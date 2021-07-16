Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел вместо него Монастырского
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №298 вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ушедшего в отставку с поста главы МВД Арсена Авакова и ввел в него нового руководителя ведомства Дениса Монастырского.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича - Министра внутренних дел Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Авакова", - сказано в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним,13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
15 июля Рада отправила Авакова в отставку.
16 июля Верховная Рада назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль