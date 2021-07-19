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Новости Убийство Шеремета
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Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко

Дело об убийстве Шеремета завершится

Обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко считает, что дело развалится, поскольку является сфальсифицированным.

Об этом она заявила в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что завершится "пшиком", потому как все дело против нас – "пшик". С самого начала есть ощущение полного абсурда. Есть ощущение, что мы попали в какую-то параллельную реальность и никак не можем из нее выйти. Ощущение, что о нас снимают фильм без нашего согласия", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский о деле Шеремета: Давайте дождемся результатов суда. После будут сделаны выводы о работе правоохранительной системы

Медик отмечает, что первые двое суток после задержания и ареста у нее была мысль, что "таким образом ее кто-то разыгрывает".

Она подчеркивает, что не знала Шеремета до его убийства.

"После того, как он погиб, я зашла в интернет посмотреть, а кто же такой Павел Шеремет. Следствие расценило это как одно из доказательств моей причастности. То есть, по версии следствия, выходит, что якобы я убила Шеремета, а потом зашла в интернет посмотреть, кто же это такой. Находясь за решеткой, под арестом, я просила принести мне фото Шеремета, чтобы хоть знать, кто это такой. Было как-то неправильно, что тебя винят в убийстве человека, о котором ты вообще ничего не знаешь. Парадокс, правда? Сейчас отношение к этому дню изменилось, ведь есть потерпевшие в деле Шеремета и потерпевшие от дела Шеремета. От дела Шеремета пострадали мы и украинское общество. Что касается родных Павла Шеремета, то мне кажется, что над ними поиздевались", -  объяснила Кузьменко.

Также смотрите: "Когда сядут фальсификаторы?": активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

убийство (6505) Шеремет Павел (564) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+28
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 3140
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19.07.2021 15:10 Ответить
+23
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 9846
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19.07.2021 15:15 Ответить
+22
"Дело" уже закончилось пшиком,вопрос-кто ответит,за это.
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19.07.2021 15:07 Ответить
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"Дело" уже закончилось пшиком,вопрос-кто ответит,за это.
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19.07.2021 15:07 Ответить
_Ну прям щас, они сами себя к ответу привлекут за беспредел и бандитское нападение на людей, за безвозвратно отобранные у них годы...
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19.07.2021 15:09 Ответить
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 3140
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19.07.2021 15:10 Ответить
_Не природа это создала, а отрицательный отбор и московитская промывка мозгов. Выкидыш ваторейха.
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19.07.2021 15:15 Ответить
Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 7888
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19.07.2021 15:28 Ответить
Отрицание реальности - защитный механизм психики, который заключается в отвержении тех компонентов реальности, которые вызывают тревогу.

Обратитесь к психиатру.
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19.07.2021 16:43 Ответить
А еще хуже- такие конченные ватные уроды и дебилы, как ты , наверно тебе нужно киздовать в рашу- там все как ты любишь! И не пиши, падаль, EU у себя, ты *********** чистой воды, к тебе эти буквы не относятся совсем
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19.07.2021 16:19 Ответить
надеюсь, что клоун ответит перед избирателями на следующих выборах
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19.07.2021 15:13 Ответить
Кажуть вибори будуть цієї осені.
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19.07.2021 15:22 Ответить
не будет. будет военное положение в конце каденции. беня не одаст без крови власть, это приговор ему. может и смертный
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19.07.2021 15:23 Ответить
То были последние выборы в Украине. Но надеюсь. что ещё будет Майдан.
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19.07.2021 16:26 Ответить
Недавно, день Конституции, Зе изложил, что считает Украину вопреки юридическому определению, ПРЕЗИДЕНТСКО-парламентской, т.к. хочет отвечать ЗА ВСЕ, а парламентско-президентская не дает ему такого права!!! Он присутствовал на публичном нарушении презумпции невиновности, чем кроме прочего, оказывал давление на следственные и судебные органы! Поэтому ответ на твой вопрос напрашивается сам собой, хоть и понятно, что он при этих обстоятельствах превращается в риторический.
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20.07.2021 00:12 Ответить
А Аваков отдыхает. Он об этом не узнает.)
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19.07.2021 15:08 Ответить
и ЗЕнелох по телефону созванивается с обвиняемой ...типа оно не знало куда вляпалось...
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19.07.2021 15:12 Ответить
Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 7002
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19.07.2021 15:18 Ответить
"...Думаю, что оснований для особой тревоги пока нет, здешние органы безопасности развращены работой на вымышленном материале и проявляют крайнюю беспомощность и некомпетентность при расследовании реальных дел. Наши службы работают намного эффективнее. Тем не менее постараюсь действовать с предельной осмотрительностью. КУРТ»

В. Войнович, "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина".
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19.07.2021 15:11 Ответить
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 4421
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19.07.2021 15:11 Ответить
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 9572
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19.07.2021 15:14 Ответить
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 9846
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19.07.2021 15:15 Ответить
Дело организовано по приказу Зеленского
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19.07.2021 15:12 Ответить
хватит лжи. он никому не приказывает. просто читает текст с экрана
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19.07.2021 15:14 Ответить
Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 3694
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19.07.2021 15:21 Ответить
Скорее развалено по указу зели.
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19.07.2021 15:14 Ответить
А я скажу - організовували і розвалювали - КАЗЛИ.
Слідство копало не в той бік.
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19.07.2021 15:19 Ответить
Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 3536
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19.07.2021 15:19 Ответить
Оно думало, шо это рояль...
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19.07.2021 15:23 Ответить
Так же как и убийство Амины.Зато деятель МВД пережил четырех "господ" и свалил.
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19.07.2021 15:13 Ответить
Тут уже куча игспэрдов , аналитегов и горе-политиков бросилась подыскивать Авакову пост, согласно его "звёздного статуса". В меры Харькова, ему оказывается западло, слишком мелко, в вице-премьеры, а потом и в премьеры подавай. Я извиняюсь за тупой вопрос, а кто будет за это "дело" нести ответственность? Кто ответит за арест и обыск в прямом эфире и за известную пресс-конференцию, где "дело было раскрыто"?
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19.07.2021 15:13 Ответить
Аресты и обыски в прямом эфире аваковские оперы разве не по постановлению прокуратуры проводили? Опер - собака цепная, куда следователь прокуратуры пошлёт, там и вынюхивать будет.
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19.07.2021 15:21 Ответить
"Сейчас это дело ведет и за него отвечает министр внутренних дел Аваков, он это знает… Если следствие и суд докажут, что эти люди - убийцы, то они сядут в тюрьму, а если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей", - https://www.bbc.com/russian/features-55534977 заявил Зеленский
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19.07.2021 22:23 Ответить
Немає там матеріалу навіть на "пшик".
Як і по Семенченку, і по "Торнадо".
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19.07.2021 15:13 Ответить
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 265

...
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19.07.2021 15:13 Ответить
Вы напрасно недооцениваете специалистов которые занимались этим делом. Окончено оно не будет никогда. Суд и оправдательный приговор - это путь к поиску виновных в злоупотреблениях и выплаты компенсаций. А так, приостановлено до урегулирования законности признания экспертизы походки по камерам наблюдения - во!
Ну как дело Штепы, красномордого Ефремова, Бузины, Кати Ганзюк, той же Небесной Сотни.
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19.07.2021 15:14 Ответить
Я зразу сказав - Гонгадзе 2
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19.07.2021 15:17 Ответить
...и в обоих случаях рядом Олена Притула! (Шеремета так вообще в ее машине взорвали) - совпадение?
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19.07.2021 15:29 Ответить
З чиєї кишені буде виплачено компенсацію за матеріальні та моральні збитки.
А вони підуть з позовом у ЄСПЛ.
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19.07.2021 15:15 Ответить
Максимальная сумма компенсации по ЕСПЧ - 8 тыс евро.
Маловато для такого срока предварительного заключения без оснований!
У человека еще и высокооплачиваемая профессия была, и теперь непонятно восстановится ли она в ней.
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19.07.2021 15:31 Ответить
Само собой пшиком! Ведь САБАКОВА чего убрали ? Спасали его шкуру....
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19.07.2021 15:19 Ответить
Шеремет был человеком с гнильцой.
Сотрудник ОРТ не мог быть не связан с ФСБ.
Плюс за ним остались финансовые операции на очень большие деньги.
Он был очередным хитрожопым проектом Барыги.
Ни разу не жаль.
А наших Патриотов - очень...
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19.07.2021 15:22 Ответить
там багато речей, яких нам не покажуть.
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19.07.2021 15:24 Ответить
шо за совковые поговорки типа "нам же ничего не рассказывают"?
возьми сам и посмотри, кто тебе должен что показывать?
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19.07.2021 15:32 Ответить
так это он на деньги "барыги" его матюкал и устраивал против него пикеты?
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19.07.2021 15:32 Ответить
Кто, Шеремет? Совсем ты забрехался паря.
Видать, цукерки кончились...
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19.07.2021 15:43 Ответить
Мой паря тебе в рот не влезет, чмо лишнехромосомное
"Он был очередным хитрожопым проектом Барыги" - ты это о чем высрал, набутылочник?
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19.07.2021 16:16 Ответить
это стало понятно в тот же день, когда сабаков решил сдернуть.
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19.07.2021 16:00 Ответить
вам, зебілам, завжди доходить, як до верблюда. Хоча: потрібно, щоб доходило через ваш анал. Ну, потерпіть ще трошки, скоро...
А нам про цю лажу стало зрозуміло з перших же (нехай не з самого першого, але перших) судових засідань по обранню "міри запобіжного заходу" в грудні 2019-го.
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19.07.2021 18:45 Ответить
оставь при себе свои анальные боли, быдло убогое.
зы прежде чем показать свою Ылитную харю, научись хотя бы элементарному общению.
зыы хотя вам, Ылитным быдланам, не нужно ничего, кроме святой веры в то, что вы и вамподобные выкидыши истина в последней инстанции
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19.07.2021 19:26 Ответить
самое смешное, что издеваются над всеми - над родственниками Павла Шеремета, над обвиняемыми в его убийстве, над целым обществом за наши собственные деньги..., тем более никто не просил показывать нам этот бездарный спектакль...
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19.07.2021 16:08 Ответить
Зеленский сильно хотел в этом сделать виновными участников АТО и на этой волне начать брататься с братской Московией. Но что-то пошло не так. Выиграл от этого только Лукашенко.
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19.07.2021 16:18 Ответить
Начало должно быть таким: Зеленский по приказу гауляйтера Украины от руSSкого мира, ермака-Козыря........(далее по тесту)
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20.07.2021 02:09 Ответить
Признать невиновность достойных людей- расписаться в совершении собственного преступления.
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19.07.2021 22:21 Ответить
рюкзаков должен сесть в тюрьму!!!
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20.07.2021 02:07 Ответить
 
 