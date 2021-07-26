Группа иностранцев-"квартирников" задержана в Киеве. ФОТОрепортаж

Среди пострадавших от рук воров, которые орудовали в Киеве, были и правоохранители. Совместными действиями работников внутренней безопасности Нацполиции и оперативников уголовного розыска главного и Соломенского управлений полиции столицы двум злоумышленникам сообщено о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В конце мая этого года в дежурную часть ГУНП в городе Киеве поступила информация о совершении краж неизвестными лицами из двух квартир в Соломенском районе. Злоумышленники проникли в дома путем отжима пластиковых окон и похитили ювелирные изделия, денежные сбережения и другие ценные вещи владельцев.

Одно из помещений принадлежит сотруднику МВД Украины. В рамках защиты системы к раскрытию преступления было задействовано работников Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. Совместно с уголовным розыском районного и главного управлений столичной полиции установлено, что к совершению преступлений причастна группа иностранцев, которые сейчас живут в Киеве.

Во время проведения комплекса мероприятий оперативники полиции задержали двух фигурантов сразу после совершения кражи с еще одной квартиры, на этот раз - в Печерском районе столицы. В чужой дом воры попали, повредив сердцевину дверного замка, и украли более 1000 долларов США, 400 евро, почти 6000 гривен, а также золотые украшения, часы и другие ценности.

Кроме того, при осмотре злоумышленников и во время обыска арендованного ими автомобиля и по местам их проживания правоохранители обнаружили и изъяли отмычки, инструменты, которыми пользовались воры, а также - вещи, похищенные ранее.

В настоящее время следователи объявили 25-летнему и 35-летнему мужчинам подозрения по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В процессуальном порядке они задержаны и помещены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. За совершенное фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия для установления других участников группы и привлечения их к уголовной ответственности.