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Бизнесмен Павлюк тянет восстановленного судом после люстрации экс-главу СБУ Днепропетровщины Верхогляда на пост главы Харьковской ОГА, - журналист Гришин

Бизнесмен Павлюк тянет восстановленного судом после люстрации экс-главу СБУ Днепропетровщины Верхогляда на пост главы Харьковской ОГА, - журналист Гришин

Люстрированный после Майдана, но потом восстановленный судом, экс-глава СБУ Днепропетровской области Владимир Верхогляд может быть назначен главой Харьковской ОГА.

Об этом сообщил журналист Сергей Гришин, передает Цензор.НЕТ.

"Скоро в Харьковской области сменят председателя ОГА. Интересные кадры начали вылезать на поверхность. Один из фаворитов на должность главы ОГА - Владимир Верхогляд. Вам это имя может ничего не сказать. А вот жители Днепропетровской области, должны хорошо помнить этого царька-самодура, он у них возглавлял СБУ в 2008-2012 годах. Человек с очень неоднозначной биографией. До назначения в Днепр, руководил контрразведкой в ​​департаменте защиты экономики. Бизнесмены чудесно понимают, что за перцы работали в этом департаменте. О Верхогляде говорил, его бизнес: крышевание наркотрафика из РФ, рейдерство, рэкет. Нормальный такой набор. После Майдана был люстрирован. Вроде бы победа. Но через суд отменил люстрацию и еще получил компенсацию от государства 2,5 млн грн", - заявил он.

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По информации журналиста, Илья Павлюк, "тянет этого орла на председателя Харьковской ОГА".

"Их логика понятна, пограничная область, таможня, контрабанда. Верхогляд замечательный кандидат на эти схемы", - добавил Гришин.

Бизнесмен Павлюк тянет восстановленного судом после люстрации экс-главу СБУ Днепропетровщины Верхогляда на пост главы Харьковской ОГА, - журналист Гришин 01
Бизнесмен Павлюк тянет восстановленного судом после люстрации экс-главу СБУ Днепропетровщины Верхогляда на пост главы Харьковской ОГА, - журналист Гришин 02

Автор: 

контрабанда (2408) назначение (2167) ОГА (2388) СБУ (19855) таможня (1958) Харьковщина (5577) Павлюк Илья (6) Гришин Сергей (1) Верхогляд Владимир (1)


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Топ комментарии
+11
Верхогляда можно заносить во все учебники по коррупции. Это я вам как житель Днепра говорю. Именно при нем СБУ Днепра превратилась в Службу Бабла.
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03.08.2021 15:06
+5
Да на нём клейма ставить негде! Схемщик Верхогляд! закореный вор, мошенник, коррупционер....на фиг он тут в Харькове нужен, чмо коррумпированое. За ним тюрьма плачит.
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03.08.2021 15:49
+4
такое впечатление что без опытных коррупционеров зеленые не справляются...
а то оте отбросы шо зашли во власть только о себе думают ))) а надо жеж и про великихрехформаторов и найсветлейшего не забывать...)))
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03.08.2021 15:55
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Бизнесмен Павлюк тянет восстановленного судом после люстрации экс-главу СБУ Днепропетровщины Верхогляда на пост главы Харьковской ОГА, - журналист Гришин - Цензор.НЕТ 3728
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03.08.2021 14:48 Ответить
Слухи,слухи,как назойливые мухи.Спасу нет.
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03.08.2021 14:52 Ответить
Помню я этого козла. Возглавлял КЗЕД. Я уволился в 2009 г. Редкой души говно.
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03.08.2021 15:01 Ответить
Верхогляда можно заносить во все учебники по коррупции. Это я вам как житель Днепра говорю. Именно при нем СБУ Днепра превратилась в Службу Бабла.
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03.08.2021 15:06 Ответить
такіє люді слугам нужни!
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03.08.2021 15:12 Ответить
пусть уже эти Бывшие ТОВАРИЩИ сидят дома!!! У них и так усе чики- пуки!!!!! Успокаивайтесь - чуваки!!!
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03.08.2021 15:18 Ответить
Да на нём клейма ставить негде! Схемщик Верхогляд! закореный вор, мошенник, коррупционер....на фиг он тут в Харькове нужен, чмо коррумпированое. За ним тюрьма плачит.
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03.08.2021 15:49 Ответить
Зєлєнскій нєувінават? 😮 То Павлюк укази підписує? Мене бісить, коли речі називають не тими іменами, які у них насправді. Напевне потрібно визнати, що спонсори, чи власники Зєлєнского керують країною у незаконний спосіб?
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03.08.2021 15:49 Ответить
такое впечатление что без опытных коррупционеров зеленые не справляются...
а то оте отбросы шо зашли во власть только о себе думают ))) а надо жеж и про великихрехформаторов и найсветлейшего не забывать...)))
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03.08.2021 15:55 Ответить
Навіщо в Харкові чужі паскудники? Своїх вистачає))
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03.08.2021 16:26 Ответить
 
 