Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ
Парламент остаточно затвердив президентський законопроєкт №5557 про основи національного спротиву і законопроєкт №5558, що збільшує чисельність Збройних сил.
За законопроєкт №5557 проголосували 313 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Документ регулює розвиток територіальної оборони, організації спротиву і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.
Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольчі формування територіальної громади" тощо.
Згідно з ним, територіальна оборона є складовою національного спротиву.
Також Рада підтримала законопроєкт №5558 - за нього проголосували 312 депутатів. Згідно з документом, чисельність Збройних сил збільшується на 11 тис. осіб: 10 тис. - для військ територіальної оборони і 1 тис. - для сил спеціальних операцій.
Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ Збройних Сил України та отримають окреме фінансування.
Обидва закони почнуть діяти з 1 січня 2022 року.
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Акцент має робитися не на кількості, а на якості, професійності.
будут как в совке - воевать одной трёхлиневкой на двоих?
от границы с рашей... Я может что-то не понимаю, но чем плох закон, легализирющий партизанщиу?
Кандидата в депутаты Горсовета Мурманска Виолетту Грудину принудительно увезли в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией. МВД утверждает, что Грудина выходила из дома и посещала общественные места, зная о положительном результате теста на COVID-19. По словам самой активистки, коронавирусной инфекции у неё не обнаружено. Ссылка на источник - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVXajB2SDZYUUt0TWthUHpjclM0UklET3BUQXxBQ3Jtc0ttY0xZYkNMVVRJZ29ITDZldkFJUzVfVFU5WS0ybGFLTWJMNFdxR3cwNW9Zc05kOEFVX0pSY3VFVEpmV2dLTDRJQVJZLXNCZnRXWjFkMDAzTWhza3hvNlhxVzJxb0otc2NQWTJyRFdBNHM1X0Y5Mi1NTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2F31360647.html https://www.svoboda.org/a/31360647.html
Это от кого финансирование и кому будут подчинятся? Силы ТО пытаются перевести в качество частных "титушек"?
Роли мамка Римма не пустила?
Та і хто поспішає в армію ? Не бачу.
Отака повага. Я так вважаю.
А народу навіть не цікаво чим живуть армійці.
Не треба мені писати дурниці.
Дохлі армійці згодовані хлібом і кашами багато не навоюють.
Фізична форма і здоров'я залежить від якості харчування. Контракт не контракт, а за харчування практично у всіх країнах відповідає держава.
Не хочу нічого чути більше.