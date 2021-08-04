НАБУ вручило підозру главі Харківської облради і фракції "Слуга народу" Товмасяну, - Бутусов

Детективи НАБУ щойно вручили підозру голові фракції "Слуга народу" і главі Харківської обласної ради Артуру Товмасяну.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У ході слідства НАБУ отримало докази причетності Товмасяна до організації вимагання хабарів у керівників державних підприємств Харківської області", - розповів журналіст.

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"З огляду на високий державний статус Товмасяна, підозру йому підписав в.о. генерального прокурора Роман Говда", - зазначив він.

"Слуга народу Товмасян, за даними слідства, створив злочинне угрупування разом з головою фракції ОПЗЖ у Харківській облраді Андрієм Малишем. Підозру Малишу було вручено 22 липня. Під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва свої телефони, але це не допомогло слузі народу приховати свої контакти", - додав Бутусов.