Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри

Європейський Союз на технічному рівні визнав українські цифрові COVID-сертифікати в додатку "Дія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

"Технічна команда високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС. Зараз залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме узгодження від Єврокомісії і підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати із сертифікатами" , - йдеться в повідомленні.

Розробкою і технічною реалізацією спільно займаються команди Мінціфри, МОЗ, Нацслужби здоров'я, МЗС та Держприкордонслужба.

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