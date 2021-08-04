Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник провів розмову з главою СБУ Іваном Бакановим, після чого на Чауса було складено протокол про затримання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Про місце перебування екссудді Чауса нам офіційно повідомив керівник слідчого управління СБУ. Такого ж листа було направлено до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де сьогодні о 14:00 буде розглядатися наше клопотання про взяття під варту підозрюваного екссудді. Після того як ми отримали лист від СБУ, наші працівники виїхали у Феофанію, де перебували представники СБУ", - розповів директор НАБУ.

За словами Ситника, після виїзду співробітників НАБУ на місце він поговорив із главою СБУ Іваном Бакановим. За підсумками розмови було складено протокол про затримання Чауса.

Крім того, Чаус перебуває в СІЗО СБУ, бо в НАБУ немає власного.

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