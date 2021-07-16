Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ

Парламент остаточно затвердив президентський законопроєкт №5557 про основи національного спротиву і законопроєкт №5558, що збільшує чисельність Збройних сил.

За законопроєкт №5557 проголосували 313 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Документ регулює розвиток територіальної оборони, організації спротиву і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольчі формування територіальної громади" тощо.

Згідно з ним, територіальна оборона є складовою національного спротиву.

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Також Рада підтримала законопроєкт №5558 - за нього проголосували 312 депутатів. Згідно з документом, чисельність Збройних сил збільшується на 11 тис. осіб: 10 тис. - для військ територіальної оборони і 1 тис. - для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ Збройних Сил України та отримають окреме фінансування.

Обидва закони почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

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