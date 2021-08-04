Дело Шеремета: Кузьменко сменили меру пресечения на ночной домашний арест
Шевченковский райсуд сменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко на ночной домашний арест.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый, передает Цензор.НЕТ.
"Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет", - говорится в сообщении.
Отметим, с 11 августа 2020 года Кузьменко находилась под круглосуточным домашним арестом.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Хто поверне людям час і здоров'я, яке вони втратили за цей період "розслідувань"?
https://mobile.twitter.com/KVQuarantine Розбійник який плохо чує https://mobile.twitter.com/KVQuarantine @KVQuarantine https://mobile.twitter.com/KVQuarantine/status/1422923658792742917 45 мин
Кузьменко зняли браслет,а білорусу Бутуліну з банди Малюти заборонили повертатись в Україну.
У Бутуліна і Короткіх борода як в Антоненко
Это мое личное мнение. Я не собираюсь менять и перевоспитывать Вас. Мне это ни разу не надо. Но будьте любезны, обращаясь к людям, излагайте Вашу точку зрения сами. мне и так есть над чем подумать. Спасибо!
2. Чей заказ выполнял рюкзаков?, ермака-Козыря?