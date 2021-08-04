РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8133 посетителя онлайн
Новости
4 414 19

НАБУ официально подтвердило подозрение главе Харьковского облсовета Товмасяну. ФОТО

Ранее о том, что "слугу народа" Артура Товмасяна подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме более чем 1 млн грн, сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Теперь это официально подтвердили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. … Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сказано в сообщении Бюро.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет. В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Читайте: НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета и фракции "Слуга народа" Товмасяну, - Бутусов

Товмасяну сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

НАБУ официально подтвердило подозрение главе Харьковского облсовета Товмасяну 01
НАБУ официально подтвердило подозрение главе Харьковского облсовета Товмасяну 02

Автор: 

НАБУ (4219) взятка (6153) облсовет (538) Харьковщина (5577) Товмасян Артур (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
подозрения - это хорошо! где посадки? конфискации?
показать весь комментарий
04.08.2021 16:44
+5
Сейчас начнется:

- Где деньги?
- Это - политические репрессии.
показать весь комментарий
04.08.2021 16:45
+4
Теперь ему прийдётся кой с кем неслабо поделится 💰💰💰 награбленным ! 😭
показать весь комментарий
04.08.2021 18:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все, попался банабак)
показать весь комментарий
04.08.2021 16:37 Ответить
Теперь ему прийдётся кой с кем неслабо поделится 💰💰💰 награбленным ! 😭
показать весь комментарий
04.08.2021 18:09 Ответить
не с ерамком-Козырем ли, или все таки с татаровым?
показать весь комментарий
05.08.2021 05:19 Ответить
Тепер він буде офіційно підтверджений голова облради...
показать весь комментарий
04.08.2021 16:39 Ответить
подозрения - это хорошо! где посадки? конфискации?
показать весь комментарий
04.08.2021 16:44 Ответить
Вісна прідьот сажать будім. Я ваш вірок - вот так гаваріл пріЗЕдьент.
показать весь комментарий
04.08.2021 17:24 Ответить
Сейчас начнется:

- Где деньги?
- Это - политические репрессии.
показать весь комментарий
04.08.2021 16:45 Ответить
Что этот ара забыл в Украине?
показать весь комментарий
04.08.2021 16:52 Ответить
💵💶💷💰⛵🚗🚁🏡
показать весь комментарий
04.08.2021 18:12 Ответить
председатель Харьковского областного совета... требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн
**************
Може Артурчік ще й гусей крав? Для полноти картіни...

Источник: https://censor.net/ru/n3280844НАБУ официально подтвердило подозрение главе Харьковского облсовета Товмасяну - Цензор.НЕТ 6811
показать весь комментарий
04.08.2021 16:56 Ответить
Та що в нас то Гепи, то Тавмасяни, то Арсенборисичи керують. Де ще таке можливо?
показать весь комментарий
04.08.2021 16:58 Ответить
Старий анекдот:

- Тату, розкажи мені, а хто такі москалі і хто такі росіяни?
- Розумієш, синку, росіяни - це така нація, вони мають свою мову, свою культуру, живуть в Росії. А москалі живуть в Україні та розбудовують незалежну українську державу.
- Добре, тату, а тоді хто такі жиди і хто такі євреї?
- Синку, євреї - це така нація. Вони живуть в Їзраїлі, вони заможні, мають власну мову, культуру. А жиди живуть в Україні та розбудовують незалежну українську державу.
- А тоді, тату, хто такі хохли і хто такі українці?
- Синку, українці - це така нація, вони мають власну мову, власну високу культуру, вони живуть в Канаді, Австралії, Америці. А хохли живуть в Україні та заважають жидам та москалям розбудовувати незалежну українську державу.
показать весь комментарий
04.08.2021 17:05 Ответить
Это проявление расизма , почему всем можно брать взятки, а арам нет
показать весь комментарий
04.08.2021 17:20 Ответить
Такі ДА !
показать весь комментарий
04.08.2021 17:25 Ответить
Артур Эмарович Товмасян (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Артур Едмарович Товмасян; род. 1 марта 1981, пгт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88 Першотравнеевое , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкая область ) - украинский государственный деятель, председатель https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Харьковской районной государственной администрации (2020) и председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 Харьковского областного совета (с 11 декабря 2020).

- Скільки часу зайняв ваш шлях в цей кабінет?
- З моменту реєстрації в «Соціальному ліфті» до розпорядження президента пройшло більше трьох місяців.
- В інтерв'ю, що підвело підсумки року роботи Президента України, Володимир Зеленський сказав, що шкодує про час, витрачений на встановлення взаєморозуміння зі «старими» керівниками, і розуміє, що був недостатньо суворий з «новими». У вас був час підготуватися до нової посади. Тому у багатьох жителів питання: ви прийшли до Харківського району зі своєю командою управлінців або будете працювати зі «старої» командою ХРДА?
https://tribune.best/archives/5194


показать весь комментарий
04.08.2021 17:36 Ответить
Если нехочет сесть, то прийдётся неслабо раскошелится !
показать весь комментарий
04.08.2021 18:07 Ответить
А НАБУ, схоже, вирішило працювати, і цим показати що вони чогось варті! Повага!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:28 Ответить
И Арсен Борисыч, как назло, в отъезде...
показать весь комментарий
05.08.2021 10:56 Ответить
 
 