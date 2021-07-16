"Наріковська шобла намагається вбити мене. Якщо зі мною щось трапиться, прошу винним у цьому вважати Олександра Петровського", - двоє невідомих побили правозахисницю з Дніпра Ешонкулову. ВІДЕО 18+
У Дніпрі двоє невідомих побили відому правозахисницю Наталію Ешонкулову. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ешонкулова повідомила на своїй сторінці в Facebook. За її словами, у неї зламаний ніс і вибиті зуби, а вижила вона завдяки сусідці, яка налякала нападників. Правозахисниця впевнена, що до її побиття причетні місцевий кримінальний авторитет Олександр Петровський (Нарік), дніпровський бізнесмен Еміль Арутюнян і ексзаступник мера Дніпра Віталій Мархасін.
Топ коментарі
+47 Andre2014
показати весь коментар16.07.2021 10:17 Посилання
+38 Артем Шаборонко
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+29 Welle
показати весь коментар16.07.2021 10:21 Посилання
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доти, доки її охороняє і на ній заробляють злочинці у пагонах!
Не треба цих крайнощів.
Це хіба, якби вона захищаючись вбила одного з них, то її б судили
Показовий коментар. З двома помилками слово "Томос" пишуть зазвичай сценаристи Кварталу-95 та прокацапські коментатори.
Зеленський -ЧМО
Аваков - ЧМО...
Порох -ЧМО..
путин *****
Я от знаю, що з початком АТО він почав фінансувати закупівлю спорядження для Добровольчих Батальйонів та ЗСУ. Окрім того підтримував шпиталі та фінансував лікування поранених.
Є меценатом ПЦУ. Зокрема, за кошти Олександра 2012 року в Дніпрі побудовано Храм Різдва пресвятої Богородиці у Покровському районі міста. Постійно бере участь у заходах ПЦУ та інших релігійних конфесій в Дніпрі. За власні кошти відремонтував будівлю Дніпровської єпархії УПЦ і т.і.
Це ж не Велике зелене крадівництво
P.S. Caps Lock мене не переконує. І, доречі, слабкі жінки, теж не переконує. Ввязалася у "неслабку" справу, то і наслідкі відповідні.
По-ходу так.
Тетяна Чорновол , Аміна Окуєва , Сергій Стернеко , Павло Шеремета ,Катя Ганзюк та інші , постраждали в свій час від рук найманців .
От і дивимось звідкіля лізе оте не чисте до людей ...
нахєр кому той тальков всрався? він сам по собі був плагіатор і рускій хам
Ни Бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро -
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо."
Чули?