НАБУ официально подтвердило подозрение главе Харьковского облсовета Товмасяну. ФОТО

Ранее о том, что "слугу народа" Артура Товмасяна подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме более чем 1 млн грн, сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Теперь это официально подтвердили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. … Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сказано в сообщении Бюро.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет. В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

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Товмасяну сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.



