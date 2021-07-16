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"Наріковська шобла намагається вбити мене. Якщо зі мною щось трапиться, прошу винним у цьому вважати Олександра Петровського", - двоє невідомих побили правозахисницю з Дніпра Ешонкулову. ВІДЕО 18+

У Дніпрі двоє невідомих побили відому правозахисницю Наталію Ешонкулову. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ешонкулова повідомила на своїй сторінці в Facebook. За її словами, у неї зламаний ніс і вибиті зуби, а вижила вона завдяки сусідці, яка налякала нападників. Правозахисниця впевнена, що до її побиття причетні місцевий кримінальний авторитет Олександр Петровський (Нарік), дніпровський бізнесмен Еміль Арутюнян і ексзаступник мера Дніпра Віталій Мархасін.

Також читайте: Поліція Дніпра затримала сина Наріка - Єрмака, який брав участь у розбірках із бізнесменом. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3295) побиття (947) правозахисники (377) Петровський Олександр (35)


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Топ коментарі
+47
пифдец конечно.. девушка железная леди.... и самое печально, что все падлы мусорские знают про эту мразь днепровскую, и никто палец о палец не ударил.. прикормленные видать бл.....ди мусорские! У нас тоже в городе трамадольная аптека напротив 4 эт здания мусаров, и всем пох было, киевляне и док фильм снимали и доказательства собрали и ничего! Ибо нач милиции был соучредителем этого бизнеса в городе.... все просто....
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16.07.2021 10:17
+38
так это же факт "Наріковська шобла намагається вбити мене. Якщо зі мною щось трапиться, прошу винним у цьому вважати Олександра Петровського", - двоє невідомих побили правозахисницю з Дніпра Ешонкулову - Цензор.НЕТ 8018
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16.07.2021 10:19
+29
Тобто його примусили?
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16.07.2021 10:21
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Если б Петруха гарантировал, что Нарик станет премьер-министром, то он бы победил на выборах.
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16.07.2021 12:32 Відповісти
Великий привіт "сивочолому" - який в хороших стосунках з наріком. Навіть Томос отримували разом.
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16.07.2021 12:33 Відповісти
Дебілам подобається вірити в цю казочку.
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16.07.2021 12:38 Відповісти
Ну то вірте й далі - я вам не заважаю.
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16.07.2021 13:25 Відповісти
Що доказує це фото, де десятки людей з якими я теж маю спільні фото?
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16.07.2021 16:28 Відповісти
Особливо мені подобається як вату рве від цього фото.
"Наріковська шобла намагається вбити мене. Якщо зі мною щось трапиться, прошу винним у цьому вважати Олександра Петровського", - двоє невідомих побили правозахисницю з Дніпра Ешонкулову - Цензор.НЕТ 8085
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16.07.2021 16:34 Відповісти
...труханова здесь не хватает, а так отличное фото.
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18.07.2021 22:50 Відповісти
Ну сумніваюся, що хвора уява дебілів і таке може уявити.
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19.07.2021 08:14 Відповісти
И где коментарий Антона Геращенко или МВД? Про честь мундира что-то забыли, наверное заказчики свои. Вот также с Гандзюк было.
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16.07.2021 12:34 Відповісти
Це просто жесть... Як довго це все буде відбуватися? Правосуддя немає...
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16.07.2021 12:35 Відповісти
Так долго, насколько хватит терпения у населения Украины. А на кого все надеются? На десант с Луны? Или с Марса? Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, нет , не было и не будет доброго дяди, который сделает за людей их дело по улучшению жизни народа.
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17.07.2021 00:11 Відповісти
Як казав генерал МВС Москаль, що весь наркотрафік в Україні "кришується" зло "право" охоронною системою..?.Вони ж і проти офіційної , аптечної, продажі медичного канабісу, конкурента, який спасає від болю, не робить, так як сильні наркотики із людини рослину, бо хворі люди без нього переходять на сильні наркотики і до рук наркомафії...?Це ж так як не може померти відьмак, відьма доки не проломлять над ним дах (кришу)...Наркомафія існує
доти, доки її охороняє і на ній заробляють злочинці у пагонах!
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17.07.2021 10:12 Відповісти
Криміналітет у спайці з силовиками, останні з яких у більшості своїй не підтримали ідеї майдану 13-14 років "окучували" активістів. Персональний догляд постійний, провокації, як із Стерненком, підриви журналістів і звинувачення колишніх атовців і волонтерів. Кого не вдалося "заткнути" чекала доля Ґанзюк. Вони і привели Зе до влади, це про більшість з них говорив Романенко, що вони були навіть в оточенні Порошенка. Гебісти за часи незалежної України, щоби не випустити її з орбіти свого впливу створили потужне павутиння криміналітету, яке переплетене з силовими структурами і олігархічним бізнесом. Така структура напівкримінальна притаманна всім колишнім республікам СРСР
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16.07.2021 12:35 Відповісти
Ну як вам? Аваков чорт?
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16.07.2021 12:38 Відповісти
За Авакова не було такого?
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16.07.2021 13:00 Відповісти
Звичайно що було. Але як показово...
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16.07.2021 13:04 Відповісти
Це побиття і за Авакова би було.А бандитів також потрібно по безпрєдєлу.Ну не стануть вони хорошими і законослухняними.
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16.07.2021 13:11 Відповісти
Лично я не против
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17.07.2021 00:16 Відповісти
Далі буде...
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16.07.2021 13:04 Відповісти
Україні потрібні Бандери і Шухевичі біля влади.Бандити вже задовбали.
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16.07.2021 13:10 Відповісти
Мудрий нарід таких не обере.
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16.07.2021 13:30 Відповісти
Как я хочу, чтоб ты ошибался, но боюсь, что прав
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17.07.2021 00:19 Відповісти
патриоты, а чего бы вам не командировать хотя бы взвод из азова против бандюков?
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17.07.2021 01:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/450048 Азов яке має до цього відношення?
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17.07.2021 01:55 Відповісти
А до чого віе має відношення?
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17.07.2021 10:44 Відповісти
Азов це правоохоронний орган?
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17.07.2021 11:26 Відповісти
Ти з секти Свідків Авакова Президентом?
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17.07.2021 07:48 Відповісти
До сект не належу. Виключно тверезомислюча аналітика.
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17.07.2021 09:17 Відповісти
І побачив у Авакову мессію?
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17.07.2021 09:22 Відповісти
Я лише намагаюсь довести, що зелені узурпатори-малороси зроблять ще гірше.
Не треба цих крайнощів.
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17.07.2021 09:37 Відповісти
Аваков - рюкзакович
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16.07.2021 14:06 Відповісти
Я так смотрю, таки нужно разрешать револьверы 6ти зарядные для самообороны. Честному человеку больше никак не защититься от наволочи у который помимо оружия, еще и связи с крышей.
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16.07.2021 13:27 Відповісти
Кольт придёт, порядок наведёт!
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16.07.2021 13:37 Відповісти
На полицию давно нет надежды, а вреда много
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16.07.2021 14:07 Відповісти
А зачем им чужие проблемы? У них своих забот полно. Голодный желудок, усталые ноги, маленькая зряплата. Они что не люди?))
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16.07.2021 14:22 Відповісти
), насмешил, они знают причиною следственные-связи. А жить на мои налоги и творить х*ню-. Отстрел таких ....
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16.07.2021 15:45 Відповісти
Если днепровцы не выйдут сейчас на бессрочный митинг до поиска и наказания виновных, то будем считать что они смирились с тем, что живут и будут жить дальше в городе где правят бандиты.
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16.07.2021 13:44 Відповісти
некому там выходить
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17.07.2021 10:45 Відповісти
_Вы до сих пор так и не допёрли? Украиной правят бандиты. В костюмчиках, с галстуками, в белых рубашках, большинство без судимостей - бандиты и разбойники! Власть антиукраинская и непримиримо антинародная.
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16.07.2021 14:00 Відповісти
Звісно менти не знайдуть виконавців і замовників.

Це хіба, якби вона захищаючись вбила одного з них, то її б судили
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16.07.2021 14:47 Відповісти
А Виталий Мархасин и есть бывший мент. Эмиль Арутюнян - бывший нардеп "Батькивщины", лучший друг Юлькиной тетки. Сейчас Юлькина мафия кинется на их защиту.
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16.07.2021 15:40 Відповісти
Безнаказанность порождает насилие...никто этих уродов искать не будет иначе сами на себя выйдут.
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16.07.2021 15:10 Відповісти
Дебіли ще ********** казочку про то як він купив той томос у Вселенського Патріарха...
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16.07.2021 16:38 Відповісти
Що доказує це фото?
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16.07.2021 23:01 Відповісти
А ну звичайно, Порох причетний до побиття цієї дівчини. Іншої думки від дебілів я не очікував.
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16.07.2021 23:41 Відповісти
А що з цього приводу скаже новий міністр?
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16.07.2021 18:01 Відповісти
Старый был умным. Молчал.
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16.07.2021 19:51 Відповісти
Бичари повинні бути кастрованими, або піти на бійню, по іншому ніяк
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16.07.2021 18:53 Відповісти
Тот самый Нарик на подписании томаса:

"Наріковська шобла намагається вбити мене. Якщо зі мною щось трапиться, прошу винним у цьому вважати Олександра Петровського", - двоє невідомих побили правозахисницю з Дніпра Ешонкулову - Цензор.НЕТ 9812
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16.07.2021 19:23 Відповісти
Третий слева от Порошенко это этот бандит нарик петровский?
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16.07.2021 23:12 Відповісти
...на подписании томаса... ©
Показовий коментар. З двома помилками слово "Томос" пишуть зазвичай сценаристи Кварталу-95 та прокацапські коментатори.
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16.07.2021 23:47 Відповісти
Не мели дурниць. Томас то інше
"Наріковська шобла намагається вбити мене. Якщо зі мною щось трапиться, прошу винним у цьому вважати Олександра Петровського", - двоє невідомих побили правозахисницю з Дніпра Ешонкулову - Цензор.НЕТ 3836
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16.07.2021 23:51 Відповісти
ВИнторого цапа до сих пор бомбит от Томоса..прокацапская шваль...
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17.07.2021 02:57 Відповісти
При Порохе нарика не было, Кучмы на вас нет. А Зебилы ничего не делают, уроды. Ногами при порохе не били, и нариков не было, козлы короче
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16.07.2021 20:15 Відповісти
потому и ушел Аваков - не хотел или не мог бороться с наркомафией, а еще зеленые хотели засевать гектары канабисом. , сразу после этого голосования Аваков ушел.
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16.07.2021 21:55 Відповісти
Герой, просто чудо-человек
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16.07.2021 22:07 Відповісти
Не хвилюйся. Повернеться. Це тимчасово, щоб відбілити хитродупого вірменина.
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17.07.2021 07:50 Відповісти
Не мели ерунды. Или это ты так шутишь? А без шуток- и били, и убивали, и травили, и много всего очень страшного во всё время существования Украины
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17.07.2021 00:29 Відповісти
ментовские или их свб крьішует дилеров и сутеров п№да гнилая.
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16.07.2021 21:17 Відповісти
Блатота - ЧМО.
Зеленський -ЧМО
Аваков - ЧМО...
Порох -ЧМО..
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16.07.2021 21:17 Відповісти
расия ЧМО . путин *******
путин *****
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16.07.2021 22:22 Відповісти
А де ж доблесний мер Дніпра Філатов? Чи він може тільки боротись з пияками і дякувати Авакову...
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16.07.2021 21:21 Відповісти
Ну, давай розкажи, про що там знає Україна про Петровського
Я от знаю, що з початком АТО він почав фінансувати закупівлю спорядження для Добровольчих Батальйонів та ЗСУ. Окрім того підтримував шпиталі та фінансував лікування поранених.
Є меценатом ПЦУ. Зокрема, за кошти Олександра 2012 року в Дніпрі побудовано Храм Різдва пресвятої Богородиці у Покровському районі міста. Постійно бере участь у заходах ПЦУ та інших релігійних конфесій в Дніпрі. За власні кошти відремонтував будівлю Дніпровської єпархії УПЦ і т.і.

Це ж не Велике зелене крадівництво
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16.07.2021 23:56 Відповісти
А тепе запитай себе шо то за "власні кошти" і звідки він їх узяв
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17.07.2021 10:48 Відповісти
ВСЕ ЦЕ ДУЖЕ ДОБРЕ, ЯКЩО ПЕТРОВСЬКИЙ ДІСНО ТАК ДОПОМАГАЄ, АЛЕ ЯКЩО ВІН ТАКИЙ ВСЕСИЛЬНИЙ, ТО ЧОМУ Ж ЗЛЯКАВСЯ СЛАБОЙ ЖІНКИ ЮРИСТА, ТА ТАК ПІДЛО З НЕЮ РОЗПРАВЛЯЄТЬСЯ??? ВІН ПРОСТО СЛАБАК МОРАЛЬНИЙ??? ОЦІ КРУТІ УПИРІ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ НАЙНЯТИ АРМІЮ ЮРИСТІВ, ТА ВІДМАЗАТИСЯ ВІД ЧОГО ХОЧЕШ, А НЕ ВБИВАТИ НЕВИННУ ЖІНКУ!!! УРОДИ ЧОРТОВІ!!! НЕЛЮДИ!!!
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18.07.2021 12:52 Відповісти
А Ви упевнені, що то Петровський вбивав ту жінку? Я - НІ! Ніяких доказів того я іще не чув, окрім слів постраждалої
P.S. Caps Lock мене не переконує. І, доречі, слабкі жінки, теж не переконує. Ввязалася у "неслабку" справу, то і наслідкі відповідні.
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18.07.2021 16:37 Відповісти
Дніпряни-терпіли?
По-ходу так.
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17.07.2021 01:15 Відповісти
Охолоньте, хлопці та дівчата. Порошенко тут ні до чого (хоч я ніколи і не був його симпатиком). Сумна правда полягає в тому, що президенти приходять і йдуть, щось встигають зробити, щось - ні, а за щось навіть і не беруться. А реально всім у країні заправляють покидьки, котрі нікуди не збираються йти.
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17.07.2021 01:35 Відповісти
Гниды мавзолейные,вы еще скажите что Кондитер Порошенко и КГБшный Мудак Ведмедчук бизнес-партнеры по нефтевышкам Бойко.... Примазаться к Порошенко сумели много Крыс Путлера сразу после присяги 8 июня 2014 года....,работа такая у ФСБшного быдла...примазаться и обосрать...,дискредитировать..вбросит туфту в Ютьюбик и прочие многоходовочки Путлера....а Крысы Ольги ********** до сих пор работают на украинском ТВ и в мнобольшинстве Слуг Урода...
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17.07.2021 04:57 Відповісти
Методи дійсно гЕбістські . З часів совка вони не змінились. А за рублі знайдуться покидьки наробити біди .
Тетяна Чорновол , Аміна Окуєва , Сергій Стернеко , Павло Шеремета ,Катя Ганзюк та інші , постраждали в свій час від рук найманців .
От і дивимось звідкіля лізе оте не чисте до людей ...
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17.07.2021 10:28 Відповісти
Игорь Валерьевич,отдайте Нарика под суд...он вас дискредитирует...,ваше доброе имя не должно быть запятнанным...
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17.07.2021 05:15 Відповісти
Это бенино силовое крыло, под какой суд
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17.07.2021 10:50 Відповісти
Под Рясой КГБшный погон носил даже Игорь Тальков,а не только Нарик...
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17.07.2021 05:17 Відповісти
І за це КДБ Талькова вбили?(в операції по ліквідації Талькова брало участь до 40 співробітників спецслужби Раші)
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17.07.2021 09:02 Відповісти
э нові дані - не 40 а 400! хоча скоріш за все їх було 4000
нахєр кому той тальков всрався? він сам по собі був плагіатор і рускій хам
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17.07.2021 10:51 Відповісти
"Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро -
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо."

Чули?
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17.07.2021 11:12 Відповісти
Новий міністр МВС куди дивиться?
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17.07.2021 13:20 Відповісти
похоже Аваков начинает мутить воду
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17.07.2021 16:43 Відповісти
Якось і не дуже жаль цю узкойазичну тваринку.
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17.07.2021 19:45 Відповісти
ЦЕ ПРОСТО ЖАХ!!! ЧИ МОЖЕ ХТОСЬ ЗАХИСТИТЬ НАШИХ ЮРИСТІВ, ПРАВОЗАХИСНИКІВ, ЯКІ РЕАЛЬНО ДІЮТЬ ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ І В ІНТЕРЕСАХ ДЕРЖАВИ??? ЧИ Є У НАС В ЗАГАЛІ СПРАВЕДЛИВІСТЬ В ДЕРЖАВІ???
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18.07.2021 12:41 Відповісти
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