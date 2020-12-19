Бізнесмен Павлюк "курирує" "слуг народу" і приймає людей Ахметова, - Bihus.info. ВIДЕО
Бізнесмен Ілля Павлюк приймає у своєму офісі нардепів "Слуги народу" і людей олігарха Ріната Ахметова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.info.
"Схоже, офіс Павлюка став "місцем зустрічі, яке не можна змінити". За пів години ми зафіксували тут автомобіль компанії Ахметова і кількох нардепів "Слуги народу". До речі, після візитів "людей" олігарха в офіс "куратора" Павлюка народні депутати так званої "групи Павлюка" голосували за законопроєкт щодо руди, який був вигідний Рінату Ахметову; заблокували законопроєкт зі змінами до бюджету, який був невигідний для Ахметова; голосували за бюджет тільки після того, як туди додали виплати за "зеленим" тарифом Ахметова", - зазначають журналісти.
З 24 листопада журналісти почали помічати, що офіс Іллі Павлюка регулярно відвідують щонайменше п’ятеро депутатів "Слуги народу" (за різними даними, загалом так звана "група Павлюка" складається з приблизно 30 народних депутатів "Слуги народу"). Візити відбувалися і безпосередньо перед голосуванням Верховної Ради за бюджет на наступний рік.
Також журналістам вдалося зафіксувати регулярні візити самого бізнесмена в Офіс президента. Він був там і в суботу, 28 листопада, під час зустрічі керівників ОП, прем’єра і голів парламентських фракцій. Зустріч, за словами голови Верховної Дмитра Разумкова, була присвячена пошуку голосів за законопроєкт щодо вирішення Конституційної кризи.
За словами журналістів, Павлюк має давні і тісні зв’язки з командою Володимира Зеленського. Під час президентських виборів Павлюк належав до умовної групи "Регіони" в штабі тоді ще кандидата Зеленського. Разом з Олександром Корнієнком ("Слуга народу") та Сергієм Трофімовим (ексзаступник керівника ОП) Павлюк займався координацією регіонального активу Зе-команди.
"Тоді Павлюк постійно контактував також із низкою майбутніх кандидатів від "Слуги народу", які згодом пройшли до парламенту. Жодної офіційної посади Ілля Павлюк не отримував, але його ім’я регулярно згадувалось у ЗМІ в контексті впливу на частину депутатів Верховної Ради", - йдеться в матеріалі.
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Використання влади за для особистого збагачення і інколи роздавати пасочки, на свята.
Країна бідніє а вони у владі, країна бідніє, а вони у владі..
Вас слід було передушити в 2014 навесні, коли ви свої відгодовані сраки по людським трупам у владу занесли.
А такі матьорі "державники" як Тимошенко, Медведчук, Бойко, Порошенко - у тих взагалі в деклараціях злидні.
України...Раби олігархів only..
??
Зелений "турборежим", кінця епохи бідності, для "правІльних людей".
Любой подонок с деньгами имеет контроль над СН. Но только не украинцы и не Украина.