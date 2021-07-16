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Новини
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Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО і ввів замість нього Монастирського

Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО і ввів замість нього Монастирського

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №298 вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Арсена Авакова, який пішов у відставку з поста глави МВС, і ввів до нього нового керівника відомства Дениса Монастирського.

Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича - Міністра внутрішніх справ України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А. Авакова", - сказано в повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов - Монастирському: Необхідно знайти винних у побитті Ешонкулової і зробити так, щоб Дніпро нарешті зітхнув вільно від ОЗУ

Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

16 липня Верховна Рада призначила народного депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Зеленський Володимир (24213) РНБО (2293) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+4
новый чёрт- монастырский
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16.07.2021 17:00
+4
Мыло - то на осень...
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16.07.2021 17:07
+3
Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел вместо него Монастырского - Цензор.НЕТ 2312
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16.07.2021 17:04
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И это правильно ! Дело идет к массовым протестам ,а кто будет разгонять недовольных? С монастырскими порешают.
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16.07.2021 16:59 Відповісти
новый чёрт- монастырский
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16.07.2021 17:00 Відповісти
московского патриархата
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16.07.2021 17:05 Відповісти
Зеленский вывел Авакова из состава СНБО и ввел вместо него Монастырского - Цензор.НЕТ 2312
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16.07.2021 17:04 Відповісти
Копия бубачка
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16.07.2021 17:05 Відповісти
Жду Аваков, твоя очередь, что ты там **** писал о чести, уйди достойно
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16.07.2021 17:04 Відповісти
шило на мило, чи лайно на гівно, як кому звучить
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16.07.2021 17:05 Відповісти
Мыло - то на осень...
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16.07.2021 17:07 Відповісти
думаю, зайвим не буде)
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16.07.2021 17:13 Відповісти
Який розумний у нас презедент, і головне все робить сам.
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16.07.2021 17:06 Відповісти
Теперь главный вопрос подведет Монастырский все МВД под монастырь или только Авакова?
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16.07.2021 17:15 Відповісти
РНБО якраз зараз засідає.
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16.07.2021 17:16 Відповісти
Зря . Одного изгнали , другого приняли ... Может не на тех стульях сидят ?
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16.07.2021 17:24 Відповісти
Дальновидно, теперь будет на кого свалить очередной слив инфы с совещаний. Чтобы как с вангнеровцами больше не получалось.
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16.07.2021 17:24 Відповісти
Пусть прочтет им кандидатскую кивы,которой восхищался,керовати державою нужно учиться у образцовых дрочеров и жомоямных бизнесменов.
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16.07.2021 17:27 Відповісти
.. 3 бутилки
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16.07.2021 17:29 Відповісти
ВВводит и выводит - замечательно выходит😉
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16.07.2021 18:16 Відповісти
 
 