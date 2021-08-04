УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9266 відвідувачів онлайн
Новини
12 050 32

НАБУ вручило підозру главі Харківської облради і фракції "Слуга народу" Товмасяну, - Бутусов

НАБУ вручило підозру главі Харківської облради і фракції

Детективи НАБУ щойно вручили підозру голові фракції "Слуга народу" і главі Харківської обласної ради Артуру Товмасяну.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У ході слідства НАБУ отримало докази причетності Товмасяна до організації вимагання хабарів у керівників державних підприємств Харківської області", - розповів журналіст.

Також читайте: Бізнесмен Павлюк тягне поновленого судом після люстрації ексглаву СБУ Дніпропетровщини Верхогляда на пост глави Харківської ОДА, - журналіст Грішин

"З огляду на високий державний статус Товмасяна, підозру йому підписав в.о. генерального прокурора Роман Говда", - зазначив він.

"Слуга народу Товмасян, за даними слідства, створив злочинне угрупування разом з головою фракції ОПЗЖ у Харківській облраді Андрієм Малишем. Підозру Малишу було вручено 22 липня. Під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва свої телефони, але це не допомогло слузі народу приховати свої контакти", - додав Бутусов.

Автор: 

НАБУ (5062) облрада (283) Харків (5569) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3580) Слуга народу (2811)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Слуга народа Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем МалышомИсточник: https://censor.net/ru/n3280814
Без комментариев ....
показати весь коментар
04.08.2021 15:00
+13
В ходе следствия НАБУ получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взяток у руководителей государственных предприятий Харьковской области
_________

Нариду такие нравятся.
показати весь коментар
04.08.2021 15:00
+10
І чьо? От коли його реально посадять років на десять, ( в чому я маю великий сумнів,що посадять взагалі),тоді і повідомите.
показати весь коментар
04.08.2021 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ходе следствия НАБУ получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взяток у руководителей государственных предприятий Харьковской области
_________

Нариду такие нравятся.
показати весь коментар
04.08.2021 15:00 Відповісти
Чем меньше корумпированных тараканов - тем чище воздух !!! Браво !!!
показати весь коментар
04.08.2021 15:11 Відповісти
Уже кого-то из коррупционеров посадили при величайшем Зе-борцуне с коррупцией? - Помнится, как ЗЕслуги грозились еще в предвыборной компании, что Владимир Зеленский призначить гол.прокурором - https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/10/7211779/ екс-прокурора США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші - чтобы победить коррупцию в Украине. Ведь как-никак, а уже 2 преЗЕдентских года прошло - и где же результаты, зебобики.
показати весь коментар
04.08.2021 15:57 Відповісти
Слуга народа Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем МалышомИсточник: https://censor.net/ru/n3280814
Без комментариев ....
показати весь коментар
04.08.2021 15:00 Відповісти
Хто б сумнівався ?
показати весь коментар
04.08.2021 15:15 Відповісти
Видно, ця "группировка" на шкоду Україні, бо корупція на державному рівні -- це вже політика.
показати весь коментар
04.08.2021 20:56 Відповісти
НАБУ вручило подозрение главе фракции "Слуга народа" и главе Харьковского облсовета Товмасяну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 587
показати весь коментар
04.08.2021 15:00 Відповісти
Пиши с новой строчки: Обед. Подчеркни. От супа отказалась В скобках: Суп харчо. Три порции шашлыка выбросила в пропасть.
показати весь коментар
04.08.2021 15:03 Відповісти
НАБУ вручило підозру голові фракції "Слуга народу" і главі Харківської облради Товмасяну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3284
показати весь коментар
04.08.2021 15:05 Відповісти
І чьо? От коли його реально посадять років на десять, ( в чому я маю великий сумнів,що посадять взагалі),тоді і повідомите.
показати весь коментар
04.08.2021 15:05 Відповісти
Посадять? При владі зелохів він на підвищення піде...
показати весь коментар
04.08.2021 15:28 Відповісти
не посадять, піде на угоду, отримає умовно і буде далі жити за крадні гроші.
показати весь коментар
04.08.2021 17:35 Відповісти
Так... я далек от "Слуг народа", да и от Харькова, но отчего-то слегка напрягся. А кто ж это его так?
показати весь коментар
04.08.2021 15:05 Відповісти
Ждем Клоуну по викраденню Чауса...
показати весь коментар
04.08.2021 15:06 Відповісти
Лучше бы он сам в окно...
показати весь коментар
04.08.2021 15:06 Відповісти
👏😀👏😁👏😀 👍👍👍 Наконец то начали давить тараканов !
показати весь коментар
04.08.2021 15:08 Відповісти
Віфсьоврьотє! Слуги Шмарклі не такі, вони всі чесні!
показати весь коментар
04.08.2021 15:10 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2021 16:00 Відповісти
товмасян+малыш=брак по рассчёту...
показати весь коментар
04.08.2021 15:13 Відповісти
Мабуть, з вірменської мафії авакяна.
показати весь коментар
04.08.2021 21:00 Відповісти
НАБУ вручило підозру главі Харківської облради і фракції "Слуга народу" Товмасяну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5993
показати весь коментар
04.08.2021 15:13 Відповісти
А Ви знаєте що вірмен в Україні вже вдвічі більше ніж жидів?
показати весь коментар
04.08.2021 20:53 Відповісти
Так это же повысит рейтинг ЗЕ в глазах зебилов! Парадокс мудрого нариду!
показати весь коментар
04.08.2021 15:35 Відповісти
бедная Молдова.... их же больше двухсот.....
показати весь коментар
04.08.2021 15:53 Відповісти
Лучшие сливки Зе дерьма партия уродов воров а где это арахамия пропал после своих проповедей выковыривает вазелин из одного места Господи нами правит балаган
показати весь коментар
04.08.2021 16:18 Відповісти
Ми, не такі як " попередніки"! Це вже без сумнівів.
показати весь коментар
04.08.2021 16:54 Відповісти
Зеленскому и его шобле НАБУ, как кость в горле. Обидно что сажает не НАБУ а суды. Т.е. итог предсказуем.
показати весь коментар
04.08.2021 17:40 Відповісти
яке тобі НАБУ "шобло Зеленського"?? що мелеш? Вони "кістка в горлі" ГП 100%-тній!
показати весь коментар
04.08.2021 20:06 Відповісти
Гнать этого армяна сраной метлой в свою армению, нехрен таким "слугам" в Украине делать.
показати весь коментар
04.08.2021 18:54 Відповісти
чрез тюрьму)
показати весь коментар
04.08.2021 22:20 Відповісти
А что значит и. о. Генерального прокурора? Я что-то пропустил?
показати весь коментар
04.08.2021 22:54 Відповісти
И АА, как назло, в Италии
показати весь коментар
05.08.2021 10:51 Відповісти
 
 