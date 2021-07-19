УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5600 відвідувачів онлайн
Новини Убивство Шеремета
6 507 58

Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко

Справа щодо вбивства Шеремета завершиться

Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарка Юлія Кузьменко вважає, що справа розвалиться, оскільки є сфальсифікованою.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, що завершиться "пшиком", оскільки вся справа проти нас – "пшик". З самого початку є відчуття повного абсурду. Є відчуття, що ми потрапили в якусь паралельну реальність і ніяк не можемо з неї вийти. Відчуття, що про нас знімають фільм без нашої згоди", - сказала вона.

Також читайте: Монастирський про справу Шеремета: Дочекаймося результатів суду. Потім будуть зроблені висновки про роботу правоохоронної системи

Медик зазначає, що перші дві доби після затримання й арешту в неї була думка, що "таким чином її хтось розігрує".

Вона підкреслює, що не знала Шеремета до його вбивства.

"Після того, як він загинув, я зайшла в інтернет подивитися, а хто ж такий Павло Шеремет. Слідство розцінило це як один з доказів моєї причетності. Тобто, за версією слідства, виходить, що нібито я вбила Шеремета, а потім зайшла в інтернет подивитися, хто ж це такий. Перебуваючи за ґратами, під арештом, я просила принести мені фото Шеремета, щоб хоч знати, хто це такий. Було якось неправильно, що тебе звинувачують у вбивстві людини, про яку ти взагалі нічого не знаєш. Парадокс, правда? Зараз ставлення до цього дня змінилося, адже є потерпілі у справі Шеремета та потерпілі від справи Шеремета. Від справи Шеремета постраждали ми і українське суспільство. Що стосується рідних Павла Шеремета, то мені здається, що з них познущалися", - пояснила Кузьменко.

Також дивіться: "Коли сядуть фальсифікатори?": Активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Автор: 

вбивство (3109) Шеремет Павло (520) Кузьменко Юлія (165)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 3140
показати весь коментар
19.07.2021 15:10 Відповісти
+23
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 9846
показати весь коментар
19.07.2021 15:15 Відповісти
+22
"Дело" уже закончилось пшиком,вопрос-кто ответит,за это.
показати весь коментар
19.07.2021 15:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Дело" уже закончилось пшиком,вопрос-кто ответит,за это.
показати весь коментар
19.07.2021 15:07 Відповісти
_Ну прям щас, они сами себя к ответу привлекут за беспредел и бандитское нападение на людей, за безвозвратно отобранные у них годы...
показати весь коментар
19.07.2021 15:09 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 3140
показати весь коментар
19.07.2021 15:10 Відповісти
_Не природа это создала, а отрицательный отбор и московитская промывка мозгов. Выкидыш ваторейха.
показати весь коментар
19.07.2021 15:15 Відповісти
Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 7888
показати весь коментар
19.07.2021 15:28 Відповісти
Отрицание реальности - защитный механизм психики, который заключается в отвержении тех компонентов реальности, которые вызывают тревогу.

Обратитесь к психиатру.
показати весь коментар
19.07.2021 16:43 Відповісти
А еще хуже- такие конченные ватные уроды и дебилы, как ты , наверно тебе нужно киздовать в рашу- там все как ты любишь! И не пиши, падаль, EU у себя, ты *********** чистой воды, к тебе эти буквы не относятся совсем
показати весь коментар
19.07.2021 16:19 Відповісти
надеюсь, что клоун ответит перед избирателями на следующих выборах
показати весь коментар
19.07.2021 15:13 Відповісти
Кажуть вибори будуть цієї осені.
показати весь коментар
19.07.2021 15:22 Відповісти
не будет. будет военное положение в конце каденции. беня не одаст без крови власть, это приговор ему. может и смертный
показати весь коментар
19.07.2021 15:23 Відповісти
То были последние выборы в Украине. Но надеюсь. что ещё будет Майдан.
показати весь коментар
19.07.2021 16:26 Відповісти
Недавно, день Конституции, Зе изложил, что считает Украину вопреки юридическому определению, ПРЕЗИДЕНТСКО-парламентской, т.к. хочет отвечать ЗА ВСЕ, а парламентско-президентская не дает ему такого права!!! Он присутствовал на публичном нарушении презумпции невиновности, чем кроме прочего, оказывал давление на следственные и судебные органы! Поэтому ответ на твой вопрос напрашивается сам собой, хоть и понятно, что он при этих обстоятельствах превращается в риторический.
показати весь коментар
20.07.2021 00:12 Відповісти
А Аваков отдыхает. Он об этом не узнает.)
показати весь коментар
19.07.2021 15:08 Відповісти
и ЗЕнелох по телефону созванивается с обвиняемой ...типа оно не знало куда вляпалось...
показати весь коментар
19.07.2021 15:12 Відповісти
Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 7002
показати весь коментар
19.07.2021 15:18 Відповісти
"...Думаю, что оснований для особой тревоги пока нет, здешние органы безопасности развращены работой на вымышленном материале и проявляют крайнюю беспомощность и некомпетентность при расследовании реальных дел. Наши службы работают намного эффективнее. Тем не менее постараюсь действовать с предельной осмотрительностью. КУРТ»

В. Войнович, "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина".
показати весь коментар
19.07.2021 15:11 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 4421
показати весь коментар
19.07.2021 15:11 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 9572
показати весь коментар
19.07.2021 15:14 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 9846
показати весь коментар
19.07.2021 15:15 Відповісти
Дело организовано по приказу Зеленского
показати весь коментар
19.07.2021 15:12 Відповісти
хватит лжи. он никому не приказывает. просто читает текст с экрана
показати весь коментар
19.07.2021 15:14 Відповісти
Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 3694
показати весь коментар
19.07.2021 15:21 Відповісти
Скорее развалено по указу зели.
показати весь коментар
19.07.2021 15:14 Відповісти
А я скажу - організовували і розвалювали - КАЗЛИ.
Слідство копало не в той бік.
показати весь коментар
19.07.2021 15:19 Відповісти
Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 3536
показати весь коментар
19.07.2021 15:19 Відповісти
Оно думало, шо это рояль...
показати весь коментар
19.07.2021 15:23 Відповісти
Так же как и убийство Амины.Зато деятель МВД пережил четырех "господ" и свалил.
показати весь коментар
19.07.2021 15:13 Відповісти
Тут уже куча игспэрдов , аналитегов и горе-политиков бросилась подыскивать Авакову пост, согласно его "звёздного статуса". В меры Харькова, ему оказывается западло, слишком мелко, в вице-премьеры, а потом и в премьеры подавай. Я извиняюсь за тупой вопрос, а кто будет за это "дело" нести ответственность? Кто ответит за арест и обыск в прямом эфире и за известную пресс-конференцию, где "дело было раскрыто"?
показати весь коментар
19.07.2021 15:13 Відповісти
Аресты и обыски в прямом эфире аваковские оперы разве не по постановлению прокуратуры проводили? Опер - собака цепная, куда следователь прокуратуры пошлёт, там и вынюхивать будет.
показати весь коментар
19.07.2021 15:21 Відповісти
"Сейчас это дело ведет и за него отвечает министр внутренних дел Аваков, он это знает… Если следствие и суд докажут, что эти люди - убийцы, то они сядут в тюрьму, а если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей", - https://www.bbc.com/russian/features-55534977 заявил Зеленский
показати весь коментар
19.07.2021 22:23 Відповісти
Немає там матеріалу навіть на "пшик".
Як і по Семенченку, і по "Торнадо".
показати весь коментар
19.07.2021 15:13 Відповісти
Дело об убийстве Шеремета завершится "пшиком", - Кузьменко - Цензор.НЕТ 265

...
показати весь коментар
19.07.2021 15:13 Відповісти
Вы напрасно недооцениваете специалистов которые занимались этим делом. Окончено оно не будет никогда. Суд и оправдательный приговор - это путь к поиску виновных в злоупотреблениях и выплаты компенсаций. А так, приостановлено до урегулирования законности признания экспертизы походки по камерам наблюдения - во!
Ну как дело Штепы, красномордого Ефремова, Бузины, Кати Ганзюк, той же Небесной Сотни.
показати весь коментар
19.07.2021 15:14 Відповісти
Я зразу сказав - Гонгадзе 2
показати весь коментар
19.07.2021 15:17 Відповісти
...и в обоих случаях рядом Олена Притула! (Шеремета так вообще в ее машине взорвали) - совпадение?
показати весь коментар
19.07.2021 15:29 Відповісти
З чиєї кишені буде виплачено компенсацію за матеріальні та моральні збитки.
А вони підуть з позовом у ЄСПЛ.
показати весь коментар
19.07.2021 15:15 Відповісти
Максимальная сумма компенсации по ЕСПЧ - 8 тыс евро.
Маловато для такого срока предварительного заключения без оснований!
У человека еще и высокооплачиваемая профессия была, и теперь непонятно восстановится ли она в ней.
показати весь коментар
19.07.2021 15:31 Відповісти
Само собой пшиком! Ведь САБАКОВА чего убрали ? Спасали его шкуру....
показати весь коментар
19.07.2021 15:19 Відповісти
Шеремет был человеком с гнильцой.
Сотрудник ОРТ не мог быть не связан с ФСБ.
Плюс за ним остались финансовые операции на очень большие деньги.
Он был очередным хитрожопым проектом Барыги.
Ни разу не жаль.
А наших Патриотов - очень...
показати весь коментар
19.07.2021 15:22 Відповісти
там багато речей, яких нам не покажуть.
показати весь коментар
19.07.2021 15:24 Відповісти
шо за совковые поговорки типа "нам же ничего не рассказывают"?
возьми сам и посмотри, кто тебе должен что показывать?
показати весь коментар
19.07.2021 15:32 Відповісти
так это он на деньги "барыги" его матюкал и устраивал против него пикеты?
показати весь коментар
19.07.2021 15:32 Відповісти
Кто, Шеремет? Совсем ты забрехался паря.
Видать, цукерки кончились...
показати весь коментар
19.07.2021 15:43 Відповісти
Мой паря тебе в рот не влезет, чмо лишнехромосомное
"Он был очередным хитрожопым проектом Барыги" - ты это о чем высрал, набутылочник?
показати весь коментар
19.07.2021 16:16 Відповісти
это стало понятно в тот же день, когда сабаков решил сдернуть.
показати весь коментар
19.07.2021 16:00 Відповісти
вам, зебілам, завжди доходить, як до верблюда. Хоча: потрібно, щоб доходило через ваш анал. Ну, потерпіть ще трошки, скоро...
А нам про цю лажу стало зрозуміло з перших же (нехай не з самого першого, але перших) судових засідань по обранню "міри запобіжного заходу" в грудні 2019-го.
показати весь коментар
19.07.2021 18:45 Відповісти
оставь при себе свои анальные боли, быдло убогое.
зы прежде чем показать свою Ылитную харю, научись хотя бы элементарному общению.
зыы хотя вам, Ылитным быдланам, не нужно ничего, кроме святой веры в то, что вы и вамподобные выкидыши истина в последней инстанции
показати весь коментар
19.07.2021 19:26 Відповісти
самое смешное, что издеваются над всеми - над родственниками Павла Шеремета, над обвиняемыми в его убийстве, над целым обществом за наши собственные деньги..., тем более никто не просил показывать нам этот бездарный спектакль...
показати весь коментар
19.07.2021 16:08 Відповісти
Зеленский сильно хотел в этом сделать виновными участников АТО и на этой волне начать брататься с братской Московией. Но что-то пошло не так. Выиграл от этого только Лукашенко.
показати весь коментар
19.07.2021 16:18 Відповісти
Начало должно быть таким: Зеленский по приказу гауляйтера Украины от руSSкого мира, ермака-Козыря........(далее по тесту)
показати весь коментар
20.07.2021 02:09 Відповісти
Признать невиновность достойных людей- расписаться в совершении собственного преступления.
показати весь коментар
19.07.2021 22:21 Відповісти
рюкзаков должен сесть в тюрьму!!!
показати весь коментар
20.07.2021 02:07 Відповісти
 
 