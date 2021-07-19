Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко
Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарка Юлія Кузьменко вважає, що справа розвалиться, оскільки є сфальсифікованою.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.
"Сподіваюся, що завершиться "пшиком", оскільки вся справа проти нас – "пшик". З самого початку є відчуття повного абсурду. Є відчуття, що ми потрапили в якусь паралельну реальність і ніяк не можемо з неї вийти. Відчуття, що про нас знімають фільм без нашої згоди", - сказала вона.
Медик зазначає, що перші дві доби після затримання й арешту в неї була думка, що "таким чином її хтось розігрує".
Вона підкреслює, що не знала Шеремета до його вбивства.
"Після того, як він загинув, я зайшла в інтернет подивитися, а хто ж такий Павло Шеремет. Слідство розцінило це як один з доказів моєї причетності. Тобто, за версією слідства, виходить, що нібито я вбила Шеремета, а потім зайшла в інтернет подивитися, хто ж це такий. Перебуваючи за ґратами, під арештом, я просила принести мені фото Шеремета, щоб хоч знати, хто це такий. Було якось неправильно, що тебе звинувачують у вбивстві людини, про яку ти взагалі нічого не знаєш. Парадокс, правда? Зараз ставлення до цього дня змінилося, адже є потерпілі у справі Шеремета та потерпілі від справи Шеремета. Від справи Шеремета постраждали ми і українське суспільство. Що стосується рідних Павла Шеремета, то мені здається, що з них познущалися", - пояснила Кузьменко.
Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
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В. Войнович, "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина".
Слідство копало не в той бік.
Як і по Семенченку, і по "Торнадо".
...
Ну как дело Штепы, красномордого Ефремова, Бузины, Кати Ганзюк, той же Небесной Сотни.
А вони підуть з позовом у ЄСПЛ.
Маловато для такого срока предварительного заключения без оснований!
У человека еще и высокооплачиваемая профессия была, и теперь непонятно восстановится ли она в ней.
Сотрудник ОРТ не мог быть не связан с ФСБ.
Плюс за ним остались финансовые операции на очень большие деньги.
Он был очередным хитрожопым проектом Барыги.
Ни разу не жаль.
А наших Патриотов - очень...
возьми сам и посмотри, кто тебе должен что показывать?
Видать, цукерки кончились...
"Он был очередным хитрожопым проектом Барыги" - ты это о чем высрал, набутылочник?
А нам про цю лажу стало зрозуміло з перших же (нехай не з самого першого, але перших) судових засідань по обранню "міри запобіжного заходу" в грудні 2019-го.
зы прежде чем показать свою Ылитную харю, научись хотя бы элементарному общению.
зыы хотя вам, Ылитным быдланам, не нужно ничего, кроме святой веры в то, что вы и вамподобные выкидыши истина в последней инстанции