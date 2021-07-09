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Новини
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Для запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії нам потрібен сильний регулятор: ведуться роботи з посилення Нацкомісії з цінних паперів, - Лазебна

Для запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії нам потрібен сильний регулятор: ведуться роботи з посилення Нацкомісії з цінних паперів, - Лазебна

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна назвала основні ризики введення в Україні обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Вона також розповіла, як їх знизити.

Про це Лазебна розповіла в інтерв'ю "Українським новинам", передає Цензор.НЕТ.

Міністерка зазначила, що в Україні тривалий час був відсутній інституційний регулятор, який би мав ресурси і кадри для регулювання сфери пенсійних накопичень.

"Тому, незважаючи на потужне законодавство, окремі недобросовісні гравці його не дотримувалися, не виконували правил, і регулятор ніяк це не відстежував і не реагував", - сказала вона.

За її словами, для деяких учасників ринку були зроблені винятки і певні фонди мали право не дотримуватися вимоги до них. "Саме з накопиченнями людей у таких фондах виникали проблеми: це, наприклад, фонд НБУ за часів (експрезидента Віктора. - Ред.) Януковича і фонди банку "Аркада", - уточнила Лазебна.

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"Тому нам потрібен сильний і професійний регулятор. Якщо хоча б одного з цих двох компонентів не буде - це ризики. Для того щоб система працювала надійно, держава повинна забезпечити контроль над тим, щоб всі передбачені законодавством механізми захисту працювали на практиці", - підкреслила міністерка.

Лазебна додала, що в цьому напрямку вже ведеться робота. Зокрема, є законодавчі ініціативи щодо посилення можливостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) і перші обнадійливі кроки нового складу НКЦПФР щодо посилення контролю на ринку навіть в рамках поточних повноважень.

Другим завданням вона назвала розширення надійних інвестиційних інструментів, за якими пенсійні накопичення дійсно будуть спрямовані в економіку, в зростання внутрішнього валового продукту, створення нових робочих місць з урахуванням ключових економічних реформ і пріоритетних напрямів розвитку економіки.

"До того ж, зростання обсягу внутрішніх довгострокових інвестиційних ресурсів, якими є пенсійні накопичення, стимулюватиме пропозицію таких інструментів. Тому це взаємопов'язаний поступовий процес", - уточнила Лазебна.

За її словами, в цьому напрямку потрібна спільна робота економічного блоку уряду і фінансових регуляторів. Крім того, тут важливим кроком є ​​меморандум, підписаний недавно Кабінетом Міністрів з міжнародними партнерами з розвитку інфраструктури фондового ринку.

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Третім завданням, за словами Лазебної, є вироблення додаткового захисту інвестованих пенсійних активів від неповернення при ліквідації емітентів цінних паперів і банків, а також у разі визнання їх неплатоспроможними.

"Це істотно поліпшило б захист пенсійних накопичень", - підкреслила вона, додавши, що в цьому напрямку важлива спільна робота Мін'юсту з фінансовими регуляторами.

"Якщо буде прийнятий закон про обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, нам (уряду. - Ред.) потрібно не менше 1,5 року, щоб все підготувати до старту накопичувальної пенсійної системи, тому що ніхто нам не пробачить помилки", - резюмувала міністерка.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1587) НКЦПФР (282) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+8
Раз пенсионные поборы будут на принудительной основе, значит это не услуга а обыкновенный налог. Который распилят точно так же, как пилят уже существующие налоги.
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09.07.2021 16:54
+4
Сильный регулятор, слабый регулятор - никакой разницы. Еще одна госконтора полная бесполезных чинуш. И все, что они с нас принудительно соберут, будет украдено.
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09.07.2021 16:52
+4
Какие в принципе могут быть обязательные накопительные пенсии в ЭТОЙ стране, при ЭТОЙ власти?
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09.07.2021 16:52
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Сьогодні в Конча-Заспі буде вечірка на честь першої річниці передачі діткам Зеленського державної дачі. Це була одна з обіцянок Зе-не жити в державних дачах-яку він порушив вже в перший рік свого президенства. Вона стала символом, що жодному слову півшостого довіряти не можна.
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09.07.2021 16:31 Відповісти
https://mobile.twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://mobile.twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://mobile.twitter.com/_Petko_777/status/1413424696108924930 4 ч

Режим Зеленского банкрот.

Быкование с МВФ и распил бюджета привел к полному отсутствию денег.
Истерика Зеленского и заявление Арахамии о дружбе с Китаем - это шантаж Запада.
Запад пытались шантажировать Каддафи и Саддам,Янукович и Лукашенко.
Только мелкий актер - это даже не Мадуро.
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09.07.2021 16:31 Відповісти
Не скажіть! А ви чули як воно на роялі грає?
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09.07.2021 16:57 Відповісти
бачили
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09.07.2021 17:52 Відповісти
По двойному усилению.
"усилению усилению"
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09.07.2021 16:32 Відповісти
Хотя, возможно...
"по усилению усиления"
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09.07.2021 16:33 Відповісти
Для введения обязательной накопительной пенсии нам нужен сильный регулятор: ведутся работы по усилению усилению Нацкомиссии по ценным бумагам, - Лазебная - Цензор.НЕТ 652
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09.07.2021 16:33 Відповісти
Сильный регулятор, слабый регулятор - никакой разницы. Еще одна госконтора полная бесполезных чинуш. И все, что они с нас принудительно соберут, будет украдено.
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09.07.2021 16:52 Відповісти
Какие в принципе могут быть обязательные накопительные пенсии в ЭТОЙ стране, при ЭТОЙ власти?
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09.07.2021 16:52 Відповісти
Раз пенсионные поборы будут на принудительной основе, значит это не услуга а обыкновенный налог. Который распилят точно так же, как пилят уже существующие налоги.
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09.07.2021 16:54 Відповісти
так збір в пісійний фонд і зараз примусовий
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09.07.2021 17:53 Відповісти
Ну и ка он - процветает ?
вот именно - что нет... Его деребанят все кому не лень (те кто у власти)
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09.07.2021 18:24 Відповісти
його взагалі треба знищити, а його працівників звільнити без допомоги і без права на пенсію
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09.07.2021 18:36 Відповісти
Ну этот фонд себя оправдал ... А вот то что с него воруюют...- не говорит о том, что сам фонд никчемный...
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09.07.2021 18:39 Відповісти
нічого він себе не виправдав, організація по здиранню і невиплаті грошей
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09.07.2021 20:13 Відповісти
Ну так это и есть налог.
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09.07.2021 19:32 Відповісти
Закончилось бабло на пенсии? Или чего это они так заговорили? Скажут пенсам "извините, у нас теперь накопительная система. Идите накапливайте."?
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09.07.2021 16:55 Відповісти
Я одного знаю. відомий як кровосіся. Ох і сільний був регулятор! Аж зашкалювало!
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09.07.2021 16:56 Відповісти
С этой накопительной системой можно хорошо мутить. Как, например, на раше - при дыыре в бюджете взять и заморозить (использовать в своих целях)
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09.07.2021 17:39 Відповісти
Обязательные накопительные пенсионные фонды провалились во всех еропейских государствах где их пытались внедрить!
И только в Украине нашлась Лазебная которая хочет наступить на эти "грабли"...
Или хочет контролировать эти "фонды" и кинуть на бабло всех кто будет в них "копить".
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09.07.2021 19:40 Відповісти
Это какое то ньюМММ?
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09.07.2021 20:12 Відповісти
будуть грабувати
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09.07.2021 20:51 Відповісти
Які іще накопичувальні фонди у країні з нестабільною економікою, інфляцією, курсовими коливаннями, десятками збанкрутілих банків.
Невже хтось повірить, що вкладаючи в оцей накопичувальний фонд, через років 5-30 людина не взнає, що гроші того фонду не пішли, наприклад, на "Велике крадівництво", чи той фонд збанкрував, чи в результаті інфляції гроші там знецінилися у десятки разів і буде як із совдепівськими ощадкнижками
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09.07.2021 21:57 Відповісти
Чуваки просто хотят уменьшить расходы пензионного фонда. Приняв закон- доля ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ пензий будет сокращаться. А остальное -просто ваши принудительно изьятые и обесцененные деньги. Вместо того, что бы вы самостоятельно купили валюту и отложили на старость теперь эти деньги принудительно изымут и отдадут копейками, из за инфляции,когда наступит пенсионный возраст.
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09.07.2021 22:26 Відповісти
 
 