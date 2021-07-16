Главные новости 16 июля: Монастырский - глава МВД, новые санкции СНБО

Депутаты назначили Дениса Монастырского министром внутренних дел, СНБО ввел санкции против 9 украинцев, в Днепре пытались убить правозащитницу Эшонкулову, - главные новости Украины 16 июля.

Монастырский назначен главой МВД

За такое решение проголосовал 271 депутат. Услышав результаты голосования, парламентарии начали аплодировать. Сегодня же Монастырского включили в состав СНБО - в Совете он занял место Авакова.

Вместо Монастырского в Раду зайдет айтишник из Сум Антон Швачко.

Рада приняла закон о теробороне

Законопроект Зеленского прошел второе чтение. Теперь территориальная оборона официально - часть национального сопротивления. Еще одним законом депутаты увеличили численность ВСУ на 11 тыс. человек: 10 тыс. - для войск территориальной обороны и 1 тыс. - для сил спецопераций.

СНБО ввел санкции против 9 украинцев из списка США

Кто эти люди - секретарь СНБО Данилов не сказал. Упомянул только, что среди них нет Коломойского, Дубинского и Деркача.

Покушение на правозащитницу из Днепра Эшонкулову

На Наталью Эшонкулову в подъезде ее дома напали двое мужчин. По словам правозащитницы, она жива только потому, что нападавших спугнула соседка. Полиция расследует дело как покушение на убийство.

Ани Лорак собралась выступить в Украине

Проживающая и выступающая в РФ певица планирует 2 концерта в Одесском ночном клубе в середине августа. Билеты стоят от 900 до 7,5 тыс. гривен. Прошлый концерт Лорак в этом городе сопровождался столкновениями протестующих и полиции.

Маленькому Диме Свичинскому сделали самый дорогой укол в мире

Препарат Zolgensma стоимостью более 2 миллионов долларов ему ввели в США - там это оказалось дешевле, чем в Украине. Деньги на лечение Димы собирали всей страной. Теперь малыш будет жить.