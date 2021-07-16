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Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ

Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ

Парламент остаточно затвердив президентський законопроєкт №5557 про основи національного спротиву і законопроєкт №5558, що збільшує чисельність Збройних сил.

За законопроєкт №5557 проголосували 313 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Документ регулює розвиток територіальної оборони, організації спротиву і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольчі формування територіальної громади" тощо.

Згідно з ним, територіальна оборона є складовою національного спротиву.

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Також Рада підтримала законопроєкт №5558 - за нього проголосували 312 депутатів. Згідно з документом, чисельність Збройних сил збільшується на 11 тис. осіб: 10 тис. - для військ територіальної оборони і 1 тис. - для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ Збройних Сил України та отримають окреме фінансування.

Обидва закони почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

Також читайте: "День захисника України" перейменували

Автор: 

ВР (15022) закон (2837) законопроєкт (3613) оборона (4812) ЗСУ (7638) тероборона (386)


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Топ коментарі
+16
Ага, з яких 200 тисяч будуть плац підмітати й бордюри фарбувати, проходили вже.
Акцент має робитися не на кількості, а на якості, професійності.
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16.07.2021 16:22
+14
Это сюр какой-то. Четырежды уклонист подает закон о сопротивлении. Эта тварь первой свалит в случае зашквара
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16.07.2021 15:55
+9
У Нас в Украине в случае возобновления горячей фазы войны - ВСЕ граждане знают что делать и куда идти и в кого стрелять и с чего - кроме поцев с ОП, КМ, ВР, Генштаба, СБУ, МВД.. .... *** НОНСЕНС
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16.07.2021 15:59
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Что маларос творит ? Ай Ай ай?
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16.07.2021 15:52 Відповісти
Потрібно було збільшувати граничну чисельність військовослужбовців ЗСУ з 204 тис. до 400 тис. чоловік.
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16.07.2021 16:04 Відповісти
Ага, з яких 200 тисяч будуть плац підмітати й бордюри фарбувати, проходили вже.
Акцент має робитися не на кількості, а на якості, професійності.
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16.07.2021 16:22 Відповісти
В путіна армія 2 млн. осіб і стримати її невеличкою кількістю військових ніяк не вийде, потрібно збільшувати армію до 600 тис. військовослужбовців і зараз потрібно зробити перший етап - збільшити граничну чисельність військовослужбовців ЗСУ до 400 тис. осіб.
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16.07.2021 17:47 Відповісти
балабол! общая штатная численность у них 920 тыс., а запас 2млн.! и это на весь кацапстан! игорёк, все давно знают что ты никчёмный балабол, тебе не стыдно постоянно унижаться, или работа прежде всего?
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16.07.2021 18:20 Відповісти
Ага, і всі москалі з всієі Росіі рвонуть всім кагалом на Украіну. А всякі там моджахеди почнуть різанину в Середній Азіі китайські хунхузи взагалі обнагліють на Далекосу Сході і в Сибіру перетрахають всіх скрепоносиць. Повернуться "пабидитили" , отримавши хороших пі..лєй, а дома іх чекає по кілька китайчат. Така, ось , картина вимальовується.
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16.07.2021 18:51 Відповісти
Справа в тому, що бункерному мерзотнику до дупи хоч скрепоносиці, хоч китайчата. На нього Україна діє, як червоний колір на бика. Потрібно готуватися завжди до гіршого варіанту, але --- хто ж буде готуватись ...
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16.07.2021 21:18 Відповісти
То це зрада чи ні?
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16.07.2021 16:45 Відповісти
без достаточного материально-технического обеспечения - увеличивать армию бессмысленно!
будут как в совке - воевать одной трёхлиневкой на двоих?
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16.07.2021 17:46 Відповісти
У ***** поинтересуйся
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16.07.2021 19:21 Відповісти
Арахамич интересно будет сопротивляться если нападут!!!???
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16.07.2021 15:52 Відповісти
Звичайно, буде! Буде рити окопа під Єрусалимом....
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16.07.2021 21:21 Відповісти
Это сюр какой-то. Четырежды уклонист подает закон о сопротивлении. Эта тварь первой свалит в случае зашквара
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16.07.2021 15:55 Відповісти
На Сумщине в июне недели две проходили сборы теробороны...Сумы находятся в 40 км
от границы с рашей... Я может что-то не понимаю, но чем плох закон, легализирющий партизанщиу?
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16.07.2021 17:01 Відповісти
А хто партизанить буде? Приїдь в село Шевченкове колишній Глухівський р-н я тобі покажу фото в будинку культури "******* партизанити" і покажу хто насправді ці люди-******* поліцаї.Які в 14 підтримували вітю побігайчика ,а тепер при громаді перші"люди",ділять землі і кричать: вас туди ніхто не посилав
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16.07.2021 21:46 Відповісти
То є ..хохли..,а не українці....
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17.07.2021 08:33 Відповісти
🤝
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17.07.2021 09:41 Відповісти
Там ще є новина -в Глухові ремонтують триумфальну арку,через яку ніби то проїжджала катя,ремонтують то і ремонтують,але обласна сепарська газета Ваш шанс з упоєнієм про це - афішує імперську минувщину....
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17.07.2021 09:57 Відповісти
Готуються до можливого приходу ввх.....
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17.07.2021 09:58 Відповісти
Та вони і зустрічали б хлібом-сіллю це не секрет... Там і положим!
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17.07.2021 10:18 Відповісти
Зато при сивочолому мертвечук был миротворцем, спасателем пленных, войну так официально и не назвали войной, ребят при ротации в Донецком аэропорту урки даунбасские шмонали перед заходом по полной (могу порекомендовать на ютубе для особей с короткой памятью найти соответствующее видео - это такой позор, такое унижение достоинства НАШИХ ребят), а закон о национальном сопротивлении в 2015 и позднее мог бы привести к национализации липецкаай фабрики. Зато какой был пиар перед камерами при каждой передаче в армию какой-либо техники, целые парады устраивал - т.е. полеты за деньги налогоплательщиков Украины, пиар на том, за что он зарплату как президент получал за выполнение своих обязанностей из денег налогоплательщиков Украины. Да, дебилы с короткой памятью?
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17.07.2021 11:24 Відповісти
А це закон про супротив якої етнічної національності проти якої?
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16.07.2021 15:58 Відповісти
Мокша, чому морду ховаєш і Гонту ображаєш ? Тобі до Гонти, як раку до Парижа пішки. А супротивник в украінців один -це ви, лаптеногі ріпоєди.
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16.07.2021 18:54 Відповісти
батьківщина каральної психіатрії винайшла каральну госпіталізацію - примусову ізоляцію в ковідарій для опозиційних кандидатів, щоб не змогли зареєструватися https://www.youtube.com/watch?v=LpZt1dz441g&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Кандидата в депутаты Горсовета Мурманска Виолетту Грудину принудительно увезли в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией. МВД утверждает, что Грудина выходила из дома и посещала общественные места, зная о положительном результате теста на COVID-19. По словам самой активистки, коронавирусной инфекции у неё не обнаружено. Ссылка на источник - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVXajB2SDZYUUt0TWthUHpjclM0UklET3BUQXxBQ3Jtc0ttY0xZYkNMVVRJZ29ITDZldkFJUzVfVFU5WS0ybGFLTWJMNFdxR3cwNW9Zc05kOEFVX0pSY3VFVEpmV2dLTDRJQVJZLXNCZnRXWjFkMDAzTWhza3hvNlhxVzJxb0otc2NQWTJyRFdBNHM1X0Y5Mi1NTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2F31360647.html https://www.svoboda.org/a/31360647.html
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16.07.2021 15:59 Відповісти
"Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование."

Это от кого финансирование и кому будут подчинятся? Силы ТО пытаются перевести в качество частных "титушек"?
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16.07.2021 15:59 Відповісти
У Нас в Украине в случае возобновления горячей фазы войны - ВСЕ граждане знают что делать и куда идти и в кого стрелять и с чего - кроме поцев с ОП, КМ, ВР, Генштаба, СБУ, МВД.. .... *** НОНСЕНС
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16.07.2021 15:59 Відповісти
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16.07.2021 17:58 Відповісти
Хороший Закон!Нужно до 300к увеличивать!
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16.07.2021 16:11 Відповісти
Молчать! Это военная тайна!
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16.07.2021 16:18 Відповісти
А технічне забезпечення яке? Чим буде забезпечена територіальна оборона,автоматами? Сила армії не в чисельності.
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16.07.2021 16:29 Відповісти
Интересно, а в какое из сопротивлений записался зеленский, ермак и вся опа?
Роли мамка Римма не пустила?
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16.07.2021 16:34 Відповісти
Или
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16.07.2021 16:35 Відповісти
Тих, що вже є , помиями годують.
Та і хто поспішає в армію ? Не бачу.
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16.07.2021 16:38 Відповісти
Ксенія, ви служите в армії, або ваші родичі мають таку честь? Хто кого помиями годує? Ваша репліка в першу чергу ображає українських бійців, які "їдять помиї". Вони не скотина, вони люди з великої букви. Якщо ви вважаєте, що праця на державу, захист народу України, повинна забезпечуватись жрачкою, то ви ображаєте бійців української армії, яких ви вважаєте ходячими шлунками. Вони люди, такі ж як і ви, нічим не гірші. Ви працюєте за баланду? Я вважаю, ви це сприймете за образу. Не ображайте бійців своїм співчуттям в плані обідів і роби. У них проблем без того вистачає, в першу чергу з зарплатнею в 10 тисяч.
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16.07.2021 18:18 Відповісти
Народ України годує армію помиями.
Отака повага. Я так вважаю.
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16.07.2021 18:37 Відповісти
Депутатская жрачка -получше то будет....
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17.07.2021 08:37 Відповісти
Окрім адекватної зарплати, військовослужбовець повинен отримувати якісне харчування, спорядження, житло, право на пільговий проїзд.. Повний набір забезпечення.
А народу навіть не цікаво чим живуть армійці.
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16.07.2021 18:39 Відповісти
ксена , в войсках жрачка по разному ( почти все от командира зависит ) , где норм , а где не очень , жилья мало ( очень мало ) , спорядження ? ( че вы имеете ввиду ) скряга не очень , но и не 14 год , обувка ( по мне ) норм , но и за свои надо докупать ( дак эт везде ), проезд льготный есть ( где знаю ) , из новика в черкасы бывает на весь бус 5-6 гражданских , остальные военные , перевозчики тихо стонут - но везут
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16.07.2021 19:15 Відповісти
А як в арміях НАТО ?
Не треба мені писати дурниці.
Дохлі армійці згодовані хлібом і кашами багато не навоюють.
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16.07.2021 20:33 Відповісти
Військовослужбовець в ******** українській армії - контрактник, не строковик. Контрактника забезпечують харчуванням в обід. Повірте мені, харчування для нього становить точно не визначальну статтю в його забезпеченні, і цією статтею багато хто нехтує. Військовослужбовець - не робот, не рембо, не чмо, це така ж людина, як і ви. У нього, о господи!, є родина, діти, батьки, теща, батьківський дім в десятках/сотнях кілометрів від місця служби, бо він не поліцейський, які здебільшого служать по місцю проживання. Ви думаєте, його службу визначає жрачка? Ви дуже низької думки про військових
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16.07.2021 20:09 Відповісти
Припиняйте писати абищо.
Фізична форма і здоров'я залежить від якості харчування. Контракт не контракт, а за харчування практично у всіх країнах відповідає держава.
Не хочу нічого чути більше.
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16.07.2021 20:31 Відповісти
Я пишу від себе, а не абищо. Що від чого залежить - не ваша галузь діяльності, як я зрозумів. Не хочете чути - годуйте чужу армію. Наполеон Бонапарт в цьому виразі, як я вважаю, точно не думав про жрачку, а про забезпечення в цілому.
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16.07.2021 22:03 Відповісти
Так військовий не чмо,це людина.Але чому призовна служба це тюрма? Вона повністю така,як і паскудних москалів і ніяким НАТО,там і і не пахне.
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16.07.2021 21:27 Відповісти
На призові дають помиї.І це не образа.Я хочу,щоб такого не було.Та й взагалі має бути контракт.
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16.07.2021 21:25 Відповісти
На призові дають таке ж саме, що й контрактникам, кухню від підрозділу до підрозділу не перестроюють.
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16.07.2021 22:00 Відповісти
А в комментариях опять "зрада" !?
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16.07.2021 16:47 Відповісти
а где "пэрэмога"? в том, что дополнительно 10 тысяч пацанов будут строить хенералам дачи?
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16.07.2021 17:49 Відповісти
откуда вы дебилы лезете?
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16.07.2021 17:49 Відповісти
об основах национального сопротивления , а это КАК?
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16.07.2021 17:27 Відповісти
Збільшити кількість військ, а при тому заблокувати оборонпром, відводити війська, заборонити розвідку і роботу контрснайперських військ. Зеленський влаштовує для росіян легку розвагу - тир для розстрілу наших солдатиків.
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16.07.2021 17:30 Відповісти
Валентина, не солдатиків, а бійців української армії. Солдатики були в дитячих іграх
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16.07.2021 18:11 Відповісти
дима , женский пол , всегда и везде , называл бойцов солдатиками , и ниче плохого в этом нет
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16.07.2021 19:17 Відповісти
Ты что, женский пол?
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16.07.2021 20:19 Відповісти
ты пробелы ногами ставишь?
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16.07.2021 20:20 Відповісти
Відносини жіночок та вояків -це завжди окремий світ...
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17.07.2021 08:41 Відповісти
Що вони курва ці зрадники роблять ??
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16.07.2021 17:34 Відповісти
Похерили ракетную программу "кровавой хунты", йолопе
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16.07.2021 19:47 Відповісти
Ну то розстріляти нах (!) , йолопе !
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16.07.2021 20:19 Відповісти
У иракского солдата зарплата 800 долларов, у украинского - 360, у офицера - 500. Поднимайте на бумаге численность, качество от этого точно лучше не станет
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16.07.2021 18:07 Відповісти
Гондоны конченые, лицемеры. Хочешь создать боеспособную армию - обеспечь личный состав, не робой и обедами, а зарплатой и соцобеспечением. Мне как-то один военный говорил: "получил я ту грамоту, пробовал даже сахаром присыпать, ну никак не лезет, говно"
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16.07.2021 18:10 Відповісти
Популізм наше все, ще відосік треба сняти
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16.07.2021 18:49 Відповісти
Кацапы НЕ ВИЗЖАТ благим матом, значит - ХРЕНОВЫЙ закон.
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16.07.2021 19:23 Відповісти
Зрада зрадна...
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17.07.2021 10:44 Відповісти
Територіальна оборона була створена ще у році 2015, але дублювання того, що вже є і присвоєння собі цих "здобутків" це тренд зеленої влади )
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16.07.2021 19:39 Відповісти
Будут досрочные выборы... пацан готовится
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16.07.2021 19:39 Відповісти
Где развитие ракетной программы "папередников"? Ты писюнист можешь и до миллиона солдат подписать указ. Это ничего не значит. Нужно современное, точечное оружие массового поражения. Где оборонный заказ? На что он? Если воевать нечем, то до тризды твои лишние 11 тыс., клован ты недоделанный.
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16.07.2021 19:46 Відповісти
Как правильно откосить от армии Владимир Зеленский?
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16.07.2021 21:46 Відповісти
Дайте зброю колишнім атовцям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
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16.07.2021 21:48 Відповісти
Ага. Зараз.
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17.07.2021 08:22 Відповісти
За чергування з ментами можуть дозволити купити травмат....
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17.07.2021 08:52 Відповісти
А чем эта территориальная оборона отстреливаться будет, пальцем?
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17.07.2021 00:14 Відповісти
Трехлинейками музейными...Вообще-то в первую голову необходимо довооружить современным оружием, техникой, имеющиеся ВСУ,и хорошо обеспечить социально их в/сл,а затем выделять ср-ва на тероборону,которая может и подождать..
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17.07.2021 12:47 Відповісти
Какими трёхлинейками? Только рогатками, огнестрельное быдлу не положено.
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17.07.2021 16:19 Відповісти
А гроші клоун дає на армію, чи вивозить в офшори.
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17.07.2021 07:30 Відповісти
В кожного буде легалізована армія , душити місцевих індейців
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17.07.2021 10:36 Відповісти
 
 