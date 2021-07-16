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Новости Агрессия России против Украины
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Рада приняла законопроект Зеленского о национальном сопротивлении и увеличила численность ВСУ

Рада приняла законопроект Зеленского о национальном сопротивлении и увеличила численность ВСУ

Парламент окончательно утвердил президентский законопроект №5557 об основах национального сопротивления и законопроект №5558, увеличивающий численность Вооруженных сил.

За законопроект №5557 проголосовали 313 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Документ регулирует развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольческие формирования территориальной общины" и другие.

Согласно ему, территориальная оборона является составляющей национального сопротивления.

Смотрите: "Научился стрелять из автомата, получил азы тактики боя. Есть профицит перловки. Но мне всего хватает", - экс-нардеп и боец отряда самообороны Соболев. ВИДЕО

Также Рада поддержала законопроект №5558 - за него проголосовали 312 депутатов. Согласно документу, численность вооруженных сил увеличивается на 11 тыс. человек: 10 тыс. - для войск территориальной обороны и 1 тыс. - для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование.

Оба закона начнут действовать с 1 января 2022 года.

Читайте: "День защитников Украины" переименовали (исправлено)

Автор: 

ВР (29272) закон (3177) законопроект (3228) оборона (5225) ВСУ (6666) тероборона (340)


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Топ комментарии
+16
Ага, з яких 200 тисяч будуть плац підмітати й бордюри фарбувати, проходили вже.
Акцент має робитися не на кількості, а на якості, професійності.
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16.07.2021 16:22
+14
Это сюр какой-то. Четырежды уклонист подает закон о сопротивлении. Эта тварь первой свалит в случае зашквара
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16.07.2021 15:55
+9
У Нас в Украине в случае возобновления горячей фазы войны - ВСЕ граждане знают что делать и куда идти и в кого стрелять и с чего - кроме поцев с ОП, КМ, ВР, Генштаба, СБУ, МВД.. .... *** НОНСЕНС
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16.07.2021 15:59
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Что маларос творит ? Ай Ай ай?
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16.07.2021 15:52 Ответить
Потрібно було збільшувати граничну чисельність військовослужбовців ЗСУ з 204 тис. до 400 тис. чоловік.
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16.07.2021 16:04 Ответить
Ага, з яких 200 тисяч будуть плац підмітати й бордюри фарбувати, проходили вже.
Акцент має робитися не на кількості, а на якості, професійності.
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16.07.2021 16:22 Ответить
В путіна армія 2 млн. осіб і стримати її невеличкою кількістю військових ніяк не вийде, потрібно збільшувати армію до 600 тис. військовослужбовців і зараз потрібно зробити перший етап - збільшити граничну чисельність військовослужбовців ЗСУ до 400 тис. осіб.
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16.07.2021 17:47 Ответить
балабол! общая штатная численность у них 920 тыс., а запас 2млн.! и это на весь кацапстан! игорёк, все давно знают что ты никчёмный балабол, тебе не стыдно постоянно унижаться, или работа прежде всего?
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16.07.2021 18:20 Ответить
Ага, і всі москалі з всієі Росіі рвонуть всім кагалом на Украіну. А всякі там моджахеди почнуть різанину в Середній Азіі китайські хунхузи взагалі обнагліють на Далекосу Сході і в Сибіру перетрахають всіх скрепоносиць. Повернуться "пабидитили" , отримавши хороших пі..лєй, а дома іх чекає по кілька китайчат. Така, ось , картина вимальовується.
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16.07.2021 18:51 Ответить
Справа в тому, що бункерному мерзотнику до дупи хоч скрепоносиці, хоч китайчата. На нього Україна діє, як червоний колір на бика. Потрібно готуватися завжди до гіршого варіанту, але --- хто ж буде готуватись ...
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16.07.2021 21:18 Ответить
То це зрада чи ні?
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16.07.2021 16:45 Ответить
без достаточного материально-технического обеспечения - увеличивать армию бессмысленно!
будут как в совке - воевать одной трёхлиневкой на двоих?
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16.07.2021 17:46 Ответить
У ***** поинтересуйся
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16.07.2021 19:21 Ответить
Арахамич интересно будет сопротивляться если нападут!!!???
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16.07.2021 15:52 Ответить
Звичайно, буде! Буде рити окопа під Єрусалимом....
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16.07.2021 21:21 Ответить
Это сюр какой-то. Четырежды уклонист подает закон о сопротивлении. Эта тварь первой свалит в случае зашквара
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16.07.2021 15:55 Ответить
На Сумщине в июне недели две проходили сборы теробороны...Сумы находятся в 40 км
от границы с рашей... Я может что-то не понимаю, но чем плох закон, легализирющий партизанщиу?
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16.07.2021 17:01 Ответить
А хто партизанить буде? Приїдь в село Шевченкове колишній Глухівський р-н я тобі покажу фото в будинку культури "******* партизанити" і покажу хто насправді ці люди-******* поліцаї.Які в 14 підтримували вітю побігайчика ,а тепер при громаді перші"люди",ділять землі і кричать: вас туди ніхто не посилав
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16.07.2021 21:46 Ответить
То є ..хохли..,а не українці....
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17.07.2021 08:33 Ответить
🤝
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17.07.2021 09:41 Ответить
Там ще є новина -в Глухові ремонтують триумфальну арку,через яку ніби то проїжджала катя,ремонтують то і ремонтують,але обласна сепарська газета Ваш шанс з упоєнієм про це - афішує імперську минувщину....
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17.07.2021 09:57 Ответить
Готуються до можливого приходу ввх.....
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17.07.2021 09:58 Ответить
Та вони і зустрічали б хлібом-сіллю це не секрет... Там і положим!
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17.07.2021 10:18 Ответить
Зато при сивочолому мертвечук был миротворцем, спасателем пленных, войну так официально и не назвали войной, ребят при ротации в Донецком аэропорту урки даунбасские шмонали перед заходом по полной (могу порекомендовать на ютубе для особей с короткой памятью найти соответствующее видео - это такой позор, такое унижение достоинства НАШИХ ребят), а закон о национальном сопротивлении в 2015 и позднее мог бы привести к национализации липецкаай фабрики. Зато какой был пиар перед камерами при каждой передаче в армию какой-либо техники, целые парады устраивал - т.е. полеты за деньги налогоплательщиков Украины, пиар на том, за что он зарплату как президент получал за выполнение своих обязанностей из денег налогоплательщиков Украины. Да, дебилы с короткой памятью?
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17.07.2021 11:24 Ответить
А це закон про супротив якої етнічної національності проти якої?
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16.07.2021 15:58 Ответить
Мокша, чому морду ховаєш і Гонту ображаєш ? Тобі до Гонти, як раку до Парижа пішки. А супротивник в украінців один -це ви, лаптеногі ріпоєди.
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16.07.2021 18:54 Ответить
батьківщина каральної психіатрії винайшла каральну госпіталізацію - примусову ізоляцію в ковідарій для опозиційних кандидатів, щоб не змогли зареєструватися https://www.youtube.com/watch?v=LpZt1dz441g&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Кандидата в депутаты Горсовета Мурманска Виолетту Грудину принудительно увезли в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией. МВД утверждает, что Грудина выходила из дома и посещала общественные места, зная о положительном результате теста на COVID-19. По словам самой активистки, коронавирусной инфекции у неё не обнаружено. Ссылка на источник - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVXajB2SDZYUUt0TWthUHpjclM0UklET3BUQXxBQ3Jtc0ttY0xZYkNMVVRJZ29ITDZldkFJUzVfVFU5WS0ybGFLTWJMNFdxR3cwNW9Zc05kOEFVX0pSY3VFVEpmV2dLTDRJQVJZLXNCZnRXWjFkMDAzTWhza3hvNlhxVzJxb0otc2NQWTJyRFdBNHM1X0Y5Mi1NTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2F31360647.html https://www.svoboda.org/a/31360647.html
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16.07.2021 15:59 Ответить
"Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование."

Это от кого финансирование и кому будут подчинятся? Силы ТО пытаются перевести в качество частных "титушек"?
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16.07.2021 15:59 Ответить
У Нас в Украине в случае возобновления горячей фазы войны - ВСЕ граждане знают что делать и куда идти и в кого стрелять и с чего - кроме поцев с ОП, КМ, ВР, Генштаба, СБУ, МВД.. .... *** НОНСЕНС
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16.07.2021 15:59 Ответить
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16.07.2021 17:58 Ответить
Хороший Закон!Нужно до 300к увеличивать!
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16.07.2021 16:11 Ответить
Молчать! Это военная тайна!
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16.07.2021 16:18 Ответить
А технічне забезпечення яке? Чим буде забезпечена територіальна оборона,автоматами? Сила армії не в чисельності.
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16.07.2021 16:29 Ответить
Интересно, а в какое из сопротивлений записался зеленский, ермак и вся опа?
Роли мамка Римма не пустила?
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16.07.2021 16:34 Ответить
Или
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16.07.2021 16:35 Ответить
Тих, що вже є , помиями годують.
Та і хто поспішає в армію ? Не бачу.
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16.07.2021 16:38 Ответить
Ксенія, ви служите в армії, або ваші родичі мають таку честь? Хто кого помиями годує? Ваша репліка в першу чергу ображає українських бійців, які "їдять помиї". Вони не скотина, вони люди з великої букви. Якщо ви вважаєте, що праця на державу, захист народу України, повинна забезпечуватись жрачкою, то ви ображаєте бійців української армії, яких ви вважаєте ходячими шлунками. Вони люди, такі ж як і ви, нічим не гірші. Ви працюєте за баланду? Я вважаю, ви це сприймете за образу. Не ображайте бійців своїм співчуттям в плані обідів і роби. У них проблем без того вистачає, в першу чергу з зарплатнею в 10 тисяч.
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16.07.2021 18:18 Ответить
Народ України годує армію помиями.
Отака повага. Я так вважаю.
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16.07.2021 18:37 Ответить
Депутатская жрачка -получше то будет....
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17.07.2021 08:37 Ответить
Окрім адекватної зарплати, військовослужбовець повинен отримувати якісне харчування, спорядження, житло, право на пільговий проїзд.. Повний набір забезпечення.
А народу навіть не цікаво чим живуть армійці.
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16.07.2021 18:39 Ответить
ксена , в войсках жрачка по разному ( почти все от командира зависит ) , где норм , а где не очень , жилья мало ( очень мало ) , спорядження ? ( че вы имеете ввиду ) скряга не очень , но и не 14 год , обувка ( по мне ) норм , но и за свои надо докупать ( дак эт везде ), проезд льготный есть ( где знаю ) , из новика в черкасы бывает на весь бус 5-6 гражданских , остальные военные , перевозчики тихо стонут - но везут
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16.07.2021 19:15 Ответить
А як в арміях НАТО ?
Не треба мені писати дурниці.
Дохлі армійці згодовані хлібом і кашами багато не навоюють.
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16.07.2021 20:33 Ответить
Військовослужбовець в ******** українській армії - контрактник, не строковик. Контрактника забезпечують харчуванням в обід. Повірте мені, харчування для нього становить точно не визначальну статтю в його забезпеченні, і цією статтею багато хто нехтує. Військовослужбовець - не робот, не рембо, не чмо, це така ж людина, як і ви. У нього, о господи!, є родина, діти, батьки, теща, батьківський дім в десятках/сотнях кілометрів від місця служби, бо він не поліцейський, які здебільшого служать по місцю проживання. Ви думаєте, його службу визначає жрачка? Ви дуже низької думки про військових
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16.07.2021 20:09 Ответить
Припиняйте писати абищо.
Фізична форма і здоров'я залежить від якості харчування. Контракт не контракт, а за харчування практично у всіх країнах відповідає держава.
Не хочу нічого чути більше.
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16.07.2021 20:31 Ответить
Я пишу від себе, а не абищо. Що від чого залежить - не ваша галузь діяльності, як я зрозумів. Не хочете чути - годуйте чужу армію. Наполеон Бонапарт в цьому виразі, як я вважаю, точно не думав про жрачку, а про забезпечення в цілому.
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16.07.2021 22:03 Ответить
Так військовий не чмо,це людина.Але чому призовна служба це тюрма? Вона повністю така,як і паскудних москалів і ніяким НАТО,там і і не пахне.
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16.07.2021 21:27 Ответить
На призові дають помиї.І це не образа.Я хочу,щоб такого не було.Та й взагалі має бути контракт.
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16.07.2021 21:25 Ответить
На призові дають таке ж саме, що й контрактникам, кухню від підрозділу до підрозділу не перестроюють.
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16.07.2021 22:00 Ответить
А в комментариях опять "зрада" !?
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16.07.2021 16:47 Ответить
а где "пэрэмога"? в том, что дополнительно 10 тысяч пацанов будут строить хенералам дачи?
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16.07.2021 17:49 Ответить
откуда вы дебилы лезете?
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16.07.2021 17:49 Ответить
об основах национального сопротивления , а это КАК?
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16.07.2021 17:27 Ответить
Збільшити кількість військ, а при тому заблокувати оборонпром, відводити війська, заборонити розвідку і роботу контрснайперських військ. Зеленський влаштовує для росіян легку розвагу - тир для розстрілу наших солдатиків.
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16.07.2021 17:30 Ответить
Валентина, не солдатиків, а бійців української армії. Солдатики були в дитячих іграх
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16.07.2021 18:11 Ответить
дима , женский пол , всегда и везде , называл бойцов солдатиками , и ниче плохого в этом нет
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16.07.2021 19:17 Ответить
Ты что, женский пол?
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16.07.2021 20:19 Ответить
ты пробелы ногами ставишь?
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16.07.2021 20:20 Ответить
Відносини жіночок та вояків -це завжди окремий світ...
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17.07.2021 08:41 Ответить
Що вони курва ці зрадники роблять ??
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16.07.2021 17:34 Ответить
Похерили ракетную программу "кровавой хунты", йолопе
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16.07.2021 19:47 Ответить
Ну то розстріляти нах (!) , йолопе !
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16.07.2021 20:19 Ответить
У иракского солдата зарплата 800 долларов, у украинского - 360, у офицера - 500. Поднимайте на бумаге численность, качество от этого точно лучше не станет
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16.07.2021 18:07 Ответить
Гондоны конченые, лицемеры. Хочешь создать боеспособную армию - обеспечь личный состав, не робой и обедами, а зарплатой и соцобеспечением. Мне как-то один военный говорил: "получил я ту грамоту, пробовал даже сахаром присыпать, ну никак не лезет, говно"
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16.07.2021 18:10 Ответить
Популізм наше все, ще відосік треба сняти
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16.07.2021 18:49 Ответить
Кацапы НЕ ВИЗЖАТ благим матом, значит - ХРЕНОВЫЙ закон.
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16.07.2021 19:23 Ответить
Зрада зрадна...
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17.07.2021 10:44 Ответить
Територіальна оборона була створена ще у році 2015, але дублювання того, що вже є і присвоєння собі цих "здобутків" це тренд зеленої влади )
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16.07.2021 19:39 Ответить
Будут досрочные выборы... пацан готовится
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16.07.2021 19:39 Ответить
Где развитие ракетной программы "папередников"? Ты писюнист можешь и до миллиона солдат подписать указ. Это ничего не значит. Нужно современное, точечное оружие массового поражения. Где оборонный заказ? На что он? Если воевать нечем, то до тризды твои лишние 11 тыс., клован ты недоделанный.
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16.07.2021 19:46 Ответить
Как правильно откосить от армии Владимир Зеленский?
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16.07.2021 21:46 Ответить
Дайте зброю колишнім атовцям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
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16.07.2021 21:48 Ответить
Ага. Зараз.
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17.07.2021 08:22 Ответить
За чергування з ментами можуть дозволити купити травмат....
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17.07.2021 08:52 Ответить
А чем эта территориальная оборона отстреливаться будет, пальцем?
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17.07.2021 00:14 Ответить
Трехлинейками музейными...Вообще-то в первую голову необходимо довооружить современным оружием, техникой, имеющиеся ВСУ,и хорошо обеспечить социально их в/сл,а затем выделять ср-ва на тероборону,которая может и подождать..
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17.07.2021 12:47 Ответить
Какими трёхлинейками? Только рогатками, огнестрельное быдлу не положено.
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17.07.2021 16:19 Ответить
А гроші клоун дає на армію, чи вивозить в офшори.
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17.07.2021 07:30 Ответить
В кожного буде легалізована армія , душити місцевих індейців
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17.07.2021 10:36 Ответить
 
 