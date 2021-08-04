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Новини Коронавірус і карантин
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Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри

Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри

Європейський Союз на технічному рівні визнав українські цифрові COVID-сертифікати в додатку "Дія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

"Технічна команда високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС. Зараз залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме узгодження від Єврокомісії і підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати із сертифікатами" , - йдеться в повідомленні.

Розробкою і технічною реалізацією спільно займаються команди Мінціфри, МОЗ, Нацслужби здоров'я, МЗС та Держприкордонслужба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": COVID-сертифікати в "Дії" ще не гарантують можливість виїзду за кордон, - Мінцифри

вакцина (4419) карантин (18172) сертифікат (426) Євросоюз (13341) Мінцифри (1181) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Опять лапша для лохов.
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04.08.2021 16:52
+3
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри - Цензор.НЕТ 1748
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04.08.2021 16:52
+3
Реально лапша, потому что в дии раздел ковид сертификаты не активен, и подписан «в разработке»
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04.08.2021 17:53
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В Украине могут внедрить COVID-сертификат уже до 1 июля. В нем будет информация о вакцинации, ПЦР-тестах или выздоровлении от коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ 6 мая.

Опять зепобеда? Или все-таки снова?
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04.08.2021 16:33 Відповісти
Опять лапша для лохов.
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04.08.2021 16:52 Відповісти
Я бы такую ситуацию назвал "лапша из лохов"
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04.08.2021 17:17 Відповісти
Можно и так
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04.08.2021 17:38 Відповісти
Реально лапша, потому что в дии раздел ковид сертификаты не активен, и подписан «в разработке»
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04.08.2021 17:53 Відповісти
Сертификаты есть, выдаются семейными врачами. Но они действительны только для пользования внутри Украины или в странах с договорами по их взаимному признанию. А пока - просто бумажка с печатями.
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04.08.2021 23:11 Відповісти
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати на технічному рівні, - Мінціфри - Цензор.НЕТ 1748
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04.08.2021 16:52 Відповісти
Знакомые пустили на дачу бомжа. За домиком присмотрит, воры не полезут ... "а шож, барыге-сторожу платить?!" Бомжик такой веселый и обещал быть хорошим.
Теперь отремонтировать и отмыть от дерьма дороже, чем новый участок с домиком купить.
от зедерьма Украине отмыться будет сложно, если вообще возможно.
спасибо 73 идиотам! Их выбор в Дії!
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04.08.2021 21:03 Відповісти
Думаю , Україна теж може визнати ковід-сертифікати ЄС , при умові якщо ЄС зобов'яжеться виконати домашнє завдання по реформуванню своїх макулатурних папірців-сертифікатів в ******* електронну форму .
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04.08.2021 21:47 Відповісти
 
 