Рада може розглянути законопроєкти щодо введення накопичувальної пенсійної системи після канікул, - Шмигаль
Кабінет Міністрів розраховує на найближчий розгляд Верховною Радою перших законопроєктів щодо введення накопичувального рівня пенсій, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд сподівається, що народні депутати після літньої відпустки розглянуть це питання, щоб вже цього року були прийняті перші закони і почався планомірний процес щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи України", - сказав він, відкриваючи засідання Кабміну в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не відмовляємося від чинної пенсійної системи, від індексації виплат для пенсіонерів. Накопичувальна пенсійна система буде працювати у форматі додаткових виплат до існуючої пенсії", - наголосив прем'єр.
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думаю взагалі нелегально працювати, всеодно пенсії не буде.