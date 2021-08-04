О местонахождении Чауса НАБУ узнало из письма следователя СБУ, - Сытник
Директор НАБУ Артем Сытник провел разговор с главой СБУ Иваном Бакановым, после чего на Чауса был составлен протокол о задержании.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в интервью "Зеркало недели".
"О месте нахождения экс-судьи Чауса нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. Такое же письмо было направлено в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где сегодня в 14:00 будет рассматриваться наше ходатайство о взятии под стражу подозреваемого экс-судьи. После того как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ", - рассказал директор НАБУ.
По словам Сытника, после выезда сотрудников НАБУ на место он поговорил с главой СБУ Иваном Бакановым. По итогам разговора был составлен протокол о задержании Чауса.
Кроме того, Чаус находится в СИЗО СБУ, потому что у НАБУ нет собственного.
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да этот Чаус через ЕСПЧ еще и компенсацию немалую получит
Думаю, що не даремно Чаус "косить під дурачка" (тупа побита морда, бігає в трусах, записує відосіки, а зараз ще й "нагородить цілий мішок вовни"...) - справа йде до того, що його визнають психічно хворим. І це влаштовує всіх: молдаванів, Порошенка, Зеленського, СБУ... Але, передусім - Чауса: його не зможуть засудити. І ЄСПЛ присудить йому солідну компенсацію...
или зетролю "какаяразница"?
у мвд -последнее слово,когда дело не пригодилось никому...
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 РОМАНА ТРУБИ
Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной https://t.me/trubuprorvalo/38?fbclid=IwAR3YMIltGPTxo-Wtjx5izLMsoj-2uhmsZMVHnlxM1mEtAtI8J4uH4L5YJXU Telegram -канале "Трубу прорвало"
Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом.
ОТ ИМЕНИ "АНДРЕЯ" (БОГДАНА), о чем сам говорит, ДАЕТ ТРУБЕ УКАЗАНИЯ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СУДЬИ ЧАУСА:
ЕГО НУЖНО "ОКРУЖИТЬ СТРАХОМ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ", ДОПРАШИВАЯ ЖЕНУ, МАТЬ И АДВОКАТА.
https://censor.net/ru/video_news/3166836/ego_nado_seyichas_bat_zamglavy_op_smirnov_daval_ukazaniya_trube_ot_bogdana_po_delu_sudibegletsa_chausa
замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ
И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
- зюзя запредельно наглый аферюга сменивший маленькую сцену кавеэна95 на международ-
ную политическую с простой целью - слава+бабло
- похоже шо зюзя попал в цуг-цванг очень надеюсь что это последний "пападос" поскольку наг
лец подставляет всю страну