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Новини Пенсійна реформа
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Соціальні пакети з накопичувальними пенсіями почнуть запроваджувати з 2023 року - Шмигаль

Соціальні пакети з накопичувальними пенсіями почнуть запроваджувати з 2023 року - Шмигаль

В Україні з 2023 року почнуть запроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення у вівторок у Києві.

"Завдання для робочої групи - це введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - це введення відповідних законів і повноцінне введення накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - наголосив він.

Прем'єр зазначив, що досвід введення соціальних пакетів накопичувальної пенсії далі буде поширений на соціальних працівників, вчителів та військових як елемент переходу до повноцінної накопичувальної системи.

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пенсійна реформа (726) пенсія (1581) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+5
Вже кілька поколінь українців твердо усвідомило,що накопичувати пенсію треба в себе дома в місці про яке ніхто не знає...
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03.08.2021 17:16
+4
и вот вопрос,-"а для кого копить?"
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03.08.2021 16:58
+3
99,9% что в 2023 году в Украине не будет ни монобольшинства, ни премьера Шмыргаля.
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03.08.2021 17:02
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Интересно, дедушка с картинки успеет еще чота накопить?
Социальные пакеты с накопительными пенсиями начнут вводить с 2023 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9391
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03.08.2021 16:57 Відповісти
и вот вопрос,-"а для кого копить?"
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03.08.2021 16:58 Відповісти
Хороший вопрос. Для внуков наверно. А вообще деньги физически то на счетах будут. И честный пенс когда захочет все снять то за углом его будут ждать рэкетиры в масках и все заберут
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03.08.2021 17:00 Відповісти
роССияне уже прошли это. всё что накопили,всё пошло на поддержание штанов вротебергов и прочих ********** кремля.
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03.08.2021 17:12 Відповісти
99,9% что в 2023 году в Украине не будет ни монобольшинства, ни премьера Шмыргаля.
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03.08.2021 17:02 Відповісти
Не факт, что потерпевший вiслюк с Америки в Украину вернется. Может сразу рейс на Ростов будет брать...
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03.08.2021 17:03 Відповісти
Социальные пакеты с накопительными пенсиями начнут вводить с 2023 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3670
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03.08.2021 17:02 Відповісти
Вже кілька поколінь українців твердо усвідомило,що накопичувати пенсію треба в себе дома в місці про яке ніхто не знає...
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03.08.2021 17:16 Відповісти
Это называется - прощай пенсия!!!!!!
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03.08.2021 17:17 Відповісти
Такого масштабного грабежа украинцев ещё ни одна власть не затевала!
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03.08.2021 17:21 Відповісти
Але ж як красиво та турборежимно!!! Ро-***** їх разом🤣
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03.08.2021 17:29 Відповісти
В какой стране живут эти сказочники ? Хотя бы раз спустился в магазин ,на цены посмотрел.... Надо найти алмаз в капусте и все разом полетим на Канары.
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03.08.2021 17:35 Відповісти
держава видумує різні схеми, як законно не платити пенсії звичайним пенсіонерам
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03.08.2021 17:46 Відповісти
Какие накоп. ценсии в Украине? Инфляция и девальвация все полностью сожрет. Только баксы-евро-золото и в трехлитровую банку.
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03.08.2021 18:45 Відповісти
Соціальний пакет можна отримати вже сьогодні! )))

Соціальні пакети з накопичувальними пенсіями почнуть запроваджувати з 2023 року - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3977
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03.08.2021 19:27 Відповісти
 
 