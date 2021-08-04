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Рада может рассмотреть законопроекты по накопительной пенсионной системе после каникул, - Шмыгаль

Рада может рассмотреть законопроекты по накопительной пенсионной системе после каникул, - Шмыгаль

Кабинет Министров рассчитывает на ближайшее рассмотрение Верховной Радой первых законопроектов по введению накопительного уровня пенсий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство надеется, что народные депутаты после летнего отпуска рассмотрят этот вопрос, чтобы уже в этом году были приняты первые законы и начался планомерный процесс по введения накопительной пенсионной системы Украины", – сказал он, открывая заседание Кабмина в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не отказываемся от существующей солидарной пенсий системы, от индексации выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей пенсии", – подчеркнул премьер.

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Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) пенсионная реформа (1205) пенсия (2159) Шмыгаль Денис (2672)


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Прекрасная идея вручить пенсионные накопления маланской братии. У них не пропадет! Как в Привате не пропало.
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04.08.2021 13:29 Ответить
А почему нам про это сообщает пропагандонский путинский интерфакс?
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04.08.2021 13:32 Ответить
Очередной развод. Давайте нам деньги сейчас, да побольше, и через 20-30-40 лет вам скажут, что деньги брали попередники, так что получите свои стандартные 50$ в месяц и ни в чем себе не отказывайте.
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04.08.2021 13:43 Ответить
За 30 років вже багато чого накопичували. І де воно?
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04.08.2021 13:45 Ответить
Крутим вертим лохов разводим
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04.08.2021 14:12 Ответить
грабанут пенсов. к гадалке не ходи.
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04.08.2021 14:21 Ответить
пенсію нам не бачити як вуха без зеркала.
думаю взагалі нелегально працювати, всеодно пенсії не буде.
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04.08.2021 14:50 Ответить
 
 