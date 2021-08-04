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Рада може розглянути законопроєкти щодо введення накопичувальної пенсійної системи після канікул, - Шмигаль

Рада може розглянути законопроєкти щодо введення накопичувальної пенсійної системи після канікул, - Шмигаль

Кабінет Міністрів розраховує на найближчий розгляд Верховною Радою перших законопроєктів щодо введення накопичувального рівня пенсій, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд сподівається, що народні депутати після літньої відпустки розглянуть це питання, щоб вже цього року були прийняті перші закони і почався планомірний процес щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи України", - сказав він, відкриваючи засідання Кабміну в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не відмовляємося від чинної пенсійної системи, від індексації виплат для пенсіонерів. Накопичувальна пенсійна система буде працювати у форматі додаткових виплат до існуючої пенсії", - наголосив прем'єр.

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ВР (14943) Кабмін (14071) пенсійна реформа (726) пенсія (1581) Шмигаль Денис (4550)


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Прекрасная идея вручить пенсионные накопления маланской братии. У них не пропадет! Как в Привате не пропало.
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04.08.2021 13:29 Відповісти
А почему нам про это сообщает пропагандонский путинский интерфакс?
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04.08.2021 13:32 Відповісти
Очередной развод. Давайте нам деньги сейчас, да побольше, и через 20-30-40 лет вам скажут, что деньги брали попередники, так что получите свои стандартные 50$ в месяц и ни в чем себе не отказывайте.
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04.08.2021 13:43 Відповісти
За 30 років вже багато чого накопичували. І де воно?
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04.08.2021 13:45 Відповісти
Крутим вертим лохов разводим
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04.08.2021 14:12 Відповісти
грабанут пенсов. к гадалке не ходи.
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04.08.2021 14:21 Відповісти
пенсію нам не бачити як вуха без зеркала.
думаю взагалі нелегально працювати, всеодно пенсії не буде.
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04.08.2021 14:50 Відповісти
 
 