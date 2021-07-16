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Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел вместо него Монастырского

Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел вместо него Монастырского

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №298 вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ушедшего в отставку с поста главы МВД Арсена Авакова и ввел в него нового руководителя ведомства Дениса Монастырского.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича - Министра внутренних дел Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Авакова", - сказано в сообщении.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним,13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

16 июля Верховная Рада назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Аваков Арсен (3444) Зеленский Владимир (20734) СНБО (4440) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+4
новый чёрт- монастырский
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16.07.2021 17:00
+4
Мыло - то на осень...
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16.07.2021 17:07
+3
Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел вместо него Монастырского - Цензор.НЕТ 2312
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16.07.2021 17:04
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И это правильно ! Дело идет к массовым протестам ,а кто будет разгонять недовольных? С монастырскими порешают.
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16.07.2021 16:59 Ответить
новый чёрт- монастырский
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16.07.2021 17:00 Ответить
московского патриархата
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16.07.2021 17:05 Ответить
Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел вместо него Монастырского - Цензор.НЕТ 2312
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16.07.2021 17:04 Ответить
Копия бубачка
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16.07.2021 17:05 Ответить
Жду Аваков, твоя очередь, что ты там **** писал о чести, уйди достойно
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16.07.2021 17:04 Ответить
шило на мило, чи лайно на гівно, як кому звучить
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16.07.2021 17:05 Ответить
Мыло - то на осень...
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16.07.2021 17:07 Ответить
думаю, зайвим не буде)
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16.07.2021 17:13 Ответить
Який розумний у нас презедент, і головне все робить сам.
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16.07.2021 17:06 Ответить
Теперь главный вопрос подведет Монастырский все МВД под монастырь или только Авакова?
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16.07.2021 17:15 Ответить
РНБО якраз зараз засідає.
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16.07.2021 17:16 Ответить
Зря . Одного изгнали , другого приняли ... Может не на тех стульях сидят ?
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16.07.2021 17:24 Ответить
Дальновидно, теперь будет на кого свалить очередной слив инфы с совещаний. Чтобы как с вангнеровцами больше не получалось.
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16.07.2021 17:24 Ответить
Пусть прочтет им кандидатскую кивы,которой восхищался,керовати державою нужно учиться у образцовых дрочеров и жомоямных бизнесменов.
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16.07.2021 17:27 Ответить
.. 3 бутилки
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16.07.2021 17:29 Ответить
ВВводит и выводит - замечательно выходит😉
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16.07.2021 18:16 Ответить
 
 