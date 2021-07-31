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Новости Газовая война
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Киев работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован, - Витренко

Киев работает над тем, чтобы

Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". В то же время, Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода" 

По его словам, строительство в ближайшее время будет закончено.

В то же время, украинская сторона борется за то, чтобы исключить его коммерческую эксплуатацию.

"Потому что для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от газопроводов "Газпрома", - глава Оператора ГТС Макогон

По словам Витренко, Киев работает над тем, чтобы газопровод не был сертифицирован. Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа.

"И это записано даже в этом совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и по букве закона, и по духу закона", - добавил глава "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас еще есть шансы бороться против "Северного потока-2": сейчас Конгресс США является самым большим союзником, - глава Оператора ГТС Макогон

сертификат (227) Северный поток (1458) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+9
Киев работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован, - Витренко - Цензор.НЕТ 1450
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31.07.2021 16:18 Ответить
+7
Зеленый звон рогами. Пусть лучше расскажет, как Нафтогаз за 1 полугодие получил 114млрд грн убытков, в основном, за счет появившегося долга перед Беней (Укрнафта)
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31.07.2021 17:48 Ответить
+6
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https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

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Палата представників Конгресу США, ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
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31.07.2021 16:14 Ответить
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https://mobile.twitter.com/Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291



Палата представників Конгресу США, ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
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31.07.2021 16:14 Ответить
И ещё очень важный нюанс : зарплаты руководства Нафтогаза должны соответствовать результатам его работы, а не быть оторванными от реала
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31.07.2021 16:15 Ответить
а когда будет сертифицирован - Киев будет работать, чтоб задвижку не открыли, а когда задвижку откроют - Киев будет работать, чтоб газа не было...
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31.07.2021 16:17 Ответить
Точно! А еще ОП работает над арестом всех Януковичей!
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31.07.2021 16:24 Ответить
У них ничего не получится,а это голимый базар!
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31.07.2021 16:43 Ответить
Не забудьте під це "святе" діло премії роздати. Пропоную відразу стартувати з 500 млн. грн.
Робота "велика" - результат ПОВИНЕН бути вражаючий. Головне встигнути роздати. А там - "ми же працювали".
Якщо не вигорить, то ці 500 млн легко розбити на споживачів. Ну ....і вони хотіли? В нас же комуняцькі таланти. воно і раніше так було. В колишньому леніграді хтось пух з голоду, а комусь рябчиків возили літаками.
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31.07.2021 16:18 Ответить
Киев работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован, - Витренко - Цензор.НЕТ 1450
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31.07.2021 16:18 Ответить
Работайте, когда будут результаты, то доложите. А бла-бла-бла, зеледент и без тебя, Витренко, успешно делает. Харе киздеть, лопату у Азирова берите нагоняйте пропиз..даболеное за 2 года наконец-то.
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31.07.2021 16:21 Ответить
...
Работают-работают, не опуская рук:
...
Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6682
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31.07.2021 16:24 Ответить
Спешат премии выписывать
Какие премии при убыточном бюджете нафтогаза
Триндеть можно все
Думать надо было лет десять назад
А теперь принимайте меры /оставите народ без газа/
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31.07.2021 16:28 Ответить
"Киев работает...." А кто именно работает, это?

Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1818
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31.07.2021 16:37 Ответить
Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". / 126 млн на усиление коту под хвост. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. Набсовет "Нафтогаза" выписал 126 млн грн премии.Снова Украина в минусе, а воры в плюсе.
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31.07.2021 16:39 Ответить
Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4642
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31.07.2021 16:41 Ответить
все ,что может Киев "зеленый" и витренко "позеленевший"- это приносить вред Украине и ее народу
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31.07.2021 16:43 Ответить
Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6545
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31.07.2021 16:50 Ответить
За что нам это наказание ? Где Вас всех Вова нашел ? Северный поток 2 - это 1% ВВП. Забудьте и работайте над водородом, над локальной атомной энергетикой. Господи, прости нас за этих дебилов во власти.
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31.07.2021 16:59 Ответить
вас.
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31.07.2021 17:51 Ответить
интересно как именно зеленое шапито работает, чтобы СП2 не был сертифицирован??? путем разговора с Байденом на повышенных тонах или лизнув СиЦзинпиня? или мечтая шантажнуть мир ядерной бомбой?? хватит уже в ОПУ завозить дурь, они и на трезву голову такие же упоротые вхлам, как и под кайфом... так зачем зря деньги тратить???
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31.07.2021 17:00 Ответить
Щаз Саша Лещ выступает на 24-м канале и обвиняет в том, что СП-2 достроили, угадайте кого? Кто приложил слишком мало усилий для этого?
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31.07.2021 17:03 Ответить
Байден і Меркель знають, хто такий Вітренко?
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31.07.2021 17:06 Ответить
Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа.
Источник: https://censor.net/ru/n3280188
Брэшэт, собака! Добытчику и транспортировщику запрещается торговать на розничном рынке.
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31.07.2021 17:29 Ответить
Нашей команде нужна была только победа. Только победа!
Американцев над Чехами. И они её добились. (из пародии Хазанова на коментатора Озерова)
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31.07.2021 17:40 Ответить
Зеленый звон рогами. Пусть лучше расскажет, как Нафтогаз за 1 полугодие получил 114млрд грн убытков, в основном, за счет появившегося долга перед Беней (Укрнафта)
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31.07.2021 17:48 Ответить
Это как после боя кулаками махать
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31.07.2021 17:52 Ответить
А когда по "Северному Потоку-2" пойдёт газ, Витренко скажет:
"Я денно и нощно старался, пыжился и упирался, но как сказала бы моя мама - «Ну не смогла я». Пожалуйте мне за труды премию лямов 150-200".
И наблюдательный совет "Нафтогаза" выпишет - а кому ж ещё как не Витренке?
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31.07.2021 18:00 Ответить
Німеччина домовилася з московією про постачання газу - ОК. Цього вже не зупинити - там вже поділили московські гроші. Та і не треба. Німеччина пішла не тільки проти України, але і проти Євросоюзу - багато країн проти цього кроку. Тепер усі зусилля треба направити на співпрацю з цими країнами, щоб рішенням суду Євросоюзу заборонити реекспорт газу в Європу з Німеччини. Тільки таким чином можливо зберегти нашу газотранспортну систему і це досить реально.
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31.07.2021 18:52 Ответить
Такое впечатление, что на Банковой нет ни одного адекватного человека, который нормально делает свою работу. Половина унюханные, половина - ворьё и где-то между ними - кацапский шпиён, работающий над развалом Украины. Походу, шпиён - единственный грамотный и умный профессионал
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31.07.2021 19:25 Ответить
Клоун, все давно доказано, Газпром по всем законам может качать только 50% от мощности.
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31.07.2021 19:39 Ответить
ем... хватит п*здеть, идите уже на х*й
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01.08.2021 01:32 Ответить
 
 