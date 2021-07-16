Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО і ввів замість нього Монастирського

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №298 вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Арсена Авакова, який пішов у відставку з поста глави МВС, і ввів до нього нового керівника відомства Дениса Монастирського.

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича - Міністра внутрішніх справ України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А. Авакова", - сказано в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

16 липня Верховна Рада призначила народного депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.