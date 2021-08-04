НАБУ официально подтвердило подозрение главе Харьковского облсовета Товмасяну. ФОТО
Ранее о том, что "слугу народа" Артура Товмасяна подозревают в получении неправомерной выгоды в сумме более чем 1 млн грн, сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Теперь это официально подтвердили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. … Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сказано в сообщении Бюро.
По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет. В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.
Товмасяну сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
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- Где деньги?
- Это - политические репрессии.
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Може Артурчік ще й гусей крав? Для полноти картіни...
Источник: https://censor.net/ru/n3280844
- Тату, розкажи мені, а хто такі москалі і хто такі росіяни?
- Розумієш, синку, росіяни - це така нація, вони мають свою мову, свою культуру, живуть в Росії. А москалі живуть в Україні та розбудовують незалежну українську державу.
- Добре, тату, а тоді хто такі жиди і хто такі євреї?
- Синку, євреї - це така нація. Вони живуть в Їзраїлі, вони заможні, мають власну мову, культуру. А жиди живуть в Україні та розбудовують незалежну українську державу.
- А тоді, тату, хто такі хохли і хто такі українці?
- Синку, українці - це така нація, вони мають власну мову, власну високу культуру, вони живуть в Канаді, Австралії, Америці. А хохли живуть в Україні та заважають жидам та москалям розбудовувати незалежну українську державу.
украинский государственный деятель, председатель https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Харьковской районной государственной администрации (2020) и председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 Харьковского областного совета (с 11 декабря 2020).
- Скільки часу зайняв ваш шлях в цей кабінет?
- З моменту реєстрації в «Соціальному ліфті» до розпорядження президента пройшло більше трьох місяців.
- В інтерв'ю, що підвело підсумки року роботи Президента України, Володимир Зеленський сказав, що шкодує про час, витрачений на встановлення взаєморозуміння зі «старими» керівниками, і розуміє, що був недостатньо суворий з «новими». У вас був час підготуватися до нової посади. Тому у багатьох жителів питання: ви прийшли до Харківського району зі своєю командою управлінців або будете працювати зі «старої» командою ХРДА?
https://tribune.best/archives/5194