Бизнесмен Павлюк "курирует" "слуг народа" и принимает людей Ахметова, - Bihus.info. ВИДЕО

Бизнесмен Илья Павлюк принимает в своем офисе нардепов "Слуги народа" и людей олигарха Рината Ахметова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.info.

"Похоже, офис Павлюка стал "местом встречи, которое нельзя изменить". За полчаса мы зафиксировали здесь автомобиль компании Ахметова и нескольких нардепов "Слуги народа". Кстати, после визитов "людей" олигарха - в офис "куратора" Павлюка, народные депутаты так называемой "группы Павлюка": голосовали за законопроект по руде, который был выгоден Ринату Ахметову; заблокировали законопроект с изменениями в бюджет, который был не выгоден для Ахметова; голосовали за бюджет - только после того, как туда добавили выплаты по "зеленому тарифу" Ахметова", - отмечают журналисты.







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С 24 ноября журналисты начали замечать, что офис Ильи Павлюка регулярно посещают не менее пяти депутатов "Слуги народа" (по разным данным всего так называемая "группа Павлюка" состоит из примерно 30 народных депутатов "Слуги народа"). Визиты происходили и непосредственно перед голосованием Верховной Рады за бюджет на следующий год.

Также журналистам удалось зафиксировать регулярные визиты самого бизнесмена в Офис президента. Он был там и в субботу 28 ноября во время встречи руководителей ОП, премьера и председателей парламентских фракций. Встреча, по словам председателя Верховной Дмитрия Разумкова, была посвящена поиску голосов за законопроект по решению Конституционного кризиса.

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По словам журналистов, Павлюк имеет давние и тесные связи с командой Владимира Зеленского. Во время президентских выборов Павлюк входил в условную группу "Регионы" в штабе тогда еще кандидата Зеленского. Вместе с Александром Корниенко ("Слуга народа") и Сергеем Трофимовым (экс-заместитель руководителя ОП) Павлюк занимался координацией регионального актива Зе-команды.

"Тогда Павлюк постоянно контактировал также с рядом будущих кандидатов от "Слуги народа", которые в дальнейшем прошли в парламент. Никакой официальной должности Илья Павлюк не получал, но его имя регулярно возникало в СМИ в контексте влияния на часть депутатов Верховной Рады", - говорится в материале.