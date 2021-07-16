"Наріковська шобла намагається вбити мене. Якщо зі мною щось трапиться, прошу винним у цьому вважати Олександра Петровського", - двоє невідомих побили правозахисницю з Дніпра Ешонкулову. ВІДЕО 18+

У Дніпрі двоє невідомих побили відому правозахисницю Наталію Ешонкулову. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ешонкулова повідомила на своїй сторінці в Facebook. За її словами, у неї зламаний ніс і вибиті зуби, а вижила вона завдяки сусідці, яка налякала нападників. Правозахисниця впевнена, що до її побиття причетні місцевий кримінальний авторитет Олександр Петровський (Нарік), дніпровський бізнесмен Еміль Арутюнян і ексзаступник мера Дніпра Віталій Мархасін.

Також читайте: Поліція Дніпра затримала сина Наріка - Єрмака, який брав участь у розбірках із бізнесменом. ФОТОрепортаж