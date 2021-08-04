НАБУ офіційно підтвердило підозру голові Харківської облради Товмасяну. ФОТО
Раніше про те, що "слугу народу" Артура Товмасян підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в сумі більш ніж 1 млн грн, повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Тепер це офіційно підтвердили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн... Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - сказано в повідомленні Бюро.
За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада. Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.
Товмасяну повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.
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- Где деньги?
- Это - политические репрессии.
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Може Артурчік ще й гусей крав? Для полноти картіни...
Источник: https://censor.net/ru/n3280844
- Тату, розкажи мені, а хто такі москалі і хто такі росіяни?
- Розумієш, синку, росіяни - це така нація, вони мають свою мову, свою культуру, живуть в Росії. А москалі живуть в Україні та розбудовують незалежну українську державу.
- Добре, тату, а тоді хто такі жиди і хто такі євреї?
- Синку, євреї - це така нація. Вони живуть в Їзраїлі, вони заможні, мають власну мову, культуру. А жиди живуть в Україні та розбудовують незалежну українську державу.
- А тоді, тату, хто такі хохли і хто такі українці?
- Синку, українці - це така нація, вони мають власну мову, власну високу культуру, вони живуть в Канаді, Австралії, Америці. А хохли живуть в Україні та заважають жидам та москалям розбудовувати незалежну українську державу.
украинский государственный деятель, председатель https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Харьковской районной государственной администрации (2020) и председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 Харьковского областного совета (с 11 декабря 2020).
- Скільки часу зайняв ваш шлях в цей кабінет?
- З моменту реєстрації в «Соціальному ліфті» до розпорядження президента пройшло більше трьох місяців.
- В інтерв'ю, що підвело підсумки року роботи Президента України, Володимир Зеленський сказав, що шкодує про час, витрачений на встановлення взаєморозуміння зі «старими» керівниками, і розуміє, що був недостатньо суворий з «новими». У вас був час підготуватися до нової посади. Тому у багатьох жителів питання: ви прийшли до Харківського району зі своєю командою управлінців або будете працювати зі «старої» командою ХРДА?
https://tribune.best/archives/5194