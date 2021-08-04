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Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты на техническом уровне, - Минцифры
Европейский Союз на техническом уровне признал украинские цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
"Техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов спецификациям ЕС. Сейчас остался последний шаг - политическая часть взаимопризнания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами", - говорится в сообщении.
Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, Нацслужбы здоровья, МИД и Госпогранслужбы.
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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ 6 мая.
Опять зепобеда? Или все-таки снова?
Теперь отремонтировать и отмыть от дерьма дороже, чем новый участок с домиком купить.
от зедерьма Украине отмыться будет сложно, если вообще возможно.
спасибо 73 идиотам! Их выбор в Дії!