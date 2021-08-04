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Новини
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НАБУ офіційно підтвердило підозру голові Харківської облради Товмасяну. ФОТО

Раніше про те, що "слугу народу" Артура Товмасян підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в сумі більш ніж 1 млн грн, повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Тепер це офіційно підтвердили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн... Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - сказано в повідомленні Бюро.

За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада. Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ вручило підозру главі Харківської облради і фракції "Слуга народу" Товмасяну, - Бутусов

Товмасяну повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

НАБУ офіційно підтвердило підозру голові Харківської облради Товмасяну 01
НАБУ офіційно підтвердило підозру голові Харківської облради Товмасяну 02

Автор: 

НАБУ (5062) хабар (4695) облрада (283) Харківщина (6054) Товмасян Артур (16)


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Топ коментарі
+6
подозрения - это хорошо! где посадки? конфискации?
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04.08.2021 16:44
+5
Сейчас начнется:

- Где деньги?
- Это - политические репрессии.
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04.08.2021 16:45
+4
Теперь ему прийдётся кой с кем неслабо поделится 💰💰💰 награбленным ! 😭
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04.08.2021 18:09
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Все, попался банабак)
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04.08.2021 16:37 Відповісти
Теперь ему прийдётся кой с кем неслабо поделится 💰💰💰 награбленным ! 😭
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04.08.2021 18:09 Відповісти
не с ерамком-Козырем ли, или все таки с татаровым?
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05.08.2021 05:19 Відповісти
Тепер він буде офіційно підтверджений голова облради...
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04.08.2021 16:39 Відповісти
подозрения - это хорошо! где посадки? конфискации?
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04.08.2021 16:44 Відповісти
Вісна прідьот сажать будім. Я ваш вірок - вот так гаваріл пріЗЕдьент.
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04.08.2021 17:24 Відповісти
Сейчас начнется:

- Где деньги?
- Это - политические репрессии.
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04.08.2021 16:45 Відповісти
Что этот ара забыл в Украине?
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04.08.2021 16:52 Відповісти
💵💶💷💰⛵🚗🚁🏡
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04.08.2021 18:12 Відповісти
председатель Харьковского областного совета... требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн
**************
Може Артурчік ще й гусей крав? Для полноти картіни...

Источник: https://censor.net/ru/n3280844НАБУ официально подтвердило подозрение главе Харьковского облсовета Товмасяну - Цензор.НЕТ 6811
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04.08.2021 16:56 Відповісти
Та що в нас то Гепи, то Тавмасяни, то Арсенборисичи керують. Де ще таке можливо?
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04.08.2021 16:58 Відповісти
Старий анекдот:

- Тату, розкажи мені, а хто такі москалі і хто такі росіяни?
- Розумієш, синку, росіяни - це така нація, вони мають свою мову, свою культуру, живуть в Росії. А москалі живуть в Україні та розбудовують незалежну українську державу.
- Добре, тату, а тоді хто такі жиди і хто такі євреї?
- Синку, євреї - це така нація. Вони живуть в Їзраїлі, вони заможні, мають власну мову, культуру. А жиди живуть в Україні та розбудовують незалежну українську державу.
- А тоді, тату, хто такі хохли і хто такі українці?
- Синку, українці - це така нація, вони мають власну мову, власну високу культуру, вони живуть в Канаді, Австралії, Америці. А хохли живуть в Україні та заважають жидам та москалям розбудовувати незалежну українську державу.
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04.08.2021 17:05 Відповісти
Это проявление расизма , почему всем можно брать взятки, а арам нет
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04.08.2021 17:20 Відповісти
Такі ДА !
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04.08.2021 17:25 Відповісти
Артур Эмарович Товмасян (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Артур Едмарович Товмасян; род. 1 марта 1981, пгт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88 Першотравнеевое , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкая область ) - украинский государственный деятель, председатель https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Харьковской районной государственной администрации (2020) и председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 Харьковского областного совета (с 11 декабря 2020).

- Скільки часу зайняв ваш шлях в цей кабінет?
- З моменту реєстрації в «Соціальному ліфті» до розпорядження президента пройшло більше трьох місяців.
- В інтерв'ю, що підвело підсумки року роботи Президента України, Володимир Зеленський сказав, що шкодує про час, витрачений на встановлення взаєморозуміння зі «старими» керівниками, і розуміє, що був недостатньо суворий з «новими». У вас був час підготуватися до нової посади. Тому у багатьох жителів питання: ви прийшли до Харківського району зі своєю командою управлінців або будете працювати зі «старої» командою ХРДА?
https://tribune.best/archives/5194


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04.08.2021 17:36 Відповісти
Если нехочет сесть, то прийдётся неслабо раскошелится !
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04.08.2021 18:07 Відповісти
А НАБУ, схоже, вирішило працювати, і цим показати що вони чогось варті! Повага!
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04.08.2021 18:28 Відповісти
И Арсен Борисыч, как назло, в отъезде...
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05.08.2021 10:56 Відповісти
 
 