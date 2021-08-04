Дело Шеремета: Кузьменко сменили меру пресечения на ночной домашний арест

Шевченковский райсуд сменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко на ночной домашний арест.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый, передает Цензор.НЕТ.

"Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет", - говорится в сообщении.

Отметим, с 11 августа 2020 года Кузьменко находилась под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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