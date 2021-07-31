Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко
Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Водночас, Київ зробить все можливе, щоб газопровід не був сертифікованим і не зміг працювати.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, будівництво найближчим часом буде закінчено.
Водночас, українська сторона бореться за те, щоб виключити його комерційну експлуатацію.
"Тому що для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба або не було цієї труби, а важливо, щоб нею не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", - пояснив він.
За словами Вітренка, Київ працює над тим, щоб газопровід не був сертифікований. Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським "Газпромом" і президентом Росії Володимиром Путіним. Європейське законодавство забороняє одній особі або групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу.
"І це записано навіть у цьому спільній заяві США і Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет був застосований і за буквою закону, і за духом закону", - додав глава "Нафтогазу" .
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/Helg40498291
https://mobile.twitter.com/Helg40498291
https://mobile.twitter.com/Helg40498291
https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291
https://mobile.twitter.com/Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291
Палата представників Конгресу США, ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
Робота "велика" - результат ПОВИНЕН бути вражаючий. Головне встигнути роздати. А там - "ми же працювали".
Якщо не вигорить, то ці 500 млн легко розбити на споживачів. Ну ....і вони хотіли? В нас же комуняцькі таланти. воно і раніше так було. В колишньому леніграді хтось пух з голоду, а комусь рябчиків возили літаками.
Работают-работают, не опуская рук:
...
Какие премии при убыточном бюджете нафтогаза
Триндеть можно все
Думать надо было лет десять назад
А теперь принимайте меры /оставите народ без газа/
Источник: https://censor.net/ru/n3280188
Брэшэт, собака! Добытчику и транспортировщику запрещается торговать на розничном рынке.
Американцев над Чехами. И они её добились. (из пародии Хазанова на коментатора Озерова)
"Я денно и нощно старался, пыжился и упирался, но как сказала бы моя мама - «Ну не смогла я». Пожалуйте мне за труды премию лямов 150-200".
И наблюдательный совет "Нафтогаза" выпишет - а кому ж ещё как не Витренке?