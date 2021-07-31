Киев работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован, - Витренко
Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". В то же время, Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода"
По его словам, строительство в ближайшее время будет закончено.
В то же время, украинская сторона борется за то, чтобы исключить его коммерческую эксплуатацию.
"Потому что для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел", - пояснил он.
По словам Витренко, Киев работает над тем, чтобы газопровод не был сертифицирован. Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа.
"И это записано даже в этом совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и по букве закона, и по духу закона", - добавил глава "Нафтогаза".
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Палата представників Конгресу США, ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
Робота "велика" - результат ПОВИНЕН бути вражаючий. Головне встигнути роздати. А там - "ми же працювали".
Якщо не вигорить, то ці 500 млн легко розбити на споживачів. Ну ....і вони хотіли? В нас же комуняцькі таланти. воно і раніше так було. В колишньому леніграді хтось пух з голоду, а комусь рябчиків возили літаками.
Работают-работают, не опуская рук:
...
Какие премии при убыточном бюджете нафтогаза
Триндеть можно все
Думать надо было лет десять назад
А теперь принимайте меры /оставите народ без газа/
Источник: https://censor.net/ru/n3280188
Брэшэт, собака! Добытчику и транспортировщику запрещается торговать на розничном рынке.
Американцев над Чехами. И они её добились. (из пародии Хазанова на коментатора Озерова)
"Я денно и нощно старался, пыжился и упирался, но как сказала бы моя мама - «Ну не смогла я». Пожалуйте мне за труды премию лямов 150-200".
И наблюдательный совет "Нафтогаза" выпишет - а кому ж ещё как не Витренке?