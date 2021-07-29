Зеленський підписав закони про національний спротив й збільшення чисельності ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які сам раніше вніс до парламенту як невідкладні. Це закон про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися, не допустить подій 2014 року та що захист України для нас - наша всенародна справа", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 16 липня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5558, який передбачає, що чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб.

Того ж дня Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №5557 про національний спротив. У ньому прописано створення в Україні територіальної оборони.

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