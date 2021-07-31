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Новини Газова війна
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Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко

Київ працює над тим, щоб

Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Водночас, Київ зробить все можливе, щоб газопровід не був сертифікованим і не зміг працювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, будівництво найближчим часом буде закінчено.

Водночас, українська сторона бореться за те, щоб виключити його комерційну експлуатацію.

"Тому що для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба або не було цієї труби, а важливо, щоб нею не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без газотранспортної системи України Європа на 80% залежить від газопроводів "Газпрому", - глава Оператора ГТС Макогон

За словами Вітренка, Київ працює над тим, щоб газопровід не був сертифікований. Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським "Газпромом" і президентом Росії Володимиром Путіним. Європейське законодавство забороняє одній особі або групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу.

"І це записано навіть у цьому спільній заяві США і Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет був застосований і за буквою закону, і за духом закону", - додав глава "Нафтогазу" .

Також читайте: Наглядова рада "Нафтогазу" наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК. ДОКУМЕНТ

сертифікат (426) Північний потік (2460) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+9
Киев работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован, - Витренко - Цензор.НЕТ 1450
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31.07.2021 16:18
+7
Зеленый звон рогами. Пусть лучше расскажет, как Нафтогаз за 1 полугодие получил 114млрд грн убытков, в основном, за счет появившегося долга перед Беней (Укрнафта)
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31.07.2021 17:48
+6
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Палата представників Конгресу США, ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
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31.07.2021 16:14
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https://mobile.twitter.com/Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291



Палата представників Конгресу США, ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
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31.07.2021 16:14 Відповісти
И ещё очень важный нюанс : зарплаты руководства Нафтогаза должны соответствовать результатам его работы, а не быть оторванными от реала
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31.07.2021 16:15 Відповісти
а когда будет сертифицирован - Киев будет работать, чтоб задвижку не открыли, а когда задвижку откроют - Киев будет работать, чтоб газа не было...
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31.07.2021 16:17 Відповісти
Точно! А еще ОП работает над арестом всех Януковичей!
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31.07.2021 16:24 Відповісти
У них ничего не получится,а это голимый базар!
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31.07.2021 16:43 Відповісти
Не забудьте під це "святе" діло премії роздати. Пропоную відразу стартувати з 500 млн. грн.
Робота "велика" - результат ПОВИНЕН бути вражаючий. Головне встигнути роздати. А там - "ми же працювали".
Якщо не вигорить, то ці 500 млн легко розбити на споживачів. Ну ....і вони хотіли? В нас же комуняцькі таланти. воно і раніше так було. В колишньому леніграді хтось пух з голоду, а комусь рябчиків возили літаками.
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31.07.2021 16:18 Відповісти
Киев работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован, - Витренко - Цензор.НЕТ 1450
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31.07.2021 16:18 Відповісти
Работайте, когда будут результаты, то доложите. А бла-бла-бла, зеледент и без тебя, Витренко, успешно делает. Харе киздеть, лопату у Азирова берите нагоняйте пропиз..даболеное за 2 года наконец-то.
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31.07.2021 16:21 Відповісти
...
Работают-работают, не опуская рук:
...
Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6682
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31.07.2021 16:24 Відповісти
Спешат премии выписывать
Какие премии при убыточном бюджете нафтогаза
Триндеть можно все
Думать надо было лет десять назад
А теперь принимайте меры /оставите народ без газа/
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31.07.2021 16:28 Відповісти
"Киев работает...." А кто именно работает, это?

Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1818
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31.07.2021 16:37 Відповісти
Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". / 126 млн на усиление коту под хвост. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. Набсовет "Нафтогаза" выписал 126 млн грн премии.Снова Украина в минусе, а воры в плюсе.
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31.07.2021 16:39 Відповісти
Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4642
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31.07.2021 16:41 Відповісти
все ,что может Киев "зеленый" и витренко "позеленевший"- это приносить вред Украине и ее народу
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31.07.2021 16:43 Відповісти
Київ працює над тим, щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6545
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31.07.2021 16:50 Відповісти
За что нам это наказание ? Где Вас всех Вова нашел ? Северный поток 2 - это 1% ВВП. Забудьте и работайте над водородом, над локальной атомной энергетикой. Господи, прости нас за этих дебилов во власти.
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31.07.2021 16:59 Відповісти
вас.
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31.07.2021 17:51 Відповісти
интересно как именно зеленое шапито работает, чтобы СП2 не был сертифицирован??? путем разговора с Байденом на повышенных тонах или лизнув СиЦзинпиня? или мечтая шантажнуть мир ядерной бомбой?? хватит уже в ОПУ завозить дурь, они и на трезву голову такие же упоротые вхлам, как и под кайфом... так зачем зря деньги тратить???
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31.07.2021 17:00 Відповісти
Щаз Саша Лещ выступает на 24-м канале и обвиняет в том, что СП-2 достроили, угадайте кого? Кто приложил слишком мало усилий для этого?
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31.07.2021 17:03 Відповісти
Байден і Меркель знають, хто такий Вітренко?
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31.07.2021 17:06 Відповісти
Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа.
Источник: https://censor.net/ru/n3280188
Брэшэт, собака! Добытчику и транспортировщику запрещается торговать на розничном рынке.
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31.07.2021 17:29 Відповісти
Нашей команде нужна была только победа. Только победа!
Американцев над Чехами. И они её добились. (из пародии Хазанова на коментатора Озерова)
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31.07.2021 17:40 Відповісти
Зеленый звон рогами. Пусть лучше расскажет, как Нафтогаз за 1 полугодие получил 114млрд грн убытков, в основном, за счет появившегося долга перед Беней (Укрнафта)
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31.07.2021 17:48 Відповісти
Это как после боя кулаками махать
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31.07.2021 17:52 Відповісти
А когда по "Северному Потоку-2" пойдёт газ, Витренко скажет:
"Я денно и нощно старался, пыжился и упирался, но как сказала бы моя мама - «Ну не смогла я». Пожалуйте мне за труды премию лямов 150-200".
И наблюдательный совет "Нафтогаза" выпишет - а кому ж ещё как не Витренке?
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31.07.2021 18:00 Відповісти
Німеччина домовилася з московією про постачання газу - ОК. Цього вже не зупинити - там вже поділили московські гроші. Та і не треба. Німеччина пішла не тільки проти України, але і проти Євросоюзу - багато країн проти цього кроку. Тепер усі зусилля треба направити на співпрацю з цими країнами, щоб рішенням суду Євросоюзу заборонити реекспорт газу в Європу з Німеччини. Тільки таким чином можливо зберегти нашу газотранспортну систему і це досить реально.
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31.07.2021 18:52 Відповісти
Такое впечатление, что на Банковой нет ни одного адекватного человека, который нормально делает свою работу. Половина унюханные, половина - ворьё и где-то между ними - кацапский шпиён, работающий над развалом Украины. Походу, шпиён - единственный грамотный и умный профессионал
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31.07.2021 19:25 Відповісти
Клоун, все давно доказано, Газпром по всем законам может качать только 50% от мощности.
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31.07.2021 19:39 Відповісти
ем... хватит п*здеть, идите уже на х*й
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01.08.2021 01:32 Відповісти
 
 