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Новини
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Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник

Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник провів розмову з главою СБУ Іваном Бакановим, після чого на Чауса було складено протокол про затримання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Про місце перебування екссудді Чауса нам офіційно повідомив керівник слідчого управління СБУ. Такого ж листа було направлено до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де сьогодні о 14:00 буде розглядатися наше клопотання про взяття під варту підозрюваного екссудді. Після того як ми отримали лист від СБУ, наші працівники виїхали у Феофанію, де перебували представники СБУ", - розповів директор НАБУ.

За словами Ситника, після виїзду співробітників НАБУ на місце він поговорив із главою СБУ Іваном Бакановим. За підсумками розмови було складено протокол про затримання Чауса.

Крім того, Чаус перебуває в СІЗО СБУ, бо в НАБУ немає власного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко про викрадення Чауса: "Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород"

Автор: 

НАБУ (5062) СБУ (12786) Ситник Артем (862) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+19
ишаки сливаются, не знают что делать. в любом варианте оманская уже нагуляла себе лет 10 общака. будет зону развлекать - "мне 57 а я все еще не лох"...
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04.08.2021 14:00
+14
статья похищение и лишение свободы человека


да этот Чаус через ЕСПЧ еще и компенсацию немалую получит
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04.08.2021 14:05
+10
Ты реально дурак? Во-первых на каком основании его все это время где-то удерживали? Где решение суда об избрании ему меры пресечения? Это уже само по себе преступление, причем тяжкое. Во-вторых кто его покрывал? Было решение о его экстрадиции в Украину, но Чаус подал апелляцию. Оставалось только дождаться решения аппеляционного суда и его бы вернули в Украину законным путем
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04.08.2021 14:51
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ишаки сливаются, не знают что делать. в любом варианте оманская уже нагуляла себе лет 10 общака. будет зону развлекать - "мне 57 а я все еще не лох"...
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04.08.2021 14:00 Відповісти
статья похищение и лишение свободы человека


да этот Чаус через ЕСПЧ еще и компенсацию немалую получит
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04.08.2021 14:05 Відповісти
Подумайте, Ви розумна людина. Ніхто цього дебіла не викрадав. Молдавани обібрали його ("обезжирили" від "наколядованого") і переправили через кордон додому. А, щоб перевести стрілки від з недавна "європейської" Молдавії з такою ж Санду - звинуватили Україну у викраденні. Який смисл для СБУ викрадати чувака з Молдавії, щоб він бігав по селі в трусах і патякав язиком проти режиму і тої ж СБУ(!).
Думаю, що не даремно Чаус "косить під дурачка" (тупа побита морда, бігає в трусах, записує відосіки, а зараз ще й "нагородить цілий мішок вовни"...) - справа йде до того, що його визнають психічно хворим. І це влаштовує всіх: молдаванів, Порошенка, Зеленського, СБУ... Але, передусім - Чауса: його не зможуть засудити. І ЄСПЛ присудить йому солідну компенсацію...
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04.08.2021 21:22 Відповісти
скільки можна засир...ти мозги цим чаусом. привезли додому, на всі запити послали всіх нах.... покривання іншиою державою нашого злочинця, це теж злочин.
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04.08.2021 14:10 Відповісти
Ты реально дурак? Во-первых на каком основании его все это время где-то удерживали? Где решение суда об избрании ему меры пресечения? Это уже само по себе преступление, причем тяжкое. Во-вторых кто его покрывал? Было решение о его экстрадиции в Украину, но Чаус подал апелляцию. Оставалось только дождаться решения аппеляционного суда и его бы вернули в Украину законным путем
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04.08.2021 14:51 Відповісти
у него столько бабла что молдоване хрен бы его отдали. а секретная операция потому и секретная что никто нихрена не знает. ни суды ни прокуратура. уже обсудили в ОП операцию по вагнеровцам. моня взял и слил все бацьке. и где теперь террористы? не подскажешь? Ю. Бутусов писал что таких сливов было аж семь. и спрашивать дурак я или нет не нужно. у меня свое мнение человека который не верит в порядочность нашей власти. ты вериш в наше правосудие и нашему правительству? а может нужно подумать кто из нас дурак
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04.08.2021 18:41 Відповісти
На лицо нарушение закона. В таких случаях, перед самой спецопераций, готовятся все документы в суд, и сразу же, после пересечения границы преступника везут в суд, где ему предъявляют обвинение и избирают меру пресечения, а не удерживают где-то не понятно на каких основаниях почти два месяца. Нельзя бороться с преступностью самому нарушая закон. Тому пример РФ и Беларусь, то во что они скатились.
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04.08.2021 18:54 Відповісти
ты предлагаешь отдать чауса венедиктовой,чтоб у нее стало на пару сот миллионов больше? а потом к югику луценко в англию. так?
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04.08.2021 19:07 Відповісти
Я предлагаю делать все по закону
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04.08.2021 20:36 Відповісти
Такая супер-секретная, шо молдаване через двое суток знали не то шо ФИО и звания, а даже размер обуви жутко секретных агентов. Либо эту "операцию" планировал лично Ванька-Дурачок баканов в перерыве между коксом и метамфетамином, либо это было сделано именно как поиск причины испортить отношения с Молдовой.
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04.08.2021 20:57 Відповісти
Купи собі "Букварик" і навіть почитати спробуй...
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04.08.2021 21:42 Відповісти
Я жутко нуждаюсь в советах зеленой сопли, ну
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04.08.2021 22:33 Відповісти
банальний договорняк
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04.08.2021 14:35 Відповісти
а авакян каким боком к НАБУ и СБУ?
или зетролю "какаяразница"?
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04.08.2021 15:02 Відповісти
каким координирующим? ни набу,ни сбу не подчиняются правительству,а тем более отдельному министру.
у мвд -последнее слово,когда дело не пригодилось никому...
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04.08.2021 15:35 Відповісти
Більших ідіотів привладі годі було б і уявити...
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04.08.2021 15:02 Відповісти
Не робіть з Арсена супергероя, звичайний барига...
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04.08.2021 15:24 Відповісти
Так відставного головмусора не дарма Сабаковим кличуть вже давно.
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04.08.2021 17:10 Відповісти
міжнародний розшук. Він нелегально перетнув кордон з Молдовою, де попросив політичного притулку й чекав розгляду його екстрадиції до України.
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 РОМАНА ТРУБИ
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04.08.2021 17:25 Відповісти
"Его надо сейчас #бать", - замглавы ОП СМИРНОВ ДАВАЛ УКАЗАНИЯ ТРУБЕ ОТ БОГДАНА по делу судьи-беглеца Чауса. АУДИО АУДИО Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов в очередной раз приезжает к Директору ГБР Роману Трубе и ставит задачи от "Андрея" (Богдана). В разговоре он также называет его "тезкой".
Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и замглавы ОП Андрея Смирнова, опубликованной https://t.me/trubuprorvalo/38?fbclid=IwAR3YMIltGPTxo-Wtjx5izLMsoj-2uhmsZMVHnlxM1mEtAtI8J4uH4L5YJXU Telegram -канале "Трубу прорвало"

Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом.
ОТ ИМЕНИ "АНДРЕЯ" (БОГДАНА), о чем сам говорит, ДАЕТ ТРУБЕ УКАЗАНИЯ КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ДЕЛЕ СУДЬИ ЧАУСА:


ЕГО НУЖНО "ОКРУЖИТЬ СТРАХОМ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ", ДОПРАШИВАЯ ЖЕНУ, МАТЬ И АДВОКАТА.
https://censor.net/ru/video_news/3166836/ego_nado_seyichas_bat_zamglavy_op_smirnov_daval_ukazaniya_trube_ot_bogdana_po_delu_sudibegletsa_chausa
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04.08.2021 17:27 Відповісти
СМИРНОВ БЫЛ АДВОКАТОМ ЭКС-РЕГИОНАЛА,
замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,


ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ


И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
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04.08.2021 17:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7Zz9FPQo7LM

- зюзя запредельно наглый аферюга сменивший маленькую сцену кавеэна95 на международ-
ную политическую с простой целью - слава+бабло
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04.08.2021 19:14 Відповісти
Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 857
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04.08.2021 19:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Mqn5crno8Y&list=PLuFlabNyN8mO-DFhstG0nXqv_smS3iErM&index=2

- похоже шо зюзя попал в цуг-цванг очень надеюсь что это последний "пападос" поскольку наг
лец подставляет всю страну
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04.08.2021 20:11 Відповісти
Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник - Цензор.НЕТ 836
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04.08.2021 20:52 Відповісти
 
 