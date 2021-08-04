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О местонахождении Чауса НАБУ узнало из письма следователя СБУ, - Сытник

О местонахождении Чауса НАБУ узнало из письма следователя СБУ, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник провел разговор с главой СБУ Иваном Бакановым, после чего на Чауса был составлен протокол о задержании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в интервью "Зеркало недели".

"О месте нахождения экс-судьи Чауса нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. Такое же письмо было направлено в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где сегодня в 14:00 будет рассматриваться наше ходатайство о взятии под стражу подозреваемого экс-судьи. После того как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ", - рассказал директор НАБУ.

По словам Сытника, после выезда сотрудников НАБУ на место он поговорил с главой СБУ Иваном Бакановым. По итогам разговора был составлен протокол о задержании Чауса.

Кроме того, Чаус находится в СИЗО СБУ, потому что у НАБУ нет собственного.

Также читайте: Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград"

Автор: 

НАБУ (4219) СБУ (19864) Сытник (958) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+19
ишаки сливаются, не знают что делать. в любом варианте оманская уже нагуляла себе лет 10 общака. будет зону развлекать - "мне 57 а я все еще не лох"...
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04.08.2021 14:00
+14
статья похищение и лишение свободы человека


да этот Чаус через ЕСПЧ еще и компенсацию немалую получит
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04.08.2021 14:05
+10
Ты реально дурак? Во-первых на каком основании его все это время где-то удерживали? Где решение суда об избрании ему меры пресечения? Это уже само по себе преступление, причем тяжкое. Во-вторых кто его покрывал? Было решение о его экстрадиции в Украину, но Чаус подал апелляцию. Оставалось только дождаться решения аппеляционного суда и его бы вернули в Украину законным путем
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04.08.2021 14:51
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ишаки сливаются, не знают что делать. в любом варианте оманская уже нагуляла себе лет 10 общака. будет зону развлекать - "мне 57 а я все еще не лох"...
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04.08.2021 14:00 Ответить
статья похищение и лишение свободы человека


да этот Чаус через ЕСПЧ еще и компенсацию немалую получит
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04.08.2021 14:05 Ответить
Подумайте, Ви розумна людина. Ніхто цього дебіла не викрадав. Молдавани обібрали його ("обезжирили" від "наколядованого") і переправили через кордон додому. А, щоб перевести стрілки від з недавна "європейської" Молдавії з такою ж Санду - звинуватили Україну у викраденні. Який смисл для СБУ викрадати чувака з Молдавії, щоб він бігав по селі в трусах і патякав язиком проти режиму і тої ж СБУ(!).
Думаю, що не даремно Чаус "косить під дурачка" (тупа побита морда, бігає в трусах, записує відосіки, а зараз ще й "нагородить цілий мішок вовни"...) - справа йде до того, що його визнають психічно хворим. І це влаштовує всіх: молдаванів, Порошенка, Зеленського, СБУ... Але, передусім - Чауса: його не зможуть засудити. І ЄСПЛ присудить йому солідну компенсацію...
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04.08.2021 21:22 Ответить
скільки можна засир...ти мозги цим чаусом. привезли додому, на всі запити послали всіх нах.... покривання іншиою державою нашого злочинця, це теж злочин.
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04.08.2021 14:10 Ответить
Ты реально дурак? Во-первых на каком основании его все это время где-то удерживали? Где решение суда об избрании ему меры пресечения? Это уже само по себе преступление, причем тяжкое. Во-вторых кто его покрывал? Было решение о его экстрадиции в Украину, но Чаус подал апелляцию. Оставалось только дождаться решения аппеляционного суда и его бы вернули в Украину законным путем
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04.08.2021 14:51 Ответить
у него столько бабла что молдоване хрен бы его отдали. а секретная операция потому и секретная что никто нихрена не знает. ни суды ни прокуратура. уже обсудили в ОП операцию по вагнеровцам. моня взял и слил все бацьке. и где теперь террористы? не подскажешь? Ю. Бутусов писал что таких сливов было аж семь. и спрашивать дурак я или нет не нужно. у меня свое мнение человека который не верит в порядочность нашей власти. ты вериш в наше правосудие и нашему правительству? а может нужно подумать кто из нас дурак
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04.08.2021 18:41 Ответить
На лицо нарушение закона. В таких случаях, перед самой спецопераций, готовятся все документы в суд, и сразу же, после пересечения границы преступника везут в суд, где ему предъявляют обвинение и избирают меру пресечения, а не удерживают где-то не понятно на каких основаниях почти два месяца. Нельзя бороться с преступностью самому нарушая закон. Тому пример РФ и Беларусь, то во что они скатились.
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04.08.2021 18:54 Ответить
ты предлагаешь отдать чауса венедиктовой,чтоб у нее стало на пару сот миллионов больше? а потом к югику луценко в англию. так?
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04.08.2021 19:07 Ответить
Я предлагаю делать все по закону
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04.08.2021 20:36 Ответить
Такая супер-секретная, шо молдаване через двое суток знали не то шо ФИО и звания, а даже размер обуви жутко секретных агентов. Либо эту "операцию" планировал лично Ванька-Дурачок баканов в перерыве между коксом и метамфетамином, либо это было сделано именно как поиск причины испортить отношения с Молдовой.
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04.08.2021 20:57 Ответить
Купи собі "Букварик" і навіть почитати спробуй...
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04.08.2021 21:42 Ответить
Я жутко нуждаюсь в советах зеленой сопли, ну
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04.08.2021 22:33 Ответить
банальний договорняк
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04.08.2021 14:35 Ответить
а авакян каким боком к НАБУ и СБУ?
или зетролю "какаяразница"?
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04.08.2021 15:02 Ответить
каким координирующим? ни набу,ни сбу не подчиняются правительству,а тем более отдельному министру.
у мвд -последнее слово,когда дело не пригодилось никому...
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04.08.2021 15:35 Ответить
Більших ідіотів привладі годі було б і уявити...
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04.08.2021 15:02 Ответить
Не робіть з Арсена супергероя, звичайний барига...
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04.08.2021 15:24 Ответить
Так відставного головмусора не дарма Сабаковим кличуть вже давно.
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04.08.2021 17:10 Ответить
міжнародний розшук. Він нелегально перетнув кордон з Молдовою, де попросив політичного притулку й чекав розгляду його екстрадиції до України.
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 РОМАНА ТРУБИ
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04.08.2021 17:25 Ответить
"Его надо сейчас #бать", - замглавы ОП СМИРНОВ ДАВАЛ УКАЗАНИЯ ТРУБЕ ОТ БОГДАНА по делу судьи-беглеца Чауса. АУДИО АУДИО Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов в очередной раз приезжает к Директору ГБР Роману Трубе и ставит задачи от "Андрея" (Богдана). В разговоре он также называет его "тезкой".
Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной https://t.me/trubuprorvalo/38?fbclid=IwAR3YMIltGPTxo-Wtjx5izLMsoj-2uhmsZMVHnlxM1mEtAtI8J4uH4L5YJXU Telegram -канале "Трубу прорвало"

Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом.
ОТ ИМЕНИ "АНДРЕЯ" (БОГДАНА), о чем сам говорит, ДАЕТ ТРУБЕ УКАЗАНИЯ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СУДЬИ ЧАУСА:


ЕГО НУЖНО "ОКРУЖИТЬ СТРАХОМ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ", ДОПРАШИВАЯ ЖЕНУ, МАТЬ И АДВОКАТА.
https://censor.net/ru/video_news/3166836/ego_nado_seyichas_bat_zamglavy_op_smirnov_daval_ukazaniya_trube_ot_bogdana_po_delu_sudibegletsa_chausa
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04.08.2021 17:27 Ответить
СМИРНОВ БЫЛ АДВОКАТОМ ЭКС-РЕГИОНАЛА,
замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,


ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ


И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
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04.08.2021 17:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7Zz9FPQo7LM

- зюзя запредельно наглый аферюга сменивший маленькую сцену кавеэна95 на международ-
ную политическую с простой целью - слава+бабло
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04.08.2021 19:14 Ответить
Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 857
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04.08.2021 19:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1Mqn5crno8Y&list=PLuFlabNyN8mO-DFhstG0nXqv_smS3iErM&index=2

- похоже шо зюзя попал в цуг-цванг очень надеюсь что это последний "пападос" поскольку наг
лец подставляет всю страну
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04.08.2021 20:11 Ответить
Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 836
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04.08.2021 20:52 Ответить
 
 