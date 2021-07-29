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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые сам ранее внес в парламент как неотложные. Это закон об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - наше всенародное дело", - сказал Зеленский во время поздравления военных с Днем ССО.

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Напомним, 16 июля Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558, который предусматривает, что численность Вооруженных сил Украины возрастет на 11 тысяч человек.

В тот же день Рада приняла во втором чтении законопроект №5557 о национальном сопротивлении. В нем прописано создание в Украине территориальной обороны.

Автор: 

армия (8506) Зеленский Владимир (21064) оборона (5252) ВСУ (6735) тероборона (346)


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Топ комментарии
+21
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6269
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29.07.2021 11:39 Ответить
+15
Зеленський підписав закони про національний опір й збільшення чисельності ЗСУ - Цензор.НЕТ 6062
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29.07.2021 11:54 Ответить
+10
а непогано там у Форте-дей-Мармі Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 8363
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29.07.2021 11:38 Ответить
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Круть! Звучит-то как все красиво!
А как будем разбежавшихся летчиков собирать обратно?
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29.07.2021 11:38 Ответить
и чем оно будет кормить армию
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29.07.2021 11:41 Ответить
ну звiсно, не як при Порошенко


Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 5786
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29.07.2021 11:49 Ответить
Зелупа буде годувати помиями, як зараз, а само буде жерти

Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 7252
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29.07.2021 11:51 Ответить
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 7726
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29.07.2021 11:52 Ответить
сейчас важны не только летчики, основная вайна, как говорил недавно Байден, ведется в киберпространстве, а в этом плане основные потребители украинских человеческих ресурсов иностранные компании, а отнюдь не ВСУ
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29.07.2021 11:45 Ответить
Миш, это я для примера. Все я понимаю. Но своего ума идиотам не вложишь, потому я коротенько.Умные поймут, дураку не поможет.
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29.07.2021 11:50 Ответить
В киберпространстве ведется не война, а подготовка к войне. А война у нас давно и людские потери, у нас, как раз не среди диванных войск!!!
И нужно не численность растить (которую еще нужно постараться набрать и оплатить), а заниматься переоснащением и закупкой новых вооружений! Московиты, какими бы жопоруками не были и как бы мы с них не потешались, но переоснащением армии все время занимаются, они в отличии от нас учли ошибки и уже во всю заняты внедрение тяжелых ударных дронов (которые у нас только в проектах), про закупки Нептунов, Ольхи...я уже молчу!
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29.07.2021 12:17 Ответить
У москалів влада все таки дбає не лише про свої кишені, але і про обороноздатність Росії, наша ж, -- про свої кишені в першу чергу, а про інше -- як вийде.
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29.07.2021 20:58 Ответить
кожен явиться на війну з власним винищувачем, що в мирний час буде запаркований біля його дому за 50 грн/год згідно нових тарифів
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29.07.2021 12:59 Ответить
а непогано там у Форте-дей-Мармі Зелупа вiдпочиває... вкотре вже, до речi, за два роки?
вiдпочиває...заодно там може поспiлкуватися зi своiми гебешними кураторами, отримати вказiвки...
непогано там у Форте-дей-Мармі... на вiллi, купленнiй за 3,8 мiльйони Евро, вкрадених у вкладникiв Привату.... добре Зелупа розжилася з бродатою бабою Каломойшею на вкраденi грошi...
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 8363
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29.07.2021 11:38 Ответить
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 5155
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29.07.2021 11:39 Ответить
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 8013
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29.07.2021 11:39 Ответить
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6225
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29.07.2021 11:39 Ответить
https://lenta.ua/storage/24/12/08/26/890_450_61024117a2dbf.jpg Почувствуйте разницу - аренда яхты за 11 лямов четой Порошенко
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29.07.2021 12:24 Ответить
Почувствуйте разницу - чета Порошенко отдыхает на деньги заработанные прибыльной корпорацией Рошен, и Зеленский отдыхает на деньги украденные в Привате
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29.07.2021 12:56 Ответить
а також вкрадені з наших податків
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29.07.2021 13:02 Ответить
спустя семь месяцев от обещанного, но все равно плюс!
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29.07.2021 11:38 Ответить
11 тысяч кого? боевых подразделений или очередной департамент по продаже и распилу?
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29.07.2021 11:40 Ответить
Каких нах боевых подразделений? Война-то кончилась! Ну так, постреливают.
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29.07.2021 11:52 Ответить
Как никак диджитализация, поэтому сейчас как никогда нужны несколько подразделений диванных войск и все, победа гарантирована!
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29.07.2021 12:21 Ответить
Ну хоть у этого "шары" есть!
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29.07.2021 12:40 Ответить
он тебе их в "личку" показывал?
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29.07.2021 12:44 Ответить
Да. Мы видели. Во время игры на рояле
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29.07.2021 12:57 Ответить
заодно надо было подписать еще и закон о разгоне украинского МИДа вместе с ермаком... тихановскую Байден УЖЕ принял... а Зеленского - через месяц... не вопрос ли это к офису президента и МИДу?
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29.07.2021 11:38 Ответить
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6269
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29.07.2021 11:39 Ответить
а снаряды им будут выдавать, чтобы достойно ответить на обстрелы? или это будет указ уже другого президента?...
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29.07.2021 11:41 Ответить
19.07.21 12:12 140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ.

"Обороняться"??? Ну разве что этим " законом " в бумажном варианте по морде врагу... 🤔
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29.07.2021 11:42 Ответить
А они будут нужны в грудущих войнах? Настал век боевых дронов, управлять которым может не только искусственный интеллект, а и любой школьник-гемер! Это правильное и верное стратегическое направление, только вот не знаю насколько серьезно в Украине относятся к его развитию и внедрению.
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29.07.2021 11:50 Ответить
"вайна в смартфоне" ?
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29.07.2021 12:58 Ответить
вайна в дурдомє
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29.07.2021 13:03 Ответить
Во-во, американці такі тупі, що навчають військових льотчиків роками.
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29.07.2021 14:57 Ответить
ну шо ? спасаем зелину сраку?
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29.07.2021 11:42 Ответить
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6380
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29.07.2021 11:46 Ответить
Ермак должен быть изображен в буденновке. Тогда все сходится.
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29.07.2021 12:01 Ответить
Ну понятно - внизу автор. А кто на Вас сверху ? У Вас такие сексуальные фантазии
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29.07.2021 12:28 Ответить
Внизу автор - "кака разницца". В верху - завхоз. "принимать со всех сторон" - ваши воплотившиеся сексуальные фантазии. А мы - "хоть поржём"
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29.07.2021 13:01 Ответить
Хто?
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29.07.2021 12:41 Ответить
"Это является мощным сигналом всем---

Молодец, но почему ничего не сказал про "чёткий знак", "непоколебимую уверенность", "идеалы" и вообще, что "мяч теперь на их стороне поля"?
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29.07.2021 11:43 Ответить
махровий уклонiст та ненависник всього українського наприймає...

Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 3498
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29.07.2021 11:44 Ответить
Фрау Меркель! Я б уже на вашем месте помолчал бы - "ненависник всього українського" - Вы как-то в последнее время сильно ссуч..сь!
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29.07.2021 12:46 Ответить
"пасему ми ни в нате?"
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29.07.2021 13:02 Ответить
Зеленский подписал законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ - Цензор.НЕТ 6674
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29.07.2021 11:45 Ответить
И почему ссылочки нет на оригинал? Ой, это собственный высер, ой, простите, сюр, или сюмар! Слабовато, на премию не тянет. Я просто смотрю в ваше окно - как вы стараетесь, мне Вас даже жалко! Правда!
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29.07.2021 12:38 Ответить
И шо, не увидели еще откуда я на Вас смотрю? Вы не в то око смотрели - смотрите в Ваш "Windows"! Я Вам машу туда ручкой! Шо, не видите меня там? Так и задумано! А я Вас очень отчетливо! И не надо так метушиться - излишний адреналин вреден!
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29.07.2021 13:00 Ответить
Зеленський підписав закони про національний опір й збільшення чисельності ЗСУ - Цензор.НЕТ 4627
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29.07.2021 13:03 Ответить
Увага! Спущений з ланцюга Клоуно-бот! Тотальний Ахтунг!!!
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29.07.2021 13:05 Ответить
дакакаяразница! Всё равно виноват Зеленский!
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29.07.2021 11:45 Ответить
а почему вы не считаете 75% "хотьпоржёмствов" ?
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29.07.2021 13:04 Ответить
Это уже на ваше усмотрение.
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29.07.2021 13:07 Ответить
А. Ну тогда пусть развлекаются. Падажждём "смитунов"
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29.07.2021 13:12 Ответить
Шо такое, четырежды уклонист в партизаны решил податься? 🤣😂🤣😂
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29.07.2021 11:45 Ответить
Зеленський підписав закони про національний опір й збільшення чисельності ЗСУ - Цензор.НЕТ 6062
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29.07.2021 11:54 Ответить
Вы уж как-то с Вальдемаром Кепським (см. чуть ниже) вдвоем определитесь - он пишет "трижды уклонист", Вы пишете "четырежды уклонист". Вы уж как-то определитесь - в одной методичке не может быть такой ошибки. Хто-то из вас безбожно ВРЕТ!!! А народу же интересно - сколько раз он действительно "уклонист"? Столы у вас рядом, а такая большая разница в цифрах. Почитайте внимательно методичку - может там написано, что он "пятижды уклонист"?
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29.07.2021 12:54 Ответить
Вы у зебуина сами и спросите
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29.07.2021 13:05 Ответить
Он великий воин!
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29.07.2021 13:06 Ответить
придурь, по поводу того, что Зелупа таки уклонист, у тебя возражений нет?)
замечания только относительно того сколько таки раз?))
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29.07.2021 13:08 Ответить
Скорее всего обман
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29.07.2021 11:47 Ответить
Трижды уклонист вносит в парламент закон о национальном сопротивлении - это какой-то сюр!
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29.07.2021 11:55 Ответить
не, сюмар
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29.07.2021 12:43 Ответить
Сам повестки носил, или бабка на лавочке на ухо по секрету рассказала?
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29.07.2021 12:44 Ответить
Спасибо, и давно Зебуин стал бабкой?
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29.07.2021 13:06 Ответить
А ты я смотрю ЗЕбил на всю голову. Поэтому и ошибка в имени последние две буквы
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29.07.2021 13:16 Ответить
А в силу Закон вступит! С 01.01.22
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29.07.2021 12:02 Ответить
Когда разрешат сопротивляться бандитам и прочим уголовным элементам?
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29.07.2021 12:11 Ответить
Оторви "ж" от дивана, займись боевыми искусствами и стрельбой, купи себе хотя-бы "флобер" и твой мир изменится !
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29.07.2021 12:33 Ответить
И кому ты даешь дебильные советы? Я прошел афган, и не по наслышке знаю как защищать свою жизнь. В конце 90-х получил 3 года условно, проломил голову одному гопнику, сломал руку (с ножом) и 4 ребра.
По законам Украины:
Если на тебя напали грабители, у тебя есть 2 выхода: 1) отдать всё, что есть. 2) Сесть в тюрьму за нанесение .
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29.07.2021 12:56 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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29.07.2021 12:12 Ответить
ойойой, зрада-зрада-зрада.
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29.07.2021 16:43 Ответить
Как раз в 2014 г. страна сопротивлялась, а вот что будет сейчас при военной эскалации конфликта со стороны РФ с таким руководством страны можно только догадываться.
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29.07.2021 18:11 Ответить
 
 