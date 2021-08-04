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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в пяти областях превышена COVID-госпитализация, на Тернопольщине рост составил 172%, на Ривненщине - 150%, - Минздрав

Эпидзонирование Украины: в пяти областях превышена COVID-госпитализация, на Тернопольщине рост составил 172%, на Ривненщине - 150%, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 3 августа, в Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 80 чел. на 100 тыс. жителей.

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В Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Донецкой области составляет 58,5% (норма не более 50%), Закарпатской - 93,5%, Ривненской - 150%, Тернопольской - 172,7%, Хмельницкой - 50,8%.

На Донетчине также зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - 4,5% (норма для "зеленой" зоны менее 4%). Кроме того, этот показатель также првышен на Луганщине - 4,7%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

Эпидзонирование Украины: в пяти областях превышена COVID-госпитализация, на Тернопольщине рост составил 172%, на Ривненщине - 150%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Почаївска лавра
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04.08.2021 10:05
+2
Ну наверное те, кто любит гастрономию и вкусно покушать. Наверное кухни народов мира изучали. Вот вернулись.
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04.08.2021 11:18
+1
Довідпочивались та допрацювались по закордонах.
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04.08.2021 10:10
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ну вот возращение гастробайтеров на родину!
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04.08.2021 10:02 Ответить
А кто это - гастробайтеры?
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04.08.2021 11:07 Ответить
Ну наверное те, кто любит гастрономию и вкусно покушать. Наверное кухни народов мира изучали. Вот вернулись.
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04.08.2021 11:18 Ответить
Может, просто недоязвенники?
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04.08.2021 14:03 Ответить
Началось. Не было никогда и вот опять.
Врачи-то хоть есть еще, не все в Польшу сбежали?
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04.08.2021 10:03 Ответить
И что теперь правительство будет удерживать страну в ,,зеленой зоне,, до завершения празднований Независимости?Или для них главное парадное шествие а не здоровье людей.
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04.08.2021 10:05 Ответить
Почаївска лавра
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04.08.2021 10:05 Ответить
У гастеров кулубничный сезон закончился.
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04.08.2021 10:09 Ответить
закордоном вакцинують при вїзді
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04.08.2021 10:35 Ответить
Учи матчасть, вакцина не предохраняет от заражения и переноса вируса.
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04.08.2021 10:56 Ответить
пшоль на ...! Презерватив також тебе на світ все таки пустив. Навчись читати а не "пердіти" https://censor.net/ru/user/484632. Я про що писав?

ЛЬВІВ - Українці, які їдуть на роботу чи навчання у Польщу, можуть отримати протикоронавірусну вакцину неподалік українсько-польського кордону. На сьогодні, як повідомив Радіо Свобода ініціатор вакцинування - польська фірма «Медик» - працює п'ять мобільних груп, зокрема, неподалік пунктів пропуску в Медиці, Гребенному, Корчові, Дорогуську.
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04.08.2021 11:03 Ответить
Мені здається, що Ви про різне говорите. Він про мʼяке, а Ви про кругле.
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04.08.2021 11:23 Ответить
все питання як говорити
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04.08.2021 11:26 Ответить
Ну то він, як я зрозумів, веде мову про те, що вакціновані також само можуть заразитися і також само є носіями інфекції як і невакциновані. Тому ніяким чином наявність вакцинації не усуне ризику заразитися від гастарбайтера. У всякому разі я так зрозумів його пост.
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04.08.2021 11:39 Ответить
Довідпочивались та допрацювались по закордонах.
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04.08.2021 10:10 Ответить
... хороводы с хоругвами без масок водить, не?!
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04.08.2021 12:00 Ответить
І це теж. Тільки в "епіцентрах" вірус безсилий.
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04.08.2021 12:10 Ответить
транш выделен можно начинать
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04.08.2021 10:24 Ответить
...вторую серию дорожного дерибана.
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04.08.2021 10:48 Ответить
Заразу несут те области из которых много любителей поездить за поребрик (гастарбайтеры).
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04.08.2021 13:31 Ответить
 
 