Бизнесмен Павлюк тянет восстановленного судом после люстрации экс-главу СБУ Днепропетровщины Верхогляда на пост главы Харьковской ОГА, - журналист Гришин

Люстрированный после Майдана, но потом восстановленный судом, экс-глава СБУ Днепропетровской области Владимир Верхогляд может быть назначен главой Харьковской ОГА.

Об этом сообщил журналист Сергей Гришин, передает Цензор.НЕТ.

"Скоро в Харьковской области сменят председателя ОГА. Интересные кадры начали вылезать на поверхность. Один из фаворитов на должность главы ОГА - Владимир Верхогляд. Вам это имя может ничего не сказать. А вот жители Днепропетровской области, должны хорошо помнить этого царька-самодура, он у них возглавлял СБУ в 2008-2012 годах. Человек с очень неоднозначной биографией. До назначения в Днепр, руководил контрразведкой в ​​департаменте защиты экономики. Бизнесмены чудесно понимают, что за перцы работали в этом департаменте. О Верхогляде говорил, его бизнес: крышевание наркотрафика из РФ, рейдерство, рэкет. Нормальный такой набор. После Майдана был люстрирован. Вроде бы победа. Но через суд отменил люстрацию и еще получил компенсацию от государства 2,5 млн грн", - заявил он.

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По информации журналиста, Илья Павлюк, "тянет этого орла на председателя Харьковской ОГА".

"Их логика понятна, пограничная область, таможня, контрабанда. Верхогляд замечательный кандидат на эти схемы", - добавил Гришин.



