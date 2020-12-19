РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11320 посетителей онлайн
Новости Фото
11 570 32

Бизнесмен Павлюк "курирует" "слуг народа" и принимает людей Ахметова, - Bihus.info. ВИДЕО

Бизнесмен Илья Павлюк принимает в своем офисе нардепов "Слуги народа" и людей олигарха Рината Ахметова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.info.

"Похоже, офис Павлюка стал "местом встречи, которое нельзя изменить". За полчаса мы зафиксировали здесь автомобиль компании Ахметова и нескольких нардепов "Слуги народа". Кстати, после визитов "людей" олигарха - в офис "куратора" Павлюка, народные депутаты так называемой "группы Павлюка": голосовали за законопроект по руде, который был выгоден Ринату Ахметову; заблокировали законопроект с изменениями в бюджет, который был не выгоден для Ахметова; голосовали за бюджет - только после того, как туда добавили выплаты по "зеленому тарифу" Ахметова", - отмечают журналисты.

Бизнесмен Павлюк курирует слуг народа и принимает людей Ахметова, - Bihus.info 01
Бизнесмен Павлюк курирует слуг народа и принимает людей Ахметова, - Bihus.info 02
Бизнесмен Павлюк курирует слуг народа и принимает людей Ахметова, - Bihus.info 03

Смотрите также: Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только "кварталовцы", но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач. ВИДЕО

С 24 ноября журналисты начали замечать, что офис Ильи Павлюка регулярно посещают не менее пяти депутатов "Слуги народа" (по разным данным всего так называемая "группа Павлюка" состоит из примерно 30 народных депутатов "Слуги народа"). Визиты происходили и непосредственно перед голосованием Верховной Рады за бюджет на следующий год.

Также журналистам удалось зафиксировать регулярные визиты самого бизнесмена в Офис президента. Он был там и в субботу 28 ноября во время встречи руководителей ОП, премьера и председателей парламентских фракций. Встреча, по словам председателя Верховной Дмитрия Разумкова, была посвящена поиску голосов за законопроект по решению Конституционного кризиса.

Смотрите также: Татаров сопровождал Ахметова во время похода в НАБУ, - Bihus.info. ФОТОрепортаж

По словам журналистов, Павлюк имеет давние и тесные связи с командой Владимира Зеленского. Во время президентских выборов Павлюк входил в условную группу "Регионы" в штабе тогда еще кандидата Зеленского. Вместе с Александром Корниенко ("Слуга народа") и Сергеем Трофимовым (экс-заместитель руководителя ОП) Павлюк занимался координацией регионального актива Зе-команды.

"Тогда Павлюк постоянно контактировал также с рядом будущих кандидатов от "Слуги народа", которые в дальнейшем прошли в парламент. Никакой официальной должности Илья Павлюк не получал, но его имя регулярно возникало в СМИ в контексте влияния на часть депутатов Верховной Рады", - говорится в материале.

Ахметов Ринат (2004) Бигус (193) Слуга народа (2632) Павлюк Илья (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Жулик он вороватый а не бизнесмен ...
показать весь комментарий
19.12.2020 09:40
+11
Не государство ,а какое то дочернее предприятие кооператива "Озеро" да малята ,которых 73%
показать весь комментарий
19.12.2020 10:00
+8
Непотопляємий Гудок добре себе чухав та чухає при любій владі. Гроші в цій країні вирішували та вирішують будь яке питання.
показать весь комментарий
19.12.2020 09:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жулик он вороватый а не бизнесмен ...
показать весь комментарий
19.12.2020 09:40 Ответить
Членограй 👃🏻🎹🤢🤡 зеленый , победивший коррупцию
показать весь комментарий
19.12.2020 10:49 Ответить
завидуешь мурзилка
показать весь комментарий
19.12.2020 12:04 Ответить
БЛ-дь не верховная рада,а сборище ОБНАГЛЕЛЫХ ШАКАЛОВ,разворовывают страну,а зеленый ДЭБИЛ все видосики показывает,РАЗОРВУТ ,как шарик грелку
показать весь комментарий
19.12.2020 16:04 Ответить
Бабло,бабло,бабло,ещё бабла,ещё,ещё...Интересно,есть какие-то пределы,разумная достаточность,в понимании всех этих людей?
показать весь комментарий
19.12.2020 09:43 Ответить
"Це фантастика. Такого не існує!'(с)
показать весь комментарий
19.12.2020 09:49 Ответить
Непотопляємий Гудок добре себе чухав та чухає при любій владі. Гроші в цій країні вирішували та вирішують будь яке питання.
показать весь комментарий
19.12.2020 09:47 Ответить
Тролль, Ахметов действительно непотоплямый. Такой же как и твой босс Коломойский. Но в статье речь идет не о них. А о назначенном Зеленским решалой-Павлюке. Которому, по видимому, поручено собирать бабло за решение "нужных вопросов" олигархов и заносить это бабло по нужному адресу.
показать весь комментарий
19.12.2020 10:12 Ответить
Ну это уже не коррупция. Это уже мафиозное сращение государственных и криминальных структур... прям как синехия малых половых губ...
показать весь комментарий
19.12.2020 10:17 Ответить
Засунь собі глибоко в дупу твого Коломойського.
показать весь комментарий
19.12.2020 10:29 Ответить
Ты же за них 🤢🤡🎪💩👿 ж… рвал
показать весь комментарий
19.12.2020 10:50 Ответить
Коли злодійкуватих дружбанів Петра Олексійовича, на кшталт Свинарчуків, "Біхус" викриває, вся ПЕСикова зграя волає "нє вєрім". В той же час вірять навіть напису на заборі, аби цей напис був проти Зеленського.
показать весь комментарий
19.12.2020 10:31 Ответить
Дятелко,свинарчуки гринпоца переплюнули свинарчуков кондитера. И только малахольные полубурки, типа тебя, еще верят в галабародька😆🍌
показать весь комментарий
19.12.2020 11:44 Ответить
Бигус "відкривае", только кошелек, когда туда ложат денюжку за "независимые расследования". И кста, суд БиХУСу присудил принести извенения за клевету на "Свинарчуков". Хотя тебе, конечно-"какая разница"! У Бени хватит и на твой "кошелек"
показать весь комментарий
19.12.2020 12:57 Ответить
Дон крестный Ваторио Жополини
показать весь комментарий
19.12.2020 09:48 Ответить
Возможность украсть создаёт вора.
показать весь комментарий
19.12.2020 09:58 Ответить
Не государство ,а какое то дочернее предприятие кооператива "Озеро" да малята ,которых 73%
показать весь комментарий
19.12.2020 10:00 Ответить
Порошенко і Тимошенко знатно приклалися для створення незламної системи паразитів типу тебе. Різниця між згаданими та різним мотлохом з жопоблоків лише в ЗАДЕКЛАРОВАНОМУ векторі розвитку. Ті (начебто ) на Захід, інші - на Схід. Все інше в них ідентичне.
Використання влади за для особистого збагачення і інколи роздавати пасочки, на свята.
Країна бідніє а вони у владі, країна бідніє, а вони у владі..
Вас слід було передушити в 2014 навесні, коли ви свої відгодовані сраки по людським трупам у владу занесли.
показать весь комментарий
19.12.2020 13:32 Ответить
Тебе мене мне поимбне шо тебе и шо мене рiзниця між згаданими та різним мотлохом з жопоблоків лише в ЗАДЕКЛАРОВАНОМУ векторі розвитку та непотреби.
показать весь комментарий
20.12.2020 00:15 Ответить
Задеклароване можна запхати в жо пу. Оскільки бійці системи давно навчились ховати все на родичів. Он глянь хоч би на дірявого Ляжка.
А такі матьорі "державники" як Тимошенко, Медведчук, Бойко, Порошенко - у тих взагалі в деклараціях злидні.
показать весь комментарий
20.12.2020 15:20 Ответить
И ещё... https://novosti-n.org/news/80letnyj-pensyoner-ugnal-Leksus-y-ostavyl-na-ego-meste-svoj-velosyped-Ayst--206759 80-летний пенсионер угнал «Лексус» и оставил на его месте свой велосипед «Аист» .
показать весь комментарий
19.12.2020 10:03 Ответить
Країна Україна вже не належить Народу
України...Раби олігархів only..
??
показать весь комментарий
19.12.2020 10:52 Ответить
Бубачка "поборов" кАрупцію.
Зелений "турборежим", кінця епохи бідності, для "правІльних людей".
показать весь комментарий
19.12.2020 11:10 Ответить
Вот бигусы долбаные! То им гетьман сивочолий не нравился, а теперь вот зеля. А до этого и Янукович.
показать весь комментарий
19.12.2020 12:06 Ответить
Кто только ЗЕденых клоунов не контролирует...

Любой подонок с деньгами имеет контроль над СН. Но только не украинцы и не Украина.
показать весь комментарий
19.12.2020 13:30 Ответить
Фраза: "я голосовал не за зеленского, а против порошенко", имеет тот же смысл, что и "я даю себя чпокать в попу, потому что не хочу изменять жене"
показать весь комментарий
19.12.2020 14:50 Ответить
ничего удивительного
показать весь комментарий
19.12.2020 15:04 Ответить
Зато без барыг.
показать весь комментарий
19.12.2020 20:44 Ответить
скоро их всех херон на реке стикс примет ))
показать весь комментарий
19.12.2020 21:29 Ответить
Вся суть депутатоов. Кто денег дал на ту кнопку и жмут.
Бізнесмен Павлюк "курирує" "слуг народу" і приймає людей Ахметова, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 9328
показать весь комментарий
20.12.2020 11:53 Ответить
 
 