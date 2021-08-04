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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты на техническом уровне, - Минцифры

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты на техническом уровне, - Минцифры

Европейский Союз на техническом уровне признал украинские цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

"Техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов спецификациям ЕС. Сейчас остался последний шаг - политическая часть взаимопризнания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами", - говорится в сообщении.

Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, Нацслужбы здоровья, МИД и Госпогранслужбы.

Читайте: Киев работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован, - Витренко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) сертификат (226) Евросоюз (17076) Минцифры (316) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Опять лапша для лохов.
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04.08.2021 16:52
+3
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри - Цензор.НЕТ 1748
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04.08.2021 16:52
+3
Реально лапша, потому что в дии раздел ковид сертификаты не активен, и подписан «в разработке»
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04.08.2021 17:53
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В Украине могут внедрить COVID-сертификат уже до 1 июля. В нем будет информация о вакцинации, ПЦР-тестах или выздоровлении от коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ 6 мая.

Опять зепобеда? Или все-таки снова?
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04.08.2021 16:33 Ответить
Опять лапша для лохов.
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04.08.2021 16:52 Ответить
Я бы такую ситуацию назвал "лапша из лохов"
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04.08.2021 17:17 Ответить
Можно и так
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04.08.2021 17:38 Ответить
Реально лапша, потому что в дии раздел ковид сертификаты не активен, и подписан «в разработке»
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04.08.2021 17:53 Ответить
Сертификаты есть, выдаются семейными врачами. Но они действительны только для пользования внутри Украины или в странах с договорами по их взаимному признанию. А пока - просто бумажка с печатями.
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04.08.2021 23:11 Ответить
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри - Цензор.НЕТ 1748
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04.08.2021 16:52 Ответить
Знакомые пустили на дачу бомжа. За домиком присмотрит, воры не полезут ... "а шож, барыге-сторожу платить?!" Бомжик такой веселый и обещал быть хорошим.
Теперь отремонтировать и отмыть от дерьма дороже, чем новый участок с домиком купить.
от зедерьма Украине отмыться будет сложно, если вообще возможно.
спасибо 73 идиотам! Их выбор в Дії!
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04.08.2021 21:03 Ответить
Думаю , Україна теж може визнати ковід-сертифікати ЄС , при умові якщо ЄС зобов'яжеться виконати домашнє завдання по реформуванню своїх макулатурних папірців-сертифікатів в ******* електронну форму .
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04.08.2021 21:47 Ответить
 
 