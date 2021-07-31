Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко

Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Водночас, Київ зробить все можливе, щоб газопровід не був сертифікованим і не зміг працювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, будівництво найближчим часом буде закінчено.

Водночас, українська сторона бореться за те, щоб виключити його комерційну експлуатацію.

"Тому що для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба або не було цієї труби, а важливо, щоб нею не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", - пояснив він.

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За словами Вітренка, Київ працює над тим, щоб газопровід не був сертифікований. Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським "Газпромом" і президентом Росії Володимиром Путіним. Європейське законодавство забороняє одній особі або групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу.

"І це записано навіть у цьому спільній заяві США і Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет був застосований і за буквою закону, і за духом закону", - додав глава "Нафтогазу" .

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