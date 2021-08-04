НАБУ офіційно підтвердило підозру голові Харківської облради Товмасяну. ФОТО

Раніше про те, що "слугу народу" Артура Товмасян підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в сумі більш ніж 1 млн грн, повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Тепер це офіційно підтвердили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"4 серпня 2021 року прокурор САП за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 млн грн... Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - сказано в повідомленні Бюро.

За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада. Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

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Товмасяну повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.



