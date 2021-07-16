Рада приняла законопроект Зеленского о национальном сопротивлении и увеличила численность ВСУ
Парламент окончательно утвердил президентский законопроект №5557 об основах национального сопротивления и законопроект №5558, увеличивающий численность Вооруженных сил.
За законопроект №5557 проголосовали 313 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Документ регулирует развитие территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.
Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольческие формирования территориальной общины" и другие.
Согласно ему, территориальная оборона является составляющей национального сопротивления.
Также Рада поддержала законопроект №5558 - за него проголосовали 312 депутатов. Согласно документу, численность вооруженных сил увеличивается на 11 тыс. человек: 10 тыс. - для войск территориальной обороны и 1 тыс. - для сил специальных операций.
Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование.
Оба закона начнут действовать с 1 января 2022 года.
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Акцент має робитися не на кількості, а на якості, професійності.
будут как в совке - воевать одной трёхлиневкой на двоих?
от границы с рашей... Я может что-то не понимаю, но чем плох закон, легализирющий партизанщиу?
Кандидата в депутаты Горсовета Мурманска Виолетту Грудину принудительно увезли в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией. МВД утверждает, что Грудина выходила из дома и посещала общественные места, зная о положительном результате теста на COVID-19. По словам самой активистки, коронавирусной инфекции у неё не обнаружено. Ссылка на источник - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVXajB2SDZYUUt0TWthUHpjclM0UklET3BUQXxBQ3Jtc0ttY0xZYkNMVVRJZ29ITDZldkFJUzVfVFU5WS0ybGFLTWJMNFdxR3cwNW9Zc05kOEFVX0pSY3VFVEpmV2dLTDRJQVJZLXNCZnRXWjFkMDAzTWhza3hvNlhxVzJxb0otc2NQWTJyRFdBNHM1X0Y5Mi1NTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2F31360647.html https://www.svoboda.org/a/31360647.html
Это от кого финансирование и кому будут подчинятся? Силы ТО пытаются перевести в качество частных "титушек"?
Роли мамка Римма не пустила?
Та і хто поспішає в армію ? Не бачу.
Отака повага. Я так вважаю.
А народу навіть не цікаво чим живуть армійці.
Не треба мені писати дурниці.
Дохлі армійці згодовані хлібом і кашами багато не навоюють.
Фізична форма і здоров'я залежить від якості харчування. Контракт не контракт, а за харчування практично у всіх країнах відповідає держава.
Не хочу нічого чути більше.