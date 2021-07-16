Рада приняла законопроект Зеленского о национальном сопротивлении и увеличила численность ВСУ

Парламент окончательно утвердил президентский законопроект №5557 об основах национального сопротивления и законопроект №5558, увеличивающий численность Вооруженных сил.

За законопроект №5557 проголосовали 313 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Документ регулирует развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольческие формирования территориальной общины" и другие.

Согласно ему, территориальная оборона является составляющей национального сопротивления.

Смотрите: "Научился стрелять из автомата, получил азы тактики боя. Есть профицит перловки. Но мне всего хватает", - экс-нардеп и боец отряда самообороны Соболев. ВИДЕО

Также Рада поддержала законопроект №5558 - за него проголосовали 312 депутатов. Согласно документу, численность вооруженных сил увеличивается на 11 тыс. человек: 10 тыс. - для войск территориальной обороны и 1 тыс. - для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование.

Оба закона начнут действовать с 1 января 2022 года.

Читайте: "День защитников Украины" переименовали (исправлено)