О местонахождении Чауса НАБУ узнало из письма следователя СБУ, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник провел разговор с главой СБУ Иваном Бакановым, после чего на Чауса был составлен протокол о задержании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в интервью "Зеркало недели".

"О месте нахождения экс-судьи Чауса нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. Такое же письмо было направлено в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где сегодня в 14:00 будет рассматриваться наше ходатайство о взятии под стражу подозреваемого экс-судьи. После того как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ", - рассказал директор НАБУ.

По словам Сытника, после выезда сотрудников НАБУ на место он поговорил с главой СБУ Иваном Бакановым. По итогам разговора был составлен протокол о задержании Чауса.

Кроме того, Чаус находится в СИЗО СБУ, потому что у НАБУ нет собственного.

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