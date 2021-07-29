Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые сам ранее внес в парламент как неотложные. Это закон об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - наше всенародное дело", - сказал Зеленский во время поздравления военных с Днем ССО.
Напомним, 16 июля Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558, который предусматривает, что численность Вооруженных сил Украины возрастет на 11 тысяч человек.
В тот же день Рада приняла во втором чтении законопроект №5557 о национальном сопротивлении. В нем прописано создание в Украине территориальной обороны.
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А как будем разбежавшихся летчиков собирать обратно?
И нужно не численность растить (которую еще нужно постараться набрать и оплатить), а заниматься переоснащением и закупкой новых вооружений! Московиты, какими бы жопоруками не были и как бы мы с них не потешались, но переоснащением армии все время занимаются, они в отличии от нас учли ошибки и уже во всю заняты внедрение тяжелых ударных дронов (которые у нас только в проектах), про закупки Нептунов, Ольхи...я уже молчу!
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
"Обороняться"??? Ну разве что этим " законом " в бумажном варианте по морде врагу... 🤔
Молодец, но почему ничего не сказал про "чёткий знак", "непоколебимую уверенность", "идеалы" и вообще, что "мяч теперь на их стороне поля"?
замечания только относительно того сколько таки раз?))
По законам Украины:
Если на тебя напали грабители, у тебя есть 2 выхода: 1) отдать всё, что есть. 2) Сесть в тюрьму за нанесение .