Бізнесмен Павлюк тягне поновленого судом після люстрації ексглаву СБУ Дніпропетровщини Верхогляда на пост глави Харківської ОДА, - журналіст Грішин

Люстрований після Майдану, але потім поновлений судом, ексглава СБУ Дніпропетровської області Володимир Верхогляд може бути призначений головою Харківської ОДА.

Про це повідомив журналіст Сергій Грішин, передає Цензор.НЕТ.

"Скоро в Харківській області змінять голову ОДА. Цікаві кадри почали вилазити на поверхню. Один із фаворитів на посаду голови ОДА - Володимир Верхогляд. Вам це прізвище може нічого не сказати. А ось жителі Дніпропетровської області мають добре пам’ятати цього царька-самодура, він у них очолював СБУ в 2008-2012 роках. Людина з дуже неоднозначною біографією. До призначення в Дніпро, керував контррозвідкою в департаменті захисту економіки. Бізнесмени чудо розуміють, що за перці працювали в цьому департаменті. Про Верхогляда казали, його бізнес: кришування наркотрафіку з РФ, рейдерство, рекет. Нормальний такий набір. Після Майдану був люстрований. Ніби перемога. Але через суд скасував люстрацію і ще отримав компенсацію від держави 2,5 млн грн", - заявив він.

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За інформацією журналіста, Ілля Павлюк "тягне цього орла на голову Харківської ОДА".

"Їхня логіка зрозуміла, прикордонна область, митниця, контрабанда. Верхогляд чудовий кандидат на ці схеми", - додав Грішин.