, что он "пятижды уклонист"?
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29.07.2021 12:54 Відповісти
Вы у зебуина сами и спросите
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29.07.2021 13:05 Відповісти
Он великий воин!
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29.07.2021 13:06 Відповісти
придурь, по поводу того, что Зелупа таки уклонист, у тебя возражений нет?)
замечания только относительно того сколько таки раз?))
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29.07.2021 13:08 Відповісти
Скорее всего обман
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29.07.2021 11:47 Відповісти
Трижды уклонист вносит в парламент закон о национальном сопротивлении - это какой-то сюр!
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29.07.2021 11:55 Відповісти
не, сюмар
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29.07.2021 12:43 Відповісти
Сам повестки носил, или бабка на лавочке на ухо по секрету рассказала?
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29.07.2021 12:44 Відповісти
Спасибо, и давно Зебуин стал бабкой?
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29.07.2021 13:06 Відповісти
А ты я смотрю ЗЕбил на всю голову. Поэтому и ошибка в имени последние две буквы
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29.07.2021 13:16 Відповісти
А в силу Закон вступит! С 01.01.22
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29.07.2021 12:02 Відповісти
Когда разрешат сопротивляться бандитам и прочим уголовным элементам?
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29.07.2021 12:11 Відповісти
Оторви "ж" от дивана, займись боевыми искусствами и стрельбой, купи себе хотя-бы "флобер" и твой мир изменится !
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29.07.2021 12:33 Відповісти
И кому ты даешь дебильные советы? Я прошел афган, и не по наслышке знаю как защищать свою жизнь. В конце 90-х получил 3 года условно, проломил голову одному гопнику, сломал руку (с ножом) и 4 ребра.
По законам Украины:
Если на тебя напали грабители, у тебя есть 2 выхода: 1) отдать всё, что есть. 2) Сесть в тюрьму за нанесение .
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29.07.2021 12:56 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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29.07.2021 12:12 Відповісти
ойойой, зрада-зрада-зрада.
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29.07.2021 16:43 Відповісти
Как раз в 2014 г. страна сопротивлялась, а вот что будет сейчас при военной эскалации конфликта со стороны РФ с таким руководством страны можно только догадываться.
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29.07.2021 18:11 Відповісти
 
 