Кабмин уволил Геращенко с поста замглавы МВД и назначил Найема замглавы Мининфраструктуры, а Маляр - замглавы Минобороны, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Кабинет Министров Украины на заседании в среду освободил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины.

Об этом сообщил находящийся на заседании народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по его словам, Кабмин назначил Мустафу-Маси Найема заместителем министра инфраструктуры Украины.

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"Кабмин назначил Киндратива Виталия Зиновьевича главой Государственной службы морского и речного транспорта", - сообщил также Гончаренко.

Вместе с тем, Кабинет Министров признал победителем конкурса на пост главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина, назначенного ранее на эту должность по упрощенной процедуре.

Также Кабмин назначил Василия Шкуракова первым заместителем министра инфраструктуры, Анатолия Комирного - заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Мери Акопян, занимавшая должность директора Департамента международного сотрудничества МВД Украины, была назначена заместителем министра внутренних дел.

Кроме того, заместителем министра обороны Украины была назначена Маляр Анна Васильевна.





