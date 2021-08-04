Справа Шеремета: Кузьменко змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт
Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко на нічний домашній арешт.
Про це у Facebook повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.
"Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт і зняли браслет", - ідеться в повідомленні.
Зазначимо, з 11 серпня 2020 року Кузьменко перебувала під цілодобовим домашнім арештом.
Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
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Хто поверне людям час і здоров'я, яке вони втратили за цей період "розслідувань"?
https://mobile.twitter.com/KVQuarantine Розбійник який плохо чує https://mobile.twitter.com/KVQuarantine @KVQuarantine https://mobile.twitter.com/KVQuarantine/status/1422923658792742917 45 мин
Кузьменко зняли браслет,а білорусу Бутуліну з банди Малюти заборонили повертатись в Україну.
У Бутуліна і Короткіх борода як в Антоненко
Это мое личное мнение. Я не собираюсь менять и перевоспитывать Вас. Мне это ни разу не надо. Но будьте любезны, обращаясь к людям, излагайте Вашу точку зрения сами. мне и так есть над чем подумать. Спасибо!
2. Чей заказ выполнял рюкзаков?, ермака-Козыря?