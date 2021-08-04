Епідзонування України: в п'яти областях перевищено COVID-госпіталізацію, на Тернопільщині зростання сягнуло 172%, на Рівненщині - 150%, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 3 серпня в Києві перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення у столиці цей показник становить 80 осіб на 100 тис. жителів.
У Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Донецькій області становить 58,5% (норма не більше 50%), Закарпатській - 93,5%, Рівненській - 150%, Тернопільській - 172,7%, Хмельницькій - 50,8%.
На Донеччині також зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - 4,5% (норма для "зеленої" зони менше 4%). Крім того, цей показник також перевищений на Луганщині - 4,7%.
Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.
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