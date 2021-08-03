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Новости Пенсионная реформа
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Социальные пакеты с накопительными пенсиями начнут вводить с 2023 года, - Шмыгаль

Социальные пакеты с накопительными пенсиями начнут вводить с 2023 года, - Шмыгаль

В Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения во вторник в Киеве.

"Задание для рабочей группы – это введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель – это введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для введения обязательной накопительной пенсии нам нужен сильный регулятор: ведутся работы по усилению Нацкомиссии по ценным бумагам, - Лазебная

пенсионная реформа (1205) пенсия (2159) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+5
Вже кілька поколінь українців твердо усвідомило,що накопичувати пенсію треба в себе дома в місці про яке ніхто не знає...
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03.08.2021 17:16
+4
и вот вопрос,-"а для кого копить?"
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03.08.2021 16:58
+3
99,9% что в 2023 году в Украине не будет ни монобольшинства, ни премьера Шмыргаля.
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03.08.2021 17:02
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Интересно, дедушка с картинки успеет еще чота накопить?
Социальные пакеты с накопительными пенсиями начнут вводить с 2023 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9391
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03.08.2021 16:57 Ответить
и вот вопрос,-"а для кого копить?"
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03.08.2021 16:58 Ответить
Хороший вопрос. Для внуков наверно. А вообще деньги физически то на счетах будут. И честный пенс когда захочет все снять то за углом его будут ждать рэкетиры в масках и все заберут
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03.08.2021 17:00 Ответить
роССияне уже прошли это. всё что накопили,всё пошло на поддержание штанов вротебергов и прочих ********** кремля.
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03.08.2021 17:12 Ответить
99,9% что в 2023 году в Украине не будет ни монобольшинства, ни премьера Шмыргаля.
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03.08.2021 17:02 Ответить
Не факт, что потерпевший вiслюк с Америки в Украину вернется. Может сразу рейс на Ростов будет брать...
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03.08.2021 17:03 Ответить
Социальные пакеты с накопительными пенсиями начнут вводить с 2023 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3670
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03.08.2021 17:02 Ответить
Вже кілька поколінь українців твердо усвідомило,що накопичувати пенсію треба в себе дома в місці про яке ніхто не знає...
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03.08.2021 17:16 Ответить
Это называется - прощай пенсия!!!!!!
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03.08.2021 17:17 Ответить
Такого масштабного грабежа украинцев ещё ни одна власть не затевала!
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03.08.2021 17:21 Ответить
Але ж як красиво та турборежимно!!! Ро-***** їх разом🤣
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03.08.2021 17:29 Ответить
В какой стране живут эти сказочники ? Хотя бы раз спустился в магазин ,на цены посмотрел.... Надо найти алмаз в капусте и все разом полетим на Канары.
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03.08.2021 17:35 Ответить
держава видумує різні схеми, як законно не платити пенсії звичайним пенсіонерам
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03.08.2021 17:46 Ответить
Какие накоп. ценсии в Украине? Инфляция и девальвация все полностью сожрет. Только баксы-евро-золото и в трехлитровую банку.
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03.08.2021 18:45 Ответить
Соціальний пакет можна отримати вже сьогодні! )))

Соціальні пакети з накопичувальними пенсіями почнуть запроваджувати з 2023 року - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3977
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03.08.2021 19:27 Ответить
 
 