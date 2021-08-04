Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник
Директор НАБУ Артем Ситник провів розмову з главою СБУ Іваном Бакановим, після чого на Чауса було складено протокол про затримання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
"Про місце перебування екссудді Чауса нам офіційно повідомив керівник слідчого управління СБУ. Такого ж листа було направлено до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де сьогодні о 14:00 буде розглядатися наше клопотання про взяття під варту підозрюваного екссудді. Після того як ми отримали лист від СБУ, наші працівники виїхали у Феофанію, де перебували представники СБУ", - розповів директор НАБУ.
За словами Ситника, після виїзду співробітників НАБУ на місце він поговорив із главою СБУ Іваном Бакановим. За підсумками розмови було складено протокол про затримання Чауса.
Крім того, Чаус перебуває в СІЗО СБУ, бо в НАБУ немає власного.
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да этот Чаус через ЕСПЧ еще и компенсацию немалую получит
Думаю, що не даремно Чаус "косить під дурачка" (тупа побита морда, бігає в трусах, записує відосіки, а зараз ще й "нагородить цілий мішок вовни"...) - справа йде до того, що його визнають психічно хворим. І це влаштовує всіх: молдаванів, Порошенка, Зеленського, СБУ... Але, передусім - Чауса: його не зможуть засудити. І ЄСПЛ присудить йому солідну компенсацію...
или зетролю "какаяразница"?
у мвд -последнее слово,когда дело не пригодилось никому...
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 РОМАНА ТРУБИ
Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной https://t.me/trubuprorvalo/38?fbclid=IwAR3YMIltGPTxo-Wtjx5izLMsoj-2uhmsZMVHnlxM1mEtAtI8J4uH4L5YJXU Telegram -канале "Трубу прорвало"
Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом.
ОТ ИМЕНИ "АНДРЕЯ" (БОГДАНА), о чем сам говорит, ДАЕТ ТРУБЕ УКАЗАНИЯ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СУДЬИ ЧАУСА:
ЕГО НУЖНО "ОКРУЖИТЬ СТРАХОМ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ", ДОПРАШИВАЯ ЖЕНУ, МАТЬ И АДВОКАТА.
https://censor.net/ru/video_news/3166836/ego_nado_seyichas_bat_zamglavy_op_smirnov_daval_ukazaniya_trube_ot_bogdana_po_delu_sudibegletsa_chausa
замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ
И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
- зюзя запредельно наглый аферюга сменивший маленькую сцену кавеэна95 на международ-
ную политическую с простой целью - слава+бабло
- похоже шо зюзя попал в цуг-цванг очень надеюсь что это последний "пападос" поскольку наг
лец подставляет всю страну