Кабмин уволил Геращенко с поста замглавы МВД и назначил Найема замглавы Мининфраструктуры, а Маляр - замглавы Минобороны, - нардеп "ЕС" Гончаренко
Кабинет Министров Украины на заседании в среду освободил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины.
Об этом сообщил находящийся на заседании народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале в среду, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, по его словам, Кабмин назначил Мустафу-Маси Найема заместителем министра инфраструктуры Украины.
"Кабмин назначил Киндратива Виталия Зиновьевича главой Государственной службы морского и речного транспорта", - сообщил также Гончаренко.
Вместе с тем, Кабинет Министров признал победителем конкурса на пост главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина, назначенного ранее на эту должность по упрощенной процедуре.
Также Кабмин назначил Василия Шкуракова первым заместителем министра инфраструктуры, Анатолия Комирного - заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Мери Акопян, занимавшая должность директора Департамента международного сотрудничества МВД Украины, была назначена заместителем министра внутренних дел.
Кроме того, заместителем министра обороны Украины была назначена Маляр Анна Васильевна.
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По-друге, він вже займав посаду в керівництві Оборонпрому.
Які в нього були досягнення на цій посаді?
Вони із СерЛещем вивертали чужі кишені.
Дорвавшись до корита, Наєм засекретив свою зарплату та премії.
І в упор не бачить татарових, своїх нинішніх партнерів по команді.
У себе на сторінці, звичайно, він буде писати про себе тільки компліментарні пости.
І став прямою протилежністю при єрмаках, татрових, зеленських - маріонетках олігархів.
шпагибутылки. С его политической позицией он сможет сделать свой личный номер. Будет поглощать бутылку и спереди, и сзади.
"В 1986 году отец Мухаммад Наим переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москву , где написал диссертацию для получения ученой степени кандидата психологических наук в Академии психологических наук Национальной Академии Наук СССР."
Вот например прикопанный Бузина, который сочинял пасквили на Т.Г.Шевченко - так его папа возглавлял при совке 5-й отдел КГБ УССР, занимался "украинским вопросом"
Говоріла баба дєду: "Я поєду к Бєлодєду,
Ізучу двомовну мову і вернусь до тебе знову".
Дєдо каже: "Не пи*ди, к Бєлодєду нєт єзди!.."
2001-2006 - Таврический Национальный университет им. В.И. Вернадского, факультет восточной филологии, диплом магистра с отличием. Аспирант.
Пойдет работать по специальности - посудомойкой?
Нужно было хорошо лизать жопу власти, а не тарелки, брать пример с Муси и Сережи и глядишь, стал бы членом какого-нибудь набсовета, получал бы мегазарплату.
Может, просто перестарался.
Слышал его отчеты об оборонпроме, задержках зарплат, дерибаном земель и предприятий. Компетентен, честен. Можете назвать другую, более копметентную фамилмю?
садят на большие зарплаты с наших налогов.
Может, вы голосовали за других? НЕ за уголовника кучму 2 раза? Причем здесь Найем?
В 5-го видел соринку в глазу, а в 6-го не замечает бревен.
А от 5-го просто всегда смердело кучмой. Это аргумент не считать его порядочным. Разве Найем не прав? Приведите ссылку, где "в 6-го не замечает бревен."
садят на большие зарплаты с наших налогов.
Нарид решает за вас, если вы действительно не голосовали ни разу за мерзость...
Когда уже этот социальный зе-лифт поднимет на подобающий уровень хомячка Ленки Зеленской?!
Так назначено судьбой для нас с тобой,
Служба дни и ночи. ..."©
Весьма любопытно, когда Тосику Геращенке врезали пендель промеж массивных полужопий, у него пухленькие щёчки тряслись?
Ну ничё-ничё, вылизыватель не только ресторанных тарелок Тосик Геращенко надолго в безвестность не канет - такой талантище всенепременно будет востребован.
Зато теперь может спать спокойно жиртрест Крищенко - его первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" отныне неоспоримо.