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Новости Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: Кузьменко сменили меру пресечения на ночной домашний арест

Дело Шеремета: Кузьменко сменили меру пресечения на ночной домашний арест

Шевченковский райсуд сменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко на ночной домашний арест.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый, передает Цензор.НЕТ.

"Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет", - говорится в сообщении.

Отметим, с 11 августа 2020 года Кузьменко находилась под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Также читайте: Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко

Автор: 

Беспалый (24) Шеремет Павел (564) домашний арест (187) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+31
Справа вже давно розвалилась, а "підозрюваних" ще досить мурижать.
Хто поверне людям час і здоров'я, яке вони втратили за цей період "розслідувань"?
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04.08.2021 17:00
+25
зеленский подонок
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04.08.2021 17:05
+20
Им нужно подавать на Украину в ЕСПЧ...
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04.08.2021 17:01
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Щось в лісі здохло?
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04.08.2021 16:59 Ответить
ЗеМРАЗИНА,тебе ещё вернётся бумерангом сломанная жизнь лучших граждан !
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04.08.2021 22:01 Ответить
Справа вже давно розвалилась, а "підозрюваних" ще досить мурижать.
Хто поверне людям час і здоров'я, яке вони втратили за цей період "розслідувань"?
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04.08.2021 17:00 Ответить
Им нужно подавать на Украину в ЕСПЧ...
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04.08.2021 17:01 Ответить
Вони це обов"язково зроблять після суду!! І не тільки це...
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04.08.2021 17:05 Ответить
https://mobile.twitter.com/KVQuarantine

https://mobile.twitter.com/KVQuarantine Розбійник який плохо чує https://mobile.twitter.com/KVQuarantine @KVQuarantine https://mobile.twitter.com/KVQuarantine/status/1422923658792742917 45 мин

Кузьменко зняли браслет,а білорусу Бутуліну з банди Малюти заборонили повертатись в Україну.
У Бутуліна і Короткіх борода як в Антоненко
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04.08.2021 18:01 Ответить
Проклятый клоун зелёная сопля с убийцами ****** путлерастовичем и бешенным дегенератом лукашеску одной масти , он делает все , как его покровители с «миром в глазах»
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04.08.2021 22:06 Ответить
У зебіла потихенько задкують .........
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04.08.2021 17:01 Ответить
спостерігаючи за тим, як справа розвалюється - судді просто перестраховуються. Бо могли вже, як мінімум - "на особисте зобов'язання", чи "на поруки"; але їх так в д'єрмака - "не зрозуміють".
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04.08.2021 17:04 Ответить
Как будо до сих пор не понятно, что она никакого отношения к убийсву Шеремета не имеет. Но для шмаркли лишь бы подозрение не упало на Лукашенко.
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04.08.2021 17:04 Ответить
зеленский подонок
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04.08.2021 17:05 Ответить
Коротко і вичерпно!
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04.08.2021 17:22 Ответить
Хочу видеть суд, в котором будут избирать меру пресечения тем, кто лепил это дело из говна и палок. А потом и приговор оглашать. Заслужили. Будет в этой стране закон, млять?!
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04.08.2021 17:05 Ответить
Цього не буде ні при цій, ні при наступній владі! Чому? Подумайте самі.
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04.08.2021 17:23 Ответить
Вот это ваше "подумайте самі" и есть причина всех наших бед. Вечно мы не называем все своими именами, даем размытые оценки, оставляем место для разничтений. Все у нас намеками да иносказательно! Если Чаус подонок, то он подонок и место его на нарах, а не "подумайте самі". Если зе-власть - куча случайных элементов, дилетантская и недалекая, то это так и есть. Все должно быть абсолютно ясно, прозрачно и должно получить полную и адекватную оценку. У меня есть абсолютно четкое и осознанное мнение по поводу того, почему в нашей стране законы похерены от слова совсем. Если меня спросят об этом, я отвечу открыто, определенно и без загадочной херни. И уж тем более, если я сам со своим мнением к кому-то обращаюсь, не напускаю туману, не закатываю многозначительно глаза под лоб и не предлагаю кому-то за меня додумать. Это как минимум невежливо.
Это мое личное мнение. Я не собираюсь менять и перевоспитывать Вас. Мне это ни разу не надо. Но будьте любезны, обращаясь к людям, излагайте Вашу точку зрения сами. мне и так есть над чем подумать. Спасибо!
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04.08.2021 17:36 Ответить
зелені, припиняєте вже бєсноваться, з вас сміються - відпускайте людей.
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04.08.2021 17:15 Ответить
а им не привыкать, когда над ними смеются, т.к. они - шуты, клоуны, дэбилы и бездари...
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04.08.2021 17:19 Ответить
накрылась преЗЕнтация преЗЕдента зеленым бреЗЕнтом ))) и медным таЗЕком )))))
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04.08.2021 17:16 Ответить
Шишова на неё ещё не повесили?
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04.08.2021 17:21 Ответить
"Дєло", дякуючи патріотичним людям, які не дали волю всяким паскудним мусорам-слєдакам та ікспердам з прокурвами, вже заглохло. Але Людей будуть тримати, утискаючи їх волю будь-якими способами в обмежених правах аж до самого кінця, коли ця банда правоОхрєнітєлєй та "суддів" не загойдається на гілках дерев на Хрещатику.
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04.08.2021 17:21 Ответить
Тут есть законченная мысль. Респект. Хоть и как-то витиевато очень...
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04.08.2021 17:38 Ответить
Давно вже пора фініта ля комедія, і труси випрали б. Там із доказів чого тільки одна експертиза Дірча вартує, та логотип на куртці Ріфа. Позорисько, а не слідство!
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04.08.2021 17:29 Ответить
Ну нарешті вона зможе рятувати життя хворим діткам своїми операціями! Той, хто її у СІЗО садив - реальна гнида, бо це скільки дітей постраждали від того, що Кузьменко не могла їм допомогти! Burn in hell, motherf**kers!
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04.08.2021 17:32 Ответить
Добре, якщо зможе? Стільки часу без практики і "на нервах"... Так можна і впевненість у своїх діях втратити. А без упевненості у своїх діях робити складні операції неможливо.
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04.08.2021 19:02 Ответить
шеремета, как и его другана оператора, убил неофашист коротких. Но мусорам дан приказ из банковой держать в неволе невинных патриотов.
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04.08.2021 17:34 Ответить
Зеленський вибачення не хоче попросити в Громадянки України, яку оббріхав і посадив в сізо руками своїх холуїв ?😠
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04.08.2021 17:42 Ответить
Такожьіжшутииил...
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04.08.2021 19:03 Ответить
В нашем деле самое главное - вовремя смыться (Аваков)
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04.08.2021 17:50 Ответить
ТОлстожопая Антошка уже тоже в свободном полете! Вова, один ты остался в деле Шеремета! Можешь еще Рафика с собой прихватить!
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04.08.2021 18:42 Ответить
Якщо справу Шеремета поручити тим самим фсбушникам, що шиють справу на Семенченка, то непричетна до вбивства Кузьменко знову в тюрму потрапить.
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04.08.2021 18:12 Ответить
ой, а что такое? вдруг стала не опасной, то в тюрьме, как страшная супер террористка, а потом, когда учиться на хирурга нужно чуть ли не заново - все свободна..., а в это время настоящие террористы никому не интересны и их никто не ищет...
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04.08.2021 23:26 Ответить
1. Лично рюкзаков должен понести наказание за фальсификацию этого дела против волонтеров и ветеранов войны с роSSией.
2. Чей заказ выполнял рюкзаков?, ермака-Козыря?
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05.08.2021 05:17 Ответить
 
 