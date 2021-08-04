Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты на техническом уровне, - Минцифры

Европейский Союз на техническом уровне признал украинские цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

"Техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов спецификациям ЕС. Сейчас остался последний шаг - политическая часть взаимопризнания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами", - говорится в сообщении.

Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, Нацслужбы здоровья, МИД и Госпогранслужбы.

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