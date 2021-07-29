Зеленський підписав закони про національний спротив й збільшення чисельності ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які сам раніше вніс до парламенту як невідкладні. Це закон про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися, не допустить подій 2014 року та що захист України для нас - наша всенародна справа", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 16 липня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5558, який передбачає, що чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб.
Того ж дня Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №5557 про національний спротив. У ньому прописано створення в Україні територіальної оборони.
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А как будем разбежавшихся летчиков собирать обратно?
И нужно не численность растить (которую еще нужно постараться набрать и оплатить), а заниматься переоснащением и закупкой новых вооружений! Московиты, какими бы жопоруками не были и как бы мы с них не потешались, но переоснащением армии все время занимаются, они в отличии от нас учли ошибки и уже во всю заняты внедрение тяжелых ударных дронов (которые у нас только в проектах), про закупки Нептунов, Ольхи...я уже молчу!
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
"Обороняться"??? Ну разве что этим " законом " в бумажном варианте по морде врагу... 🤔
Молодец, но почему ничего не сказал про "чёткий знак", "непоколебимую уверенность", "идеалы" и вообще, что "мяч теперь на их стороне поля"?
замечания только относительно того сколько таки раз?))
По законам Украины:
Если на тебя напали грабители, у тебя есть 2 выхода: 1) отдать всё, что есть. 2) Сесть в тюрьму за нанесение .