Эпидзонирование Украины: в пяти областях превышена COVID-госпитализация, на Тернопольщине рост составил 172%, на Ривненщине - 150%, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 3 августа, в Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 80 чел. на 100 тыс. жителей.

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В Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Донецкой области составляет 58,5% (норма не более 50%), Закарпатской - 93,5%, Ривненской - 150%, Тернопольской - 172,7%, Хмельницкой - 50,8%.

На Донетчине также зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - 4,5% (норма для "зеленой" зоны менее 4%). Кроме того, этот показатель также првышен на Луганщине - 4,7%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.