Жительница Закарпатья обокрала в Киеве иностранного дипломата, ее задержали

Двадцатилетняя девушка вытащила из сумки сотрудника посольства колешек с 450 евро и 4000 грн. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы установили, что правонарушительница в подземном переходе заметила мужчину, у которого на плече висела сумка. Она проследила за ним, а потом украла кошелек, в котором были 450 евро и 4000 гривен. После просмотра записей с видеокамер системы "Безопасный город" в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница задержана. Это - уроженка Закарпатской области, 2000 года рождения", - рассказала следователь отделения полиции №4 Александра Кравчук.

Дело расследуют по статье о краже. Воровке грозит до 3 лет лишения свободы.

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