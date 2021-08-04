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Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри
Європейський Союз на технічному рівні визнав українські цифрові COVID-сертифікати в додатку "Дія".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.
"Технічна команда високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС. Зараз залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме узгодження від Єврокомісії і підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати із сертифікатами" , - йдеться в повідомленні.
Розробкою і технічною реалізацією спільно займаються команди Мінціфри, МОЗ, Нацслужби здоров'я, МЗС та Держприкордонслужба.
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+4 18c49ed2
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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ 6 мая.
Опять зепобеда? Или все-таки снова?
Теперь отремонтировать и отмыть от дерьма дороже, чем новый участок с домиком купить.
от зедерьма Украине отмыться будет сложно, если вообще возможно.
спасибо 73 идиотам! Их выбор в Дії!