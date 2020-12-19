УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7057 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 570 32

Бізнесмен Павлюк "курирує" "слуг народу" і приймає людей Ахметова, - Bihus.info. ВIДЕО

Бізнесмен Ілля Павлюк приймає у своєму офісі нардепів "Слуги народу" і людей олігарха Ріната Ахметова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.info.

"Схоже, офіс Павлюка став "місцем зустрічі, яке не можна змінити". За пів години ми зафіксували тут автомобіль компанії Ахметова і кількох нардепів "Слуги народу". До речі, після візитів "людей" олігарха в офіс "куратора" Павлюка народні депутати так званої "групи Павлюка" голосували за законопроєкт щодо руди, який був вигідний Рінату Ахметову; заблокували законопроєкт зі змінами до бюджету, який був невигідний для Ахметова; голосували за бюджет тільки після того, як туди додали виплати за "зеленим" тарифом Ахметова", - зазначають журналісти.

Бізнесмен Павлюк курирує слуг народу і приймає людей Ахметова, - Bihus.info 01
Бізнесмен Павлюк курирує слуг народу і приймає людей Ахметова, - Bihus.info 02
Бізнесмен Павлюк курирує слуг народу і приймає людей Ахметова, - Bihus.info 03

Дивіться також: Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки "кварталівці", але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач. ВIДЕО

З 24 листопада журналісти почали помічати, що офіс Іллі Павлюка регулярно відвідують щонайменше п’ятеро депутатів "Слуги народу" (за різними даними, загалом так звана "група Павлюка" складається з приблизно 30 народних депутатів "Слуги народу"). Візити відбувалися і безпосередньо перед голосуванням Верховної Ради за бюджет на наступний рік.

Також журналістам вдалося зафіксувати регулярні візити самого бізнесмена в Офіс президента. Він був там і в суботу, 28 листопада, під час зустрічі керівників ОП, прем’єра і голів парламентських фракцій. Зустріч, за словами голови Верховної Дмитра Разумкова, була присвячена пошуку голосів за законопроєкт щодо вирішення Конституційної кризи.

Дивіться також: Татаров супроводжував Ахметова під час походу в НАБУ, - Bihus.info. ФОТОрепортаж

За словами журналістів, Павлюк має давні і тісні зв’язки з командою Володимира Зеленського. Під час президентських виборів Павлюк належав до умовної групи "Регіони" в штабі тоді ще кандидата Зеленського. Разом з Олександром Корнієнком ("Слуга народу") та Сергієм Трофімовим (ексзаступник керівника ОП) Павлюк займався координацією регіонального активу Зе-команди.

"Тоді Павлюк постійно контактував також із низкою  майбутніх кандидатів від "Слуги народу", які згодом пройшли до парламенту. Жодної офіційної посади Ілля Павлюк не отримував, але його ім’я регулярно згадувалось у ЗМІ в контексті впливу на частину депутатів Верховної Ради", - йдеться в матеріалі.

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) Бігус Денис (197) Слуга народу (2814) Павлюк Ілля (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Жулик он вороватый а не бизнесмен ...
показати весь коментар
19.12.2020 09:40
+11
Не государство ,а какое то дочернее предприятие кооператива "Озеро" да малята ,которых 73%
показати весь коментар
19.12.2020 10:00
+8
Непотопляємий Гудок добре себе чухав та чухає при любій владі. Гроші в цій країні вирішували та вирішують будь яке питання.
показати весь коментар
19.12.2020 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жулик он вороватый а не бизнесмен ...
показати весь коментар
19.12.2020 09:40 Відповісти
Членограй 👃🏻🎹🤢🤡 зеленый , победивший коррупцию
показати весь коментар
19.12.2020 10:49 Відповісти
завидуешь мурзилка
показати весь коментар
19.12.2020 12:04 Відповісти
БЛ-дь не верховная рада,а сборище ОБНАГЛЕЛЫХ ШАКАЛОВ,разворовывают страну,а зеленый ДЭБИЛ все видосики показывает,РАЗОРВУТ ,как шарик грелку
показати весь коментар
19.12.2020 16:04 Відповісти
Бабло,бабло,бабло,ещё бабла,ещё,ещё...Интересно,есть какие-то пределы,разумная достаточность,в понимании всех этих людей?
показати весь коментар
19.12.2020 09:43 Відповісти
"Це фантастика. Такого не існує!'(с)
показати весь коментар
19.12.2020 09:49 Відповісти
Непотопляємий Гудок добре себе чухав та чухає при любій владі. Гроші в цій країні вирішували та вирішують будь яке питання.
показати весь коментар
19.12.2020 09:47 Відповісти
Тролль, Ахметов действительно непотоплямый. Такой же как и твой босс Коломойский. Но в статье речь идет не о них. А о назначенном Зеленским решалой-Павлюке. Которому, по видимому, поручено собирать бабло за решение "нужных вопросов" олигархов и заносить это бабло по нужному адресу.
показати весь коментар
19.12.2020 10:12 Відповісти
Ну это уже не коррупция. Это уже мафиозное сращение государственных и криминальных структур... прям как синехия малых половых губ...
показати весь коментар
19.12.2020 10:17 Відповісти
Засунь собі глибоко в дупу твого Коломойського.
показати весь коментар
19.12.2020 10:29 Відповісти
Ты же за них 🤢🤡🎪💩👿 ж… рвал
показати весь коментар
19.12.2020 10:50 Відповісти
Коли злодійкуватих дружбанів Петра Олексійовича, на кшталт Свинарчуків, "Біхус" викриває, вся ПЕСикова зграя волає "нє вєрім". В той же час вірять навіть напису на заборі, аби цей напис був проти Зеленського.
показати весь коментар
19.12.2020 10:31 Відповісти
Дятелко,свинарчуки гринпоца переплюнули свинарчуков кондитера. И только малахольные полубурки, типа тебя, еще верят в галабародька😆🍌
показати весь коментар
19.12.2020 11:44 Відповісти
Бигус "відкривае", только кошелек, когда туда ложат денюжку за "независимые расследования". И кста, суд БиХУСу присудил принести извенения за клевету на "Свинарчуков". Хотя тебе, конечно-"какая разница"! У Бени хватит и на твой "кошелек"
показати весь коментар
19.12.2020 12:57 Відповісти
Дон крестный Ваторио Жополини
показати весь коментар
19.12.2020 09:48 Відповісти
Возможность украсть создаёт вора.
показати весь коментар
19.12.2020 09:58 Відповісти
Не государство ,а какое то дочернее предприятие кооператива "Озеро" да малята ,которых 73%
показати весь коментар
19.12.2020 10:00 Відповісти
Порошенко і Тимошенко знатно приклалися для створення незламної системи паразитів типу тебе. Різниця між згаданими та різним мотлохом з жопоблоків лише в ЗАДЕКЛАРОВАНОМУ векторі розвитку. Ті (начебто ) на Захід, інші - на Схід. Все інше в них ідентичне.
Використання влади за для особистого збагачення і інколи роздавати пасочки, на свята.
Країна бідніє а вони у владі, країна бідніє, а вони у владі..
Вас слід було передушити в 2014 навесні, коли ви свої відгодовані сраки по людським трупам у владу занесли.
показати весь коментар
19.12.2020 13:32 Відповісти
Тебе мене мне поимбне шо тебе и шо мене рiзниця між згаданими та різним мотлохом з жопоблоків лише в ЗАДЕКЛАРОВАНОМУ векторі розвитку та непотреби.
показати весь коментар
20.12.2020 00:15 Відповісти
Задеклароване можна запхати в жо пу. Оскільки бійці системи давно навчились ховати все на родичів. Он глянь хоч би на дірявого Ляжка.
А такі матьорі "державники" як Тимошенко, Медведчук, Бойко, Порошенко - у тих взагалі в деклараціях злидні.
показати весь коментар
20.12.2020 15:20 Відповісти
И ещё... https://novosti-n.org/news/80letnyj-pensyoner-ugnal-Leksus-y-ostavyl-na-ego-meste-svoj-velosyped-Ayst--206759 80-летний пенсионер угнал «Лексус» и оставил на его месте свой велосипед «Аист» .
показати весь коментар
19.12.2020 10:03 Відповісти
Країна Україна вже не належить Народу
України...Раби олігархів only..
??
показати весь коментар
19.12.2020 10:52 Відповісти
Бубачка "поборов" кАрупцію.
Зелений "турборежим", кінця епохи бідності, для "правІльних людей".
показати весь коментар
19.12.2020 11:10 Відповісти
Вот бигусы долбаные! То им гетьман сивочолий не нравился, а теперь вот зеля. А до этого и Янукович.
показати весь коментар
19.12.2020 12:06 Відповісти
Кто только ЗЕденых клоунов не контролирует...

Любой подонок с деньгами имеет контроль над СН. Но только не украинцы и не Украина.
показати весь коментар
19.12.2020 13:30 Відповісти
Фраза: "я голосовал не за зеленского, а против порошенко", имеет тот же смысл, что и "я даю себя чпокать в попу, потому что не хочу изменять жене"
показати весь коментар
19.12.2020 14:50 Відповісти
ничего удивительного
показати весь коментар
19.12.2020 15:04 Відповісти
Зато без барыг.
показати весь коментар
19.12.2020 20:44 Відповісти
скоро их всех херон на реке стикс примет ))
показати весь коментар
19.12.2020 21:29 Відповісти
Вся суть депутатоов. Кто денег дал на ту кнопку и жмут.
Бізнесмен Павлюк "курирує" "слуг народу" і приймає людей Ахметова, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 9328
показати весь коментар
20.12.2020 11:53 Відповісти
 
 