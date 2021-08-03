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Бізнесмен Павлюк тягне поновленого судом після люстрації ексглаву СБУ Дніпропетровщини Верхогляда на пост глави Харківської ОДА, - журналіст Грішин

Бізнесмен Павлюк тягне поновленого судом після люстрації ексглаву СБУ Дніпропетровщини Верхогляда на пост глави Харківської ОДА, - журналіст Грішин

Люстрований після Майдану, але потім поновлений судом, ексглава СБУ Дніпропетровської області Володимир Верхогляд може бути призначений головою Харківської ОДА.

Про це повідомив журналіст Сергій Грішин, передає Цензор.НЕТ.

"Скоро в Харківській області змінять голову ОДА. Цікаві кадри почали вилазити на поверхню. Один із фаворитів на посаду голови ОДА - Володимир Верхогляд. Вам це прізвище може нічого не сказати. А ось жителі Дніпропетровської області мають добре пам’ятати цього царька-самодура, він у них очолював СБУ в 2008-2012 роках. Людина з дуже неоднозначною біографією. До призначення в Дніпро, керував контррозвідкою в департаменті захисту економіки. Бізнесмени чудо розуміють, що за перці працювали в цьому департаменті. Про Верхогляда казали, його бізнес: кришування наркотрафіку з РФ, рейдерство, рекет. Нормальний такий набір. Після Майдану був люстрований. Ніби перемога. Але через суд скасував люстрацію і ще отримав компенсацію від держави 2,5 млн грн", - заявив він.

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За інформацією журналіста, Ілля Павлюк "тягне цього орла на голову Харківської ОДА".

"Їхня логіка зрозуміла, прикордонна область, митниця, контрабанда. Верхогляд чудовий кандидат на ці схеми", - додав Грішин.

Бізнесмен Павлюк тягне поновленого судом після люстрації ексглаву СБУ Дніпропетровщини Верхогляда на пост глави Харківської ОДА, - журналіст Грішин 01

Бізнесмен Павлюк тягне поновленого судом після люстрації ексглаву СБУ Дніпропетровщини Верхогляда на пост глави Харківської ОДА, - журналіст Грішин 02

Автор: 

контрабанда (1821) призначення (2272) ОДА (1625) СБУ (12774) митниця (1871) Харківщина (6054) Павлюк Ілля (8) Грішин Сергій (1) Верхогляд Володимир (1)


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Топ коментарі
+11
Верхогляда можно заносить во все учебники по коррупции. Это я вам как житель Днепра говорю. Именно при нем СБУ Днепра превратилась в Службу Бабла.
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03.08.2021 15:06
+5
Да на нём клейма ставить негде! Схемщик Верхогляд! закореный вор, мошенник, коррупционер....на фиг он тут в Харькове нужен, чмо коррумпированое. За ним тюрьма плачит.
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03.08.2021 15:49
+4
такое впечатление что без опытных коррупционеров зеленые не справляются...
а то оте отбросы шо зашли во власть только о себе думают ))) а надо жеж и про великихрехформаторов и найсветлейшего не забывать...)))
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03.08.2021 15:55
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Є навіть відео
Бизнесмен Павлюк тянет восстановленного судом после люстрации экс-главу СБУ Днепропетровщины Верхогляда на пост главы Харьковской ОГА, - журналист Гришин - Цензор.НЕТ 3728
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03.08.2021 14:48 Відповісти
Слухи,слухи,как назойливые мухи.Спасу нет.
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03.08.2021 14:52 Відповісти
Помню я этого козла. Возглавлял КЗЕД. Я уволился в 2009 г. Редкой души говно.
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03.08.2021 15:01 Відповісти
Верхогляда можно заносить во все учебники по коррупции. Это я вам как житель Днепра говорю. Именно при нем СБУ Днепра превратилась в Службу Бабла.
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03.08.2021 15:06 Відповісти
такіє люді слугам нужни!
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03.08.2021 15:12 Відповісти
пусть уже эти Бывшие ТОВАРИЩИ сидят дома!!! У них и так усе чики- пуки!!!!! Успокаивайтесь - чуваки!!!
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03.08.2021 15:18 Відповісти
Да на нём клейма ставить негде! Схемщик Верхогляд! закореный вор, мошенник, коррупционер....на фиг он тут в Харькове нужен, чмо коррумпированое. За ним тюрьма плачит.
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03.08.2021 15:49 Відповісти
Зєлєнскій нєувінават? 😮 То Павлюк укази підписує? Мене бісить, коли речі називають не тими іменами, які у них насправді. Напевне потрібно визнати, що спонсори, чи власники Зєлєнского керують країною у незаконний спосіб?
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03.08.2021 15:49 Відповісти
такое впечатление что без опытных коррупционеров зеленые не справляются...
а то оте отбросы шо зашли во власть только о себе думают ))) а надо жеж и про великихрехформаторов и найсветлейшего не забывать...)))
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03.08.2021 15:55 Відповісти
Навіщо в Харкові чужі паскудники? Своїх вистачає))
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03.08.2021 16:26 Відповісти
 
 