Жительница Закарпатья обокрала в Киеве иностранного дипломата, ее задержали
Двадцатилетняя девушка вытащила из сумки сотрудника посольства колешек с 450 евро и 4000 грн. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы установили, что правонарушительница в подземном переходе заметила мужчину, у которого на плече висела сумка. Она проследила за ним, а потом украла кошелек, в котором были 450 евро и 4000 гривен. После просмотра записей с видеокамер системы "Безопасный город" в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница задержана. Это - уроженка Закарпатской области, 2000 года рождения", - рассказала следователь отделения полиции №4 Александра Кравчук.
Дело расследуют по статье о краже. Воровке грозит до 3 лет лишения свободы.
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Ще один приклад. До Лазаря Кагановича якось звернулася єврейська делегація, щоб він допоміг їм вирішити певне питання національно-культурного характеру. При цьому вони натякнули Лазарю Моісєєвичу, що він же свій, а тому чекають якнайшвидшого позитивного рішення. Однак Каганович їм відмовив зі словами, - "Я не єврей, - я комуніст". )))
дальше можете не продолжать
подходит цыганка к водителю Мерса:
- дорогой, давай ручку позолочу?
- да на фига? чтоб мне ее потом вместе с дверью сняли!
Виявляється, цигани за централізоване водопостачання платити не хочуть, а беруть безкоштовну воду з помп. І тут же біля помп викидають сміття. Отрута зі смітника потрапила у воду, яку п'ють цигани. Результат, - отруїлися діти.
Тепер цигани вимагають у міської влади прибрати їхні смітники.
Тепер почнеться ревище про дискриминацію ромів. )))
Либо тараканов у вас нет, либо тараканы у вас есть и расползаются по всей хате с концентрацией в самых вкусных местах.
Все, кто не дружит с головой - они проходят у них как "лохи" - их подножный корм.
Цыгане - человеческие падальщики - питаются людскими грехами.
Как и ещё один народец - "дети юристов".
то кто кого вертит - хороший вопрос.
Они вертят все неконсолидированные народы - пусть попробуют повертеть афганцев, японцев, или наших братьев поляков. Нам надо браться ум - уже беднейшая страна Европы.
Бред - вони з ними зв"язуватися не хочуть ! (чи бояться - бо над тими малолітками + бабами є свій "Барон" з купкою "крутих безробітніх" )
За свою службу - 2-3 рази пересіклись ....і більше не хочуть .
А Україна ніяк не спитає - за що живе їх Барон + його підопічні ... які ніколи нігде не працювали !
цыганва...
нужны крючки большие рыболовные ...
вот будет улов ...