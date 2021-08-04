Справа Шеремета: Кузьменко змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко на нічний домашній арешт.

Про це у Facebook повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.

"Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт і зняли браслет", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, з 11 серпня 2020 року Кузьменко перебувала під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

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