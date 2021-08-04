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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в п'яти областях перевищено COVID-госпіталізацію, на Тернопільщині зростання сягнуло 172%, на Рівненщині - 150%, - МОЗ

Епідзонування України: в п'яти областях перевищено COVID-госпіталізацію, на Тернопільщині зростання сягнуло 172%, на Рівненщині - 150%, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 3 серпня в Києві перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення у столиці цей показник становить 80 осіб на 100 тис. жителів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 258 осіб, загалом - 3 759 405, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Донецькій області становить 58,5% (норма не більше 50%), Закарпатській - 93,5%, Рівненській - 150%, Тернопільській - 172,7%, Хмельницькій - 50,8%.

На Донеччині також зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - 4,5% (норма для "зеленої" зони менше 4%). Крім того, цей показник також перевищений на Луганщині - 4,7%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.

Епідзонування України: в пяти областях перевищено COVID-госпіталізацію, на Тернопільщині зростання сягнуло 172%, на Рівненщині - 150%, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Почаївска лавра
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04.08.2021 10:05
+2
Ну наверное те, кто любит гастрономию и вкусно покушать. Наверное кухни народов мира изучали. Вот вернулись.
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04.08.2021 11:18
+1
Довідпочивались та допрацювались по закордонах.
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04.08.2021 10:10
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ну вот возращение гастробайтеров на родину!
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04.08.2021 10:02 Відповісти
А кто это - гастробайтеры?
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04.08.2021 11:07 Відповісти
Ну наверное те, кто любит гастрономию и вкусно покушать. Наверное кухни народов мира изучали. Вот вернулись.
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04.08.2021 11:18 Відповісти
Может, просто недоязвенники?
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04.08.2021 14:03 Відповісти
Началось. Не было никогда и вот опять.
Врачи-то хоть есть еще, не все в Польшу сбежали?
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04.08.2021 10:03 Відповісти
И что теперь правительство будет удерживать страну в ,,зеленой зоне,, до завершения празднований Независимости?Или для них главное парадное шествие а не здоровье людей.
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04.08.2021 10:05 Відповісти
Почаївска лавра
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04.08.2021 10:05 Відповісти
У гастеров кулубничный сезон закончился.
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04.08.2021 10:09 Відповісти
закордоном вакцинують при вїзді
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04.08.2021 10:35 Відповісти
Учи матчасть, вакцина не предохраняет от заражения и переноса вируса.
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04.08.2021 10:56 Відповісти
пшоль на ...! Презерватив також тебе на світ все таки пустив. Навчись читати а не "пердіти" https://censor.net/ru/user/484632. Я про що писав?

ЛЬВІВ - Українці, які їдуть на роботу чи навчання у Польщу, можуть отримати протикоронавірусну вакцину неподалік українсько-польського кордону. На сьогодні, як повідомив Радіо Свобода ініціатор вакцинування - польська фірма «Медик» - працює п'ять мобільних груп, зокрема, неподалік пунктів пропуску в Медиці, Гребенному, Корчові, Дорогуську.
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04.08.2021 11:03 Відповісти
Мені здається, що Ви про різне говорите. Він про мʼяке, а Ви про кругле.
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04.08.2021 11:23 Відповісти
все питання як говорити
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04.08.2021 11:26 Відповісти
Ну то він, як я зрозумів, веде мову про те, що вакціновані також само можуть заразитися і також само є носіями інфекції як і невакциновані. Тому ніяким чином наявність вакцинації не усуне ризику заразитися від гастарбайтера. У всякому разі я так зрозумів його пост.
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04.08.2021 11:39 Відповісти
Довідпочивались та допрацювались по закордонах.
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04.08.2021 10:10 Відповісти
... хороводы с хоругвами без масок водить, не?!
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04.08.2021 12:00 Відповісти
І це теж. Тільки в "епіцентрах" вірус безсилий.
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04.08.2021 12:10 Відповісти
транш выделен можно начинать
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04.08.2021 10:24 Відповісти
...вторую серию дорожного дерибана.
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04.08.2021 10:48 Відповісти
Заразу несут те области из которых много любителей поездить за поребрик (гастарбайтеры).
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04.08.2021 13:31 Відповісти
 
 