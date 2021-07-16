Головні новини 16 липня: Монастирський - очільник МВС, нові санкції РНБО

Депутати призначили Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ, РНБО ввів санкції проти 9 українців, у Дніпрі намагалися вбити правозахисницю Еншокулову, - головні новини України 16 липня.

Монастирського призначено очільником МВС

За таке рішення проголосував 271 депутат. Почувши результати голосування, парламентарії почали аплодувати. Сьогодні ж Монастирського включили до складу РНБО - в Раді він зайняв місце Авакова.

Замість Монастирського в Раду зайде айтівець із Сум Антон Швачко.

Рада ухвалила закон про тероборону

Законопроєкт Зеленського пройшов друге читання. Тепер територіальна оборона офіційно - частина національного спротиву. Ще одним законом депутати збільшили чисельність ЗСУ на 11 тис. осіб: 10 тис. - для військ територіальної оборони і 1 тис. - для сил спецоперацій.

РНБО ввів санкції проти 9 українців зі списку США

Хто ці люди - секретар РНБО Данілов не сказав. Згадав тільки, що серед них немає Коломойського, Дубінського і Деркача.

Замах на правозахисницю з Дніпра Ешонкулову

На Наталю Ешонкулову в під'їзді її будинку напали двоє чоловіків. За словами правозахисниці, вона жива лише тому, що нападників злякала сусідка. Поліція розслідує справу як замах на вбивство.

Ані Лорак зібралася виступити в Україні

Співачка, яка проживає і виступає в РФ, планує 2 концерти в Одеському нічному клубі в середині серпня. Квитки коштують від 900 до 7,5 тис. гривень. Минулий концерт Лорак у цьому місті супроводжувався сутичками протестувальників і поліції.

Маленькому Дмитрику Свічинському зробили найдорожчий укол у світі

Препарат Zolgensma вартістю понад 2 мільйони доларів йому ввели в США - там це виявилося дешевше, ніж в Україні. Гроші на лікування Діми збирали всією країною. Тепер малюк буде жити.