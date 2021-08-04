Рада може розглянути законопроєкти щодо введення накопичувальної пенсійної системи після канікул, - Шмигаль

Кабінет Міністрів розраховує на найближчий розгляд Верховною Радою перших законопроєктів щодо введення накопичувального рівня пенсій, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд сподівається, що народні депутати після літньої відпустки розглянуть це питання, щоб вже цього року були прийняті перші закони і почався планомірний процес щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи України", - сказав він, відкриваючи засідання Кабміну в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не відмовляємося від чинної пенсійної системи, від індексації виплат для пенсіонерів. Накопичувальна пенсійна система буде працювати у форматі додаткових виплат до існуючої пенсії", - наголосив прем'єр.

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