Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко

Обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко считает, что дело развалится, поскольку является сфальсифицированным.

Об этом она заявила в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что завершится "пшиком", потому как все дело против нас – "пшик". С самого начала есть ощущение полного абсурда. Есть ощущение, что мы попали в какую-то параллельную реальность и никак не можем из нее выйти. Ощущение, что о нас снимают фильм без нашего согласия", - сказала она.

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Медик отмечает, что первые двое суток после задержания и ареста у нее была мысль, что "таким образом ее кто-то разыгрывает".



Она подчеркивает, что не знала Шеремета до его убийства.



"После того, как он погиб, я зашла в интернет посмотреть, а кто же такой Павел Шеремет. Следствие расценило это как одно из доказательств моей причастности. То есть, по версии следствия, выходит, что якобы я убила Шеремета, а потом зашла в интернет посмотреть, кто же это такой. Находясь за решеткой, под арестом, я просила принести мне фото Шеремета, чтобы хоть знать, кто это такой. Было как-то неправильно, что тебя винят в убийстве человека, о котором ты вообще ничего не знаешь. Парадокс, правда? Сейчас отношение к этому дню изменилось, ведь есть потерпевшие в деле Шеремета и потерпевшие от дела Шеремета. От дела Шеремета пострадали мы и украинское общество. Что касается родных Павла Шеремета, то мне кажется, что над ними поиздевались", - объяснила Кузьменко.

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Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".