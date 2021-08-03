Соціальні пакети з накопичувальними пенсіями почнуть запроваджувати з 2023 року - Шмигаль

В Україні з 2023 року почнуть запроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення у вівторок у Києві.

"Завдання для робочої групи - це введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - це введення відповідних законів і повноцінне введення накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - наголосив він.

Прем'єр зазначив, що досвід введення соціальних пакетів накопичувальної пенсії далі буде поширений на соціальних працівників, вчителів та військових як елемент переходу до повноцінної накопичувальної системи.

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